一言不合就尬舞？印度电影套路全解析

在量产的情况下，印度电影还积极学习了好莱坞的制片体系和架构，在学习的同时，保留了印度电影的传统，例如歌舞场面。

印度电影《小萝莉的猴神大叔》自3月初在内地上映以来，依靠坚实的口碑，在社交媒体频繁“霸榜刷屏”，行情看涨，目前已收获超过2亿人民币票房。这已经不是印度电影首次敲开中国影市的大门了，2017年《摔跤吧！爸爸》掀起观影狂潮，豪揽12.9亿票房。2011年《三傻大闹宝莱坞》叫好又叫座。在华语片、好莱坞大片云集，竞争激烈的内地影市，印度电影凭什么分得一杯羹？它的独特魅力在哪里？

击中90后，“咖喱风”流行正当时

《三傻大闹宝莱坞》

曾几何时，在中国观众的刻板印象中，印度电影还是半句不对就唱歌、一言不合就尬舞的“神级存在”，而如今，随着《三傻大闹宝莱坞》《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》《小萝莉的猴神大叔》先后引进内地，红透半边天，印度电影日渐成为中国影市的“香饽饽”。

摔跤吧 爸爸

年龄稍长的观众，其实对印度电影并不陌生。上世纪七八十年代，印度电影几乎占据了中国引进片的半壁江山，《大篷车》等传统印度歌舞片深入人心。50后影迷张伯伯告诉记者，上世纪七十年代，电影不丰富，印度片是非常受欢迎的“精神食粮”。

此后，中国电影市场逐步开放，越来越多好莱坞大片进入中国，印度电影占比越来越小。近几年，随着《三傻大闹宝莱坞》《我的个神啊》《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》等影片上映，印度影片在中国市场的境况才开始发生变化。张伯伯表示，一直以来印度电影都以“接地气”的内容，娱乐化的形式，以及天马行空的想象，在全球电影中独树一帜，形成了独具特色的风格。他补充说，“印度电影辨识度高，演员俊男美女养眼，故事内容与现实生活紧密相连。”

最近几年才开始认识印度电影的年轻观众又怎么看呢？90后观众黄小姐告诉记者，她狂迷的印度电影是《巴霍巴利王》。“充满了异域风情。满足了我对印度神话传说的好奇心。”黄小姐说。在她看来，印度电影最迷人的就是想象力，简直百无禁忌，比如在电影《巴霍巴利王》中，巴霍巴利一边唱歌一边就“飞升”上天，还与“仙子”一见钟情。80后观众刘先生则最看重印度电影的现实性，“最大的感觉是印度片不装，不玩虚的，有事说事，说的还都是普通人的柴米油盐。”

“现实题材+娱乐表达”成调众口之法宝

今年3月上映的《小萝莉的猴神大叔》讲的是一桩看起来非常普通的助人寻亲好人好事。这部电影早在3年前就已经在印度上映，不少中国影迷早早通过网络观看了这部电影，在此前提下，《小萝莉的猴神大叔》依然半月就收获2亿票房，十分难得。北京师范大学艺术与传媒学院教授王宜文认为，电影要满足尽可能多观众的需求。“印度是观众成分非常复杂的国家，民族、种姓、宗教、语言等都存在很大差异，要最大程度弥合不同元素。印度电影在实践中找到一条道路，那就是娱乐与现实相结合。”

比如，在《小萝莉的猴神大叔》中，小萝莉沙希达下火车后和妈妈失散，本以为接下来会是场苦情戏，不料转眼之间，流落到印度街头的沙希达，就看到了载歌载舞的猴神大叔，一大段歌舞将悲惨气氛一扫而空，沙希达和猴神的邂逅，彰显了印度电影浪漫和富于戏剧性的一面。同样都是千里寻亲的故事，但《小萝莉的猴神大叔》随后的故事进展，完全和电影《雄狮》不同，尽管依然反映社会现实，但在现实生活中几乎不可能发生。

此外，在类型片的拍摄上，印度电影保留了一项传统，那就是电影主题百无禁忌。一直以来，印度商业片都有对现实人文探讨的习惯，如《地球上的星星》关注自闭儿童教育，《三傻大闹宝莱坞》讽刺印度教育体制，《我的个神啊》充满宗教讽刺。印度电影题材变化也会注意紧扣时代议题，敢于剖析社会问题。像《摔跤吧！爸爸》，虽说是体育竞技题材，然而这部电影勇敢触及了印度体育部门尸位素餐的状况，印度女性地位低下、女性歧视严重等问题，同时还兼容了梦想、努力与成功的个人价值探讨。

“三观超正”，唯有爱与梦想不可辜负

除了关注现实，印度电影“三观超正”，也是其横扫海外的一大利器。影评人胡建礼说，以《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》《小萝莉的猴神大叔》为例，片中爱和梦想成为主人公无坚不摧的利器，成为解决一切矛盾、克服所有困难的撒手锏。《摔跤吧！爸爸》中，阿米尔·汗扮演的父亲把摔跤的梦想寄托在两个女儿身上，严父出高徒，最终让女儿成为摔跤冠军；《神秘巨星》中，尹希娅对唱歌梦想的追求，令观众动容。《小萝莉的猴神大叔》则将男主角的爱心渲染到极致，因为有爱，才能最终完成不可能完成的寻亲任务。因为有爱，才让这部影片的主题和立意赢得观众的尊敬。

胡建礼指出：“满满的正能量，印度电影的主题都是有关爱和梦想，像是浓浓的一锅印度鸡汤，它和公认的世界经典电影相比，或许并不深刻，但观赏性强，感人肺腑。”值得注意的是，尽管是现实题材，但印度电影对现实的揭露和批评，只是点到即止，并不会深入展开，其目的主要是有利于讲述故事和吸引观众，且结尾往往都是圆满和光明的。中国电影资料馆副研究员边静认为，中国和印度同属东方文化，地理上也具亲缘性，片中提到的社会、经济发展问题，也是中国人经历过或正在遇到的，容易接受。

容易被人忽略的是，印度一直都居世界电影产量之首，2002年仅一年就出产了1200部电影，是好莱坞的3-4倍，主要用来应付国内的庞大需求。在量产的情况下，印度电影还积极学习了好莱坞的制片体系和架构，在学习的同时，保留了印度电影的传统，例如歌舞场面。如今，印度电影的创作者们在对待歌舞段落时，尽量精简，并将其与剧情发展更紧密结合起来。（刘莎莎）

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