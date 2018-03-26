《环太平洋2》1600组特效镜头打造新怪兽

如今娱乐片的特效滥用让观众觉得越来越视觉疲劳，《环太平洋2》主打机甲与怪兽之间的争斗，大量的特效在所难免。

复仇流浪者

军刀雅典娜

凤凰游击士

英勇保护者

白蛇

伯劳刺

雷怪

合体型怪兽

五年前，进口科幻片《环太平洋》在内地公映时掀起了观影热潮，收获6.95亿人民币（折合约1.1亿美元）票房，俘获一批机甲怪兽迷的心，这个成绩甚至一举超过了该片在北美的票房（全球票房4.1亿美元）。正是因为内地表现极佳，中国市场成为该片的重要目标市场，也正因为中国影迷的支持才有了今天《环太平洋2：雷霆再起》（后简称《环太平洋2》）的诞生。影片于3月23日在中美同步公映，5年后的续作是否还能点燃机甲怪兽迷的热情，创造新的票房高度？这些还需要观众和影市的检验。

内容更新

从夜晚走到白天

前作的导演是刚凭借《水形物语》斩获奥斯卡金像奖的吉尔莫·德尔·托罗，他为《环太平洋》开了一个好头，当时是托罗首次执导的好莱坞A级大制作、更是他目前唯一一部A级商业大片。片中怪兽的设定明显有托罗以往奇幻电影的风格，面目狰狞、外形奇特，令当时的观众印象深刻。作为一部商业大片，《环太平洋》难得地凸显了导演的个人风格，所以备受追捧。

这次接过导筒的是曾担纲剧版《超胆侠》的制作人斯蒂文·S·迪奈特，他是一位不折不扣的“托罗粉”。在他看来托罗相当于这个系列的贝多芬，续作需要保留前作的精髓，但是也需要大刀阔斧地改编第一部的暗黑风格，“上一部托罗已经把下雨、阴暗、潮湿的夜晚场景做到了极致，这一部的整个故事架构、动作场面、机甲怪兽级别都扩大了不少，我决定把这些戏份在白天呈现。”从夜晚到白天，恐怕是两部“环太平洋”最大的区别，但这就增加了特效和制作团队的难度。影片共拍了两年，并且在多地取景，迪奈特表示这是个很长也很复杂的过程，拍完以后确实感觉很累，但没有一点遗憾。

特效更新

不再一味“打打打”

如今娱乐片的特效滥用让观众觉得越来越视觉疲劳，《环太平洋2》主打机甲与怪兽之间的争斗，大量的特效在所难免。迪奈特表示，为了避免观众对满篇都是“打打打”的疲倦与腻味，在特效上注重了拍摄方式，更多的是让这一电影手法为剧情服务。

据悉，本片是首部在青岛万达影视产业园拍摄完成的商业大片，光是特效部分就耗时9个月，打造出1600组特效镜头。因为片中的机甲与怪兽身型太过庞大，所以必须找到足够宽广的空间拍摄它们从80米到130米不等的身高，最终使用无人机加载迷你艾莉克莎摄像机来拍摄背景的主要部分。这些镜头也成为一种保障，如果之后需要调整演员的对白或表演方式，演员只需要在绿幕或蓝幕前完成表演，通过特效进行抠像合成即可。

角色更新

比《变形金刚》更注重感情

机甲和怪兽的题材，让《环太平洋》免不了和《变形金刚》的比较，迪奈特表示《变形金刚》在他心中是部伟大的作品，但《环太平洋2》更注重以人物感情来驱动故事每个角色都有背后的故事可以探讨。这一次，新生代力量接替了前作的机甲战士，成为对抗怪兽的主力军，约翰·波耶加饰演的杰克是前作中潘特科斯特将军（伊德瑞斯·艾尔巴饰演）的儿子，一直想要摆脱“摆脱历史上最伟大的机甲猎人驾驶员的儿子”这个头衔，最终冷静地面对了自己身处的局势，担负起保卫地球的责任。搭档他上战场的则是斯科特·伊斯特伍德扮演的最出色的驾驶员纳森。另外，前作中的菊地凛子、查理·戴将作为导师悉数回归。

