不是演妈就演前妻 为何中年女演员难当女主角？

近年来不少业余资本进入影视剧市场，难以找到成熟的创作人，因此都和年轻人合作，难以打造有厚度的作品，因此他呼吁多拍一些现实主义题材的影视剧。

网友虚构的电视剧《淑女的品格》 图片来源：网友SUM不二微博

中新网客户端北京3月26日电（记者 张曦）最近，有网友在微博脑洞大开，虚构了一部由陈数、袁泉、曾黎、俞飞鸿主演的电视剧《淑女的品格》，并配上剧情。这一举动不仅获得数万转发，也引发思考——在影视剧市场日益火热的当下，为何中年女演员当主角的机会越来越少？不是演妈妈就是演前妻，她们是否正在面临“没戏拍”的困局？

随着新生代演员的不断冒出，以及整体影视行业的年轻化，热门影视剧里，往往是年轻女演员挑大梁，中年女演员则只能演配角。

江珊和袁泉的合影，两人均属中年女演员。 图片来源：袁泉微博

比如51岁的江珊，已经多次饰演前妻。记者梳理发现，1994年江珊与王志文拍摄《过把瘾》，还能被视为“荧屏情侣”，但到了2001年的《让爱做主》、2011年的《人到四十》、2014年的《大丈夫》里，只能演王志文的前妻，但反观王志文却还能和年轻女演员搭戏。

和江珊一样，57岁的宋丹丹近几年都没有担任主角的电影作品，荧屏上也一直在演妈，不管是今年播出的《美好生活》，还是早前的《亲爱的她们》，宋丹丹的角色类型都很单一，这对一位有着丰富舞台经验的女演员来说，可谓是有几分惋惜。

蒋雯丽 图片来源：新京报

49岁的蒋雯丽，也难逃这个困境。她甚至被侄女马思纯爆料“都快没戏拍了”。马思纯曾在采访中说：“现在我小姨特别羡慕我，她特别想拍电影但找她的就只有电视剧，她说纯纯真好啊，有电影找你拍。我特别想呼吁一下，给老艺术家多一点演电影的机会吧！”

反观只比蒋雯丽小2岁的韩国女演员金南珠，近日却凭借在新剧《迷雾》里的精湛演技，不仅展示了什么叫“大女主”，也让观众见识到了中年女演员不一样的魅力。

著名演员奚美娟也谈到，虽然演员到了一定年龄，做主角的机会减少，但并不意味着职业空间会因此缩小，“生活剧里爸爸妈妈的角色也很多，我们考虑的是这些角色的质量写得怎么样，这个是源头创作上要注意的事情”。

网友虚构的电视剧《淑女的品格》 图片来源：网友SUM不二微博

另一边，由于近几年不断有“杰克苏”“玛丽苏”这类屡遭争议的的影视剧面世，观众的口味逐渐得不到满足，更希望看到一些高质量、有生活沉淀、人物性格丰满的作品。而这样的剧，往往需要中年演员来担起重任，因为他们的一笑一颦，都有故事和岁月的痕迹。

因此有网友虚构了一部名为《淑女的品格》的电视剧，希望由陈数、袁泉、曾黎、俞飞鸿出演，并配上海报和简单剧情，没想到不仅获得数万转发，还得到了陈数、曾黎的认可。

陈数在接受中新网（微信公众号：cns2012）记者专访时就坦言，虽然《淑女的品格》只是一部“脑洞剧”，但也很开心，因为可以借这个机会让大家注意到中年女演员的现状。在她看来，这个年龄段的女演员在选戏和接戏上存在一些困境。

陈数早前在微博上分享对年龄的感想。图片来源：陈数微博

“就我个人而言，确实这几年找过来的戏相对变少了一些。最有趣的是，大量的角色还都是演被抛弃的女人、独自抚养孩子的妈妈，经历特别凄惨。其实演妈妈没什么不好，很多演员也演得非常有魅力。但到现在这个阶段，我没有说一定要去演什么或者一定不接受什么类型。如果故事足够打动我，人物足够让我发挥，就会义不容辞地去演。”

早前，由她主演的谍战片《和平饭店》，豆瓣评分高达8分。她非常喜欢自己饰演的陈佳影，认为这是一个非常自信独立的女性，一方面有魅惑风情，一方面也有脆弱和崩溃，性格具备多样性。陈数表示，希望角色能够传达给观众一些正向的、多元的女性价值观，“是自信、独立、不矫情的”。但她也知道，这样的作品可遇不可求，抛开市场因素，能让中年女演员挑大梁的剧本创作难度比较大，因为需要丰富的生活阅历。

弗兰西斯·麦克多蒙德凭借在《三块广告牌》演出获得奥斯卡最佳女主角。

对于中年女演员的现状，陈数的心态很“佛系”，“不管行业怎么发展，做好自己就够了。有适合的戏就去拍，没有适合的就放慢脚步享受生活，努力保持最好的状态，当机会来的时候，抓住它，以最好的状态诠释”。

著名编剧汪海林在接受中新网记者采访时坦言，网友虚构的《淑女的品格》看起来很精彩，但实现起来难度不小。因为一方面要计算演员的片酬性价比，另一方面也要协调档期。

在他看来，尽管青年文化属于流行文化中心，但影视剧面向的是大众，因此中年演员应该是最被重视的群体，“他们有丰富的人生阅历，经历过生老病死、结婚生子，所以演的戏就有层次，观众也能产生共鸣”。

回看今年的奥斯卡，最佳女演员弗兰西斯•麦克多蒙德已经61岁，最佳女配角艾莉森•珍妮也59岁，为何国内却鲜少有剧本去邀请这样的女演员呢？

汪海林分析称，近年来不少业余资本进入影视剧市场，难以找到成熟的创作人，因此都和年轻人合作，难以打造有厚度的作品，因此他呼吁多拍一些现实主义题材的影视剧，“用创作的风潮来打败它”。（完）

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