张艺兴狂拦三项音乐大奖 劲歌热舞high翻现场

张艺兴

3月26日晚，第25届东方风云榜音乐盛典在上海完美落幕。一开场，张艺兴就以高品质的音乐与超高人气斩获“年度最佳专辑”、“年度最佳制作人”、“年度最受欢迎男歌手”三项大奖。随后，作为压轴表演的嘉宾，张艺兴一身白色西装坐在羊角王座上霸气亮相，全新演绎歌曲串烧《I NEED U》+《CAN YOU FEEL ME》，劲歌热舞直接把粉丝撩到陷入疯狂！

对于张艺兴来说，在颁奖礼一开始的时候就火速拿下三个音乐类大奖，实在是幸福来得太突然！也难怪在发表获奖感言时，小绵羊全程抑制不住微笑说道：“一次拿三个奖太快了”！还一连感恩工作人员、粉丝、编曲老师以及为了《SHEEP》这张专辑付出努力的所有人，表示要用这些奖项来回馈对于所有人对这张专辑的爱跟支持跟努力。据悉，在2017年，张艺兴凭借第二张个人唱片《SHEEP》斩获了诸多业内的好评与奖项，该唱片更是横扫了全球数十个国家的iTunes音乐榜单，这张专辑也让张艺兴成为了首位进入iTunes世界专辑榜的中国歌手，这三个大奖也属实至名归。

当晚，要说最让人期待的舞台还是张艺兴！当他穿着全白色西装，坐在羊角王座上亮相时霸气全开。舞台兴随后还压轴送上了《I NEED U》和《CAN YOU FEEL ME》的歌曲串烧，全新的演绎搭配超稳的唱功，他还带上与以往风格不同的白色帽子，劲歌热舞狂吸睛！

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