由于续作的故事发生在第一部的十年后，片中使用的科技自然得到了很大的进步。迪奈特介绍，这次影片对机甲的呈现增加了不少未来感，每一个机甲都有自己的专属技能，同时也扩大驾驶空间，给演员更多的容量来发挥演技。迪奈特表示第一部的机甲富有比较老派的朋克感，第二部的机甲速度大幅度提升，造型比以前更现代，用武器并不因为实力减弱。

升级的不仅是机甲，还有怪兽，它们不仅体型庞大、威力凶猛，还可以进行合体再生，进化成更加致命的新物种。每个怪兽的力量和凶猛指数都在增加，拥有自己的攻击模式。虽然没有两个怪兽是相同的，但它们有着共同的目标：人类的灭绝。

新机甲阵容

复仇流浪者

等级：第六代机甲

首发日期：2034年1月12日

火力配备：引力弹弓、I-22等离子投射器、双手链锯

高度：81.77米

重量：2004吨

格斗形态：街头格斗

相信看过《环太平洋》的观众一定记得机甲出场时被众多直升机拖吊而至的镜头，这次新升级版的复仇流浪者归来，依旧用了上天入地的手法，彰显了十足的“大哥大”气质。作为《环太平洋》中危险流浪者的继承人，配备了与前代危险流浪者一样的武器装备，外加整套升级后的第六代机甲技术，2.0版的肘击火箭能大幅提升迅速击倒怪兽的速度，升级后的双手链锯也植入了独立的热源为其加热，能更具攻击性地与怪兽近身格斗。

军刀雅典娜

等级：第六代机甲

首发日期：2033年12月20日

火力配备：背部离子双刃剑

高度：76.81米

重量：1628吨

格斗形态：刀锋舞者

军刀雅典娜可谓机甲阵营中的“颜值担当”，卓越的外观设计赋予它明亮的色彩，犹如坦克阵列中的一辆超级跑车，此机甲没有配备任何枪支、导弹或火炮，以确保最大的灵活性和运动幅度，能够通过翻滚、弹跳、踢腿等众多技巧重击怪兽，并能用它的必杀技——两把离子双刃剑将敌人“开膛”，同时，它也能在笑的时候使用“双剑合一”，将双刃剑化为一柄长剑使用，显示出极为强大的对抗力。

凤凰游击士

等级：第五代机甲

首发日期：2025年11月1日

火力配备：四门旋涡磁轨炮

高度：70.91米

重量：2128吨

格斗形态：移动火炮

凤凰游击士需要三人驾驶，它拥有强大的抵挡能力，巨大的火力可以抵挡任何怪兽的进攻。它最大的武器是M-19“晨星”巨锤，这个武器能直接使怪兽得到重创，四门漩涡磁轨炮更是具备了强大的活力，能随时火力全开疯狂进行扫射。

英勇保护者

等级：第六代机甲

首发日期：2033年

12月15日

火力配备：

ELEC-16 电弧鞭、

肩部爆炸箔

高度：73.15米

重量：1975吨

格斗形态：反击斗士

英勇保护者是战队中名副其实的“实力后盾”，它的背上配备了巨大的爆炸箔，从两肩高耸而出帮助它迅速完成战术技巧。它的必杀技则是著名的电弧鞭，能在战斗中程和短程造成极大伤害，不仅可以缠绕在怪兽身上发出强大的电击令其瘫痪，猝不及防间会挥鞭将怪兽卷入大楼，攻击力十足。

怪兽升级

白蛇

4级怪兽

入侵年份：2035

高度：52.49米

长度（鼻子到尾巴间距离）：53.55米

重量：1，867吨

毒性：低

攻击行为：偷袭

火力：头部有挖掘功能、熔浆岩血液、刺刀型尾巴

弱点：上下颚之间的颅骨连接部位

白蛇能一头扎进地表进行突袭，钻到对手脚下数英尺再形成爆炸性攻击。此怪兽的接骨板型钉尾能以木钉穿心之势击垮任何一名不幸中招的机甲战士。白蛇浑身的肌肉依靠其熔浆岩形成的血液肌理提供所需的能量。

