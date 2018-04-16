赵又廷还击兄弟晒黑照 意外坐实林更新王丽坤恋情

赵又廷更新微博，晒林更新自拍照还击，眼尖的网友发现亮点却身旁和林更新穿情侣装的女孩，虽然只有小半张脸，但仍能分辨出就是绯闻女友王丽坤，坐实两人恋情。

赵又廷稍早前微博

赵又廷晒林更新“黑照” 意外曝光王丽坤

新浪娱乐讯 4月15日，林更新[微博]在微博晒出和赵又廷[微博]九宫格搞怪照，照片中的赵又廷每一张都不在状态。稍后，赵又廷更新微博，晒林更新自拍照还击，眼尖的网友发现亮点却是身旁和林更新穿情侣装的女孩，虽然只有小半张脸，但仍能分辨出就是绯闻女友王丽坤[微博]，坐实两人恋情。

4月15日晚，林更新通过微博晒和赵又廷九宫格照片，并称：“好久不见我的好朋友了！”照片中，林更新一头乱糟糟的头发，对镜各种搞怪，而赵又廷却好似在谈论着什么，每一张都不在状态，不是闭着眼睛就是歪着嘴巴，十分的逗趣。

稍后，赵又廷通过微博还击，晒林更新自拍照，并写道：“我刚刚太吃亏了，只能这样了！”照片中，林更新戴着墨镜，身穿黑白条纹上衣，手拿相机自拍，身旁的女孩子和林更新穿着情侣装，两人亲密的挨在一起。虽然仅露出小半张脸，但眼尖的网友仍能分辨出就是绯闻女友王丽坤。随后赵又廷删除重新发了一次微博，并解释道“不够大”，将此前照片更加放大后发出。网友纷纷留言道：“你们真的有毒啊，互相伤害。”“旁边王丽坤。”“心疼你一秒！”（我是弥尔）

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