韩国福布斯榜：防弹少年团力压Wanna One

去年首度打入榜内即排名第5位的当红男团防弹少年团（BTS），力压去年由人气选秀节目《Produce 101》出身的韩国爆红男团Wanna One，于今年登上榜首。

原标题：韩国福布斯名人榜出炉 BTS压Wanna One称冠

防弹少年团（左）力压Wanna One排在“2018韩国福布斯名人榜”的榜首。

TWICE跟去年一样排名第3位。

EXO亦跟去年一样力保第4位。

宋慧乔与宋仲基分别排名第6及7位。

新浪娱乐讯 据香港媒体报道，韩版财经杂志《福布斯》自2009年起，每年都依据圈中名人过去一年的销售额、曝光率、节目活动及专业性四方面，评选出过去一年最活跃的40位名人红星，并得出当地最具影响力的“韩国福布斯名人榜”。

而在刚公布的“2018韩国福布斯名人榜”40位中，去年首度打入榜内即排名第5位的当红男团防弹少年团（BTS），力压去年由人气选秀节目《Produce 101》出身的韩国爆红男团Wanna One，于今年登上榜首。而去年8月正式出道的Wanna One首度上榜即空降第2位。

至于跟去年一样同样排名第3位的是台湾成员周子瑜所属的人气女团TWICE，她们带挈所属的JYP事务所股价，由去年每股市值约38.5港元，在短短一年间飙升至每股市值150港元。人气男团EXO力保第4位，女歌手IU则进占第5位。

另外，去年分别排第2及第7位的韩剧《太阳的后裔》男神宋仲基与宋慧乔，今年分别排名第7位及第6位。去年首度上榜即荣登榜首的韩剧《云画的月光》男星朴宝剑，今年则跌至第8位。而滑冰天使金研儿与棒球手柳贤振分别位列第9及10位。

排第11位是韩国女团Red Velvet。去年排第6位的秀智今年跌至第12位，南韩国脚孙兴民排第13位、网球选手郑泫排第14位，而雪炫所属的女团A.O.A由去年排名第18位上升至今年第15位，女团少女时代队长泰研排第16位。

此外，男星郑雨盛与全贤武分别排17及18位、去年主演韩剧《有品位的她》的女星金喜善排第19位，而去年演出综艺节目《孝利家的民宿》后人气急升的女歌手李孝利进占第20位，至于上月底入伍的韩国天团Big Bang成员G-Dragon排第21位。凭综艺节目《尹食堂2》人气急升的韩星朴叙俊与郑有美分别排第22及23位，神剧《鬼怪》的男星孔刘位列第24位。

高尔夫球选手朴成贤、女星李荷妮、名主持兼谐星姜虎东、棒球手秋信守、女歌手宣美与少女时代成员Yoon A依次排第25至30位。而依次排在第31至40位则分别是棒球手吴升桓、名主持申东烨、韩剧《和游记》的男星李升基、韩片《与神同行》的男星河正宇、女歌手BoA、男星柳俊烈、女星姜素拉、星级厨师白钟元、女团脸红的思春期及女歌手洪真英。

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