伯劳刺

4级怪兽

入侵年份：2035

高度：91.81米

长度（鼻子到尾巴间距离）：67.29米

重量：2，592吨

毒性：高

攻击行为：极速射击

火力：自动推进武器的脊柱，联排钉射

弱点：伯劳刺喜欢远距离瞄准敌人。因此近距离格斗，能找到刺穿其下腹部的制胜机会

前体细胞构成其生物性发光的脊椎骨，伯劳刺浑身布满剃刀般锋利的尖钉。以此形成尾部抽鞭型攻击力，给敌人带来致命的联排射杀。

雷怪

5级怪兽

入侵年份：2035

高度：106.83米

长度（鼻子到尾巴间距离）：48.17米

重量：3405吨

毒性：高

攻击行为：电刑捕食者

火力：电颚、变形头盖骨、粉碎型撕咬

弱点：上颚骨打开雷怪的内部脑腔就会暴露，成为被攻击对象

雷怪是第二个与人类过招的怪兽，它的头盖骨周围拥有盾牌一般的保护型板材。利用闪电反射，它能将这些板材合起来，用以保护其头部在高压攻击下免受伤害。另外，这些板材还能作为电气化下颚，像巨型捕蝇草那样一口吞下敌人，并利用其超级单体脑干直接电死敌人。

合体型怪兽

超级怪兽

入侵年份：2035

高度：128.01米

长度（鼻子到尾巴间距离）：101.88米

重量：7864吨

毒性：高

攻击行为：集怪兽多重攻击力于一身

火力：震天咆哮，超级肌肉变异，怪兽功能大集成

弱点：最核心的大脑集成区被严密武装起来后，超级怪兽的三块次级大脑就被暴露在外，捣毁它能阻碍其攻击的速度和火力。

具备大规模杀伤力的新生代巨型怪兽，我们之前面对过的任何一款怪兽都无法与之相提并论。这款超巨型规模的怪兽混合了新生代白蛇、雷怪和伯劳刺的优势为一体，合三为一，外加机械怪兽撕裂者的助力，在巨型怪兽的世界里，超级怪兽造成的威胁史无前例。

■ 关键词

如何拍好机甲戏？

1 拥有最佳身体状态至关重要

前期制作过程中，来自澳大利亚的健身教练与专家为博耶加、伊斯特伍德、史派妮等机甲驾驶员的扮演者制定了严格的健身及饮食计划，所有演员每周必须锻炼6天。

2 练习驾驶机甲编排动作

除了提升体力，演员们还要学习影片中编排的复杂动作，教练将这些动作纳入演员日常的跑步、拳击、跑酷等训练内容中，因为机甲猎人庞大无比，必须由两个人同时控制才可以，两个人的动作也必须协调一致合为一体。这对演员来说是巨大的体能挑战，博耶加坦言《环太平洋2》中的动作戏是他所接触过最多、也是最激烈的。同时，本有恐高症的史派妮也经过多次训练克服这个难题，坚持完成了各种高难特技场面。

3 依照想象进行拍摄

机甲需要神经桥的链接，通常需要两个人来驾驶，但在拍摄环境中神经桥是没有的，要通过后期添加。伊斯特伍德和博耶加共同驾驶复仇流浪者，需要通过想象来进行演绎，这时导演会给他们很多帮助，引导他们设想画面是如何、应怎样演绎，“虽然导演给我们的设想非常精妙，但最后我看到做完后期的成品还是吃了一惊，确实有很强烈的震撼感。”

■ 对话主创

导演选太太做机甲拍档

新京报：中国市场对《环太平洋2》的票房至关重要，可以介绍下新片中的中国元素吗？

史蒂文·S·迪奈特： 《环太平洋》本来就涉及环太平洋区的很多国家，第一部主要设置在中国香港，这次则将场景搬到内地——墨玉兰基地。另外，景甜扮演的企业家性格非常鲜明，她是智商很高的科技奇才。跟中国的演员合作，我的理念就是当地人必须要讲地方话，里面的中国人在合适的场景都讲中文，这对我来说很重要。

新京报：在特制的跑步机上做动作有没有碰到困难？比如掉下来？

斯科特·伊斯特伍德：所有人都掉下来过，因为这个跑步机虽然是需要特制的，但需要穿上戏服；其次有角度的变化，你需要生动地演着戏，难度其实是很大，但我非常骄傲能给大家呈现现在这样的表演。

新京报：如果可以重新选择驾驶机甲的拍档，你会选谁？

斯科特·伊斯特伍德：我会选以前美国一个非常著名的演员兼歌唱家，因为他唱的是爵士，在影片里面那种音乐对完成动作很有帮助。

史蒂文·S·迪奈特：我会选择我太太或者林肯总统。

采写/新京报记者 周慧晓婉

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