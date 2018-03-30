小李子新恋情曝光 女友星二代网红身份令人瞩目

令人意想不到的是，小李子如此神秘的新女友，居然是个星二代，还在Ins上有超过100万的粉丝。两人早在17年12月一同出现在女方家中时被拍。

小李子新女友卡米拉

新浪娱乐讯 据外媒报道，莱昂纳多-迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）近日被拍到与阿根廷超模卡米拉-莫雷尔（Camila Morrone）手挽手买早餐，亲密的景象基本坐实新恋情。令人意想不到的是，小李子如此神秘的新女友，居然是个星二代，还在Ins上有超过100万的粉丝。两人早在17年12月一同出现在女方家中时被拍。

据悉，卡米拉现年20岁，是阿根廷模特兼演员，1997年出生于布宜诺斯艾利斯。她的父母分别是阿根廷男模马克西莫-莫雷尔（Maximo Morrone）和阿根廷女星露西拉-索拉（Lucila Solá），可谓是名副其实的“星二代”。卡米拉虽然是时尚圈的新人，但她早在2016年就登上过土耳其版《VOGUE》的杂志封面，甚至还与吉吉-哈迪德、肯达尔-詹娜等名模一同拍摄2017年《LOVE》视频月历。她还曾出演詹姆斯-弗兰克导演的《布可夫斯基》以及布鲁斯-威利斯主演的《猛龙怪客》，慢慢进军演艺圈。

除此之外，卡米拉曾接受采访称自己不喜欢跑步，但她喜欢健身，每周都会做普拉提、瑜伽和跳箱。而她最近师从一位综合格斗（MMA）选手，已经掌握了柔术的部分要领。

据悉，早在2017年12月，小李子就曾被拍到从卡米拉位于洛杉矶的家中走出来，低调谨慎地走到车旁，随后卡米拉从家中走出。一举一动十分小心翼翼。（页页/文）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）