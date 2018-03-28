文章原标题：工作室回应杨幂涉“诈捐”：正与物资厂家沟通 确定后会立刻购买

杨幂

新京报快讯（记者王煜）宣传电影时称将向成都市特殊教育学校捐赠物资，但至今两年多毫无进展，连日来，杨幂涉“诈捐”一事引发关注。今日（3月27日），杨幂工作室回应称，正在与物资生产厂家沟通，“会立刻付款购买”。

2015年10月21日，杨幂主演电影《我是证人》在成都宣传。影片中，杨幂饰演一位盲人。杨幂在现场表示，自己为成都市特殊教育学校的盲人孩子捐献100只盲杖、50台盲人打字机。来自成都市特殊教育学校的盲童现场朗读感谢信，向杨幂表示感谢。

据成都商报报道，此事至今已过去两年多，成都市特殊教育学校一直没有收到杨幂捐赠的物资。校方曾多次询问捐赠中间人，总被回复“尽快尽快”，捐赠却始终没有真正落实。一时间，关于杨幂涉“诈捐”传闻，在网络引发关注。今日上午，新京报记者从成都市特殊教育学校获悉，校方至今仍未收到杨幂所捐物资。

今日，杨幂工作室通过微博回应此事称，因成都特校不能直接接受捐款，校方推荐通过中国盲文出版社购买产品。目前，出版社正协助与厂家确定库存及到货时间，“信息确定后即可与我们签订采购合同，我们会立刻付款购买。”

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