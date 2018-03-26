未行捐赠承诺？ 杨幂方:被中间人骗了 会代为捐赠

这笔承诺成都某盲人学校的捐赠却一直没能落实。日前，消息一经爆出，惹来无数关注。23日下午，杨幂工作室发表声明澄清事情原委，称是个误会。

杨幂工作室声明

杨幂

新浪娱乐讯 日前，有媒体报道杨幂在2015年《我是证人》发布会现场，曾允诺捐赠成都某盲人学校100根盲杖，和50台盲人打字机，可捐赠一直未有落实。消息一出，惹来很多关注。就在刚刚，杨幂工作室在微博发声，回应杨幂“诈捐”的始末，称杨幂及工作室对此全然不知情，并强调，知道消息后立马联系当时的中间人，可对方却一直处于失联状态。声明还表示，杨幂工作室已经联系到了被捐助机构，接下来将由工作室出面直接处理并完成捐赠工作。

新浪娱乐联系到杨幂工作室的相关工作人员，对方向我们吐露了事情的最新进展。她表示，目前杨幂工作室已经联系到中国盲文出版社，并就产品数量及价格等都达成一致，接下来还会接触盲人学校的廖主任，“希望能尽快完成捐赠”。工作人员还表示，杨幂听到这个消息很震惊，“谁会想到有人拿慈善做幌子骗人？”

据工作室声明，从头到尾负责联系盲人学校并承诺会捐赠的是“中国轮椅天使公益协会推广人”李萌。他曾在2013年主动联系杨幂工作室，希望借杨幂的明星身份，为公益助力。之后的2015年，在拍摄《我是证人》期间，因角色需要杨幂曾在其安排下到盲人群体中体验生活，也是那个时候，他邀请杨幂参加专门帮助盲人的“白手杖”活动，提议在电影路演活动中以杨幂的名义进行捐赠。

可是，这笔承诺成都某盲人学校的捐赠却一直没能落实。日前，消息一经爆出，惹来无数关注。23日下午，杨幂工作室发表声明澄清事情原委，称是个误会，并表示，在得知消息后，立即联系当时的联系人李萌，可对方一直处于失联状态。

至于后续发展，新浪娱乐联系到杨幂工作室的工作人员，对方告诉新浪娱乐，目前，工作室已经联系到中国盲文出版社，并就产品数量及价格等都达成一致，接下来还会接触盲人学校的廖主任，希望能尽快完成捐赠，不让孩子再等下去。（安东/文）

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