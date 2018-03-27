郑恺助理大婚现场，不仅有Angelababy赵丽颖王祖蓝等众明星好友通过大屏幕隔空献上婚礼祝福。演员郑恺更是为自己助理送上豪车一辆作为婚礼礼物。

来源：上游新闻综合

郑凯助理婚礼

合影

3月24日，演员郑恺出席相伴5年的助理婚礼，现场感谢助理多年付出，还大方送上豪车一辆。婚礼现场还有Angelababy赵丽颖王祖蓝等众明星为助理送婚礼祝福。

郑恺助理大婚现场，不仅有Angelababy赵丽颖王祖蓝等众明星好友通过大屏幕隔空献上婚礼祝福。演员郑恺更是为自己助理送上豪车一辆作为婚礼礼物。郑恺现场表达对新娘支持工作的感谢，并祝愿助理和新娘百年好合，在幸福的道路上奔跑到底。

郑恺现场回忆起初见助理时的样子，感慨助理从素有“瘦版吴建豪”之称的青葱少年变成现在老成的大叔模样。五年来的风雨相伴，早已让郑恺和助理超越工作同事的关系，如家人兄弟一般感情深厚，所以能在百忙之中出席助理婚礼。事实上，郑恺对团队员工一向优待，送手机、年底奖励团队出国旅行且费用全包。据悉团队的经纪人和宣传都已经跟随多年，网友纷纷表示“中国好老板”“还缺人嘛”。

（原标题：郑恺送助理豪车做结婚礼物 网友：还缺员工吗？）

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