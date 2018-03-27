新浪女性 > 时尚八卦 > 正文

郑恺送助理豪车做结婚礼物 网友：还缺员工吗？

郑恺送助理豪车做结婚礼物 网友：还缺员工吗？
2018年03月27日 07:43 重庆晨报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

郑恺助理大婚现场，不仅有Angelababy赵丽颖王祖蓝等众明星好友通过大屏幕隔空献上婚礼祝福。演员郑恺更是为自己助理送上豪车一辆作为婚礼礼物。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　来源：上游新闻综合

郑凯助理婚礼郑凯助理婚礼
合影合影

　　3月24日，演员郑恺出席相伴5年的助理婚礼，现场感谢助理多年付出，还大方送上豪车一辆。婚礼现场还有Angelababy赵丽颖王祖蓝等众明星为助理送婚礼祝福。

　　郑恺助理大婚现场，不仅有Angelababy赵丽颖王祖蓝等众明星好友通过大屏幕隔空献上婚礼祝福。演员郑恺更是为自己助理送上豪车一辆作为婚礼礼物。郑恺现场表达对新娘支持工作的感谢，并祝愿助理和新娘百年好合，在幸福的道路上奔跑到底。

　　郑恺现场回忆起初见助理时的样子，感慨助理从素有“瘦版吴建豪”之称的青葱少年变成现在老成的大叔模样。五年来的风雨相伴，早已让郑恺和助理超越工作同事的关系，如家人兄弟一般感情深厚，所以能在百忙之中出席助理婚礼。事实上，郑恺对团队员工一向优待，送手机、年底奖励团队出国旅行且费用全包。据悉团队的经纪人和宣传都已经跟随多年，网友纷纷表示“中国好老板”“还缺人嘛”。

　　（原标题：郑恺送助理豪车做结婚礼物 网友：还缺员工吗？）

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

我要反馈

精彩原创

新闻排行榜

原创视频

直播LIVE

医美热议

美图精选

每周精选

明星视频

  • 情感

  • 八卦

  • 医美

新浪女性意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有