主持相亲节目近10年的孟非这样看待女儿婚恋问题！

孟非的女儿今年已经20岁，记者也正面问起了他对女儿在婚恋方面的期待。孟非直言，“我不能表达我有什么期待，因为如果我表达了，到最后结果跟我想的不一样，大家都难受。”

文章来源：上游新闻

25日晚，又一档婚恋相亲节目、被誉为《非诚勿扰》“姐妹篇”的《新相亲时代》在江苏卫视开播，主持人依然是孟非。这一节点上，孟非接受了家乡媒体的采访：除了“嫌”自己主持节目有点少，他对已经20岁的女儿恋爱、婚姻问题也以爸爸的身份做了坦诚回应。

感觉自己干的活儿有点少

说《非诚勿扰》已经成为孟非的标签，应该不过分。相信这也是作为“姐妹篇”的《新相亲时代》选中他出任主持人的原因。25日晚开播的节目，较《非诚勿扰》“新”在形式：除了有相亲需求的嘉宾，他们的父母也会现身节目把关，还有对方父母共同观察。

不过，当记者问孟非是否已经有了被定型的困扰时，孟非笑着举例表示了否定。“（不会。大家这么觉得）可能是因为我干的活太少，其他的主持人做了几千个节目，我就做了两只手都数的过来的。”

“只要有节目找我，我都挺欢迎的。没有说我这一辈子在相亲这棵树上给‘吊死’。”尽管看起来孟非之于相亲节目已经是一张“名片”，但孟非表示自己仍希望能在其他节目中有所尝试。

不适合综艺化程度特别高的节目

“我不知道我适合做什么节目，但是我可能知道我不太适合做什么节目：比如综艺化程度特别高的。”孟非直言，自己其实更喜欢安安静静、好好说话的节目。“我也不是那种一张嘴，就得谈特别高深的人……我就是正常人。我希望接触的，跟我说话对话的人是素人、真人、普通人，好好说话就行了。”

孟非毫不讳言，新节目对自己也没什么挑战了，但新节目的“好”还是和自己刚说过的“人”有关。孟非坦承自己也有职业倦怠感，“跟婚恋有关的事，谈过一百遍都不止了吧。唯独不同的是人是不一样的，人是不能重复的。每个人都有自己的故事。同样的这个话题，每个人讲述起来是不一样的，这就是这个节目的魅力。”

女儿另一半自己不满意不会说

见证了那么多相亲的事，孟非谈不上专家也足够有发言权。好玩的是，当记者问起他怎么看当下正火的催婚话题时，重庆崽儿的直率又一下子浮现了出来，“（催婚）就（父母）闲的呗，（父母）没有自己的生活。”

在他看来，催婚完全是中老年人没了自己的生活后，把生活重心、重点放到了强烈关注孩子生活上面。“家庭成员之间互相关心，好的方式是在乎对方的感受。”孟非说，其实我们很多家庭矛盾来源于，希望别人和我们亲近的人跟我们一样。

孟非的女儿今年已经20岁，记者也正面问起了他对女儿在婚恋方面的期待。孟非直言，“我不能表达我有什么期待，因为如果我表达了，到最后结果跟我想的不一样，大家都难受。”

他笑着说，对女儿找另一半的态度其实自己在节目中已经说过多次了。“如果他找的那一半是我不满意的，我一定不说。因为我要说了，他们会关系更好；我要不说，说不定自然而然就散了。这就是生活，学会接纳他，她自己开心就好。”孟非说，唯一希望的是他们幸福、彼此觉得合适就好。

孟非说，自己也清楚9年时间对一个节目来说肯定不算短。“9年变的很多，但也有不变的。比如大家对甜蜜爱情、幸福婚姻的追求，这就是我这么多年都还有饭吃的原因。像婚恋这种节目主题，通过市场检验，9年来还有那么稳定的关注，这就证明它存在的价值。当然也说明主持人很厉害（笑）。”

重庆晨报记者 裘晋奕

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