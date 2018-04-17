这部脱离好莱坞片场的电影拍了20年，终于发预告片了

2017年3月，《杀死堂吉诃德的人》终于第二次正式开拍，从2000年第一次开拍，到2017年最终完成拍摄，导演吉列姆用了17年时间。

文章原标题：特瑞·吉列姆新作《杀死堂吉诃德的人》发布首款预告片 影史最“难产”电影20年后现真容

堂吉诃德由《权力的游戏》中大麻雀的饰演者普雷斯出演。

堂吉诃德（右）与桑丘穿越古代与现代。

片中出现两种不同时代的“风车”。

片中出现两种不同时代的“风车”。

有不少镜头神奇又诡异。

影片的古典布景耗费了大量资金。

片中的女主角非常美艳，很可能与桑丘发生一段恋爱。

近日，美国导演特瑞·吉列姆（曾导演《巨蟒与圣杯》《十二猴子》）的新作《杀死堂吉诃德的人》发布了首款预告片。预告中，中世纪打扮的堂吉诃德在现代和过去之间来回穿梭，还出现了堂吉诃德大战风车的经典桥段。这部根据经典名著《堂吉诃德》改编的电影，最初的故事讲述一名电影广告经理回到古代，被堂吉诃德误认成他的跟班桑丘，遂与之一同冒险。《杀死堂吉诃德的人》一片的拍摄历程堪称世界电影史上最大的灾难，前后经历20年，在经历了诸多拍摄磨难之后，故事很可能发生了不少变化。

该片的拍摄过程仿佛受到了诅咒，从1998年开始，导演吉列姆就开始影片的筹拍工作，2000年正式开始拍摄，其间遭遇了无数变故：自然灾害、演员生病、去世、资方撤资等，17年来，光是弃演堂吉诃德的主演就有三任。不过，吉列姆却始终不离不弃，就像片中的堂吉诃德一样不停战斗。

影片最终在2017年完成拍摄，在《星球大战7》中饰演凯洛·伦的亚当·德赖弗饰演托比/桑丘，在《妙想天开》里与导演合作的老搭档乔纳森·普雷斯饰演堂吉诃德。吉列姆近日在接受《纽约时报》采访时表示，该片剪辑工作已基本完成，即将进入特效、音效及音乐制作阶段，这部分工作大概还要持续几个月的时间。

2000年

筹资困境

其实，《杀死堂吉诃德的人》在筹备初期就已经埋下一颗“定时炸弹”，导演特瑞·吉列姆一开始就打算与好莱坞片场划清界限，完全用欧洲资金，并全程在欧洲拍摄。在片中饰演男主角托比的是与吉列姆之前合作过《赌城风情画》的约翰尼·德普，堂吉诃德则由当时70岁的法国演员让·雷谢夫饰演。光是德普的片酬就让法国投资人心生胆怯，导演吉列姆为了说服德普半价出演主角，不得不把自己的酬劳降低了四分之三，让电影预算从4000万美元缩减到3200万美元，但依然是当时欧洲预算很高的电影。

2000年9月

天灾人祸

影片在西班牙北部纳瓦拉省正式开拍。然而，接下来的6天拍摄让导演吉列姆经历了重重煎熬。开拍第一天，剧组发现他们的场景就在一处军事基地附近，飞机在头顶不时呼啸而过，根本没办法收音。之后几天的遭遇更是雪上加霜，先是天降大雨，洪水淹没了搭好的场景；灾后复原场景，却发现地面被雨水冲刷变了颜色，不能连戏；辛苦练了大半年英语的让·雷谢夫，突患椎间盘突出，无法拍摄骑马戏。只拍了6天，剧组就正式停工。让·雷谢夫因身体原因短期内不能拍摄，德普的档期又不能久等，11月份，承揽剧组完工保险的保险公司喊停了整个拍摄计划，并且理赔了1500万美元给投资人。由于停拍造成很大损失，作为抵押，保险公司拿走了该片剧本的版权。

2006年

与保险公司谈判

导演吉列姆绝对是好莱坞导演中的“奇葩”，就像一个打不死的“小强”，始终没有放弃《杀死堂吉诃德的人》这个项目。2006年，他开始跟保险公司展开冗长谈判、试图拿回剧本版权。同时，他还搞了一个热热闹闹的快闪活动，一个人跑去《每日秀》摄影棚外，对着排队进场的观众举牌募款。牌子上写着：“无制片厂可归的电影工作者，需要养家糊口，愿意执导任何东西交换食物。”

2010年

伊万·麦克格雷格接班

2010年，吉列姆终于从保险公司手里要回了剧本版权。因拍摄《涨潮海岸》（2005年）时合作的制片人杰里米·托马斯乐于帮他重启该项目。不过，由于档期原因，德普无法回归，托比一角由伊万·麦克格雷格接替。曾出演《教父》《现代启示录》的美国演员罗伯特·杜瓦尔接替让·雷谢夫饰演堂吉诃德。然而，就在主角人选敲定不到三个月，导演本人宣布：由于“财务上的小问题”，拍摄计划暂时停止。谁也没想到，这个“小问题”又让影片的拍摄计划拖了好几年。

2014年

“又遇上了小问题”

2014年，吉列姆再次宣布要重启该项目，并公布了一张堂吉诃德大战风车的美术概念图。他还在社交平台上写道：“堂吉诃德之梦再次启动，今年，我们能不能让那老家伙再次上马？”同年年中，导演还信誓旦旦地宣布：资金已经到位，影片将在2015年1月开拍，主演伊万·麦克格雷格没变，但堂吉诃德的饰演者已经换成曾出演《哈利·波特与死亡圣器（下）》的英国演员约翰·赫特。

2015年

主演去世

在离开拍日期越来越近时，吉列姆却爆出猛料：“又遇上了小问题。”2015年，该项目又出现转机，亚马逊公司宣布投资该片，“小问题”获得解决。不料，几个月后，主演约翰·赫特被查出患有胰腺癌（2017年因胰腺癌去世），拍摄计划再度搁浅。

2016年

资金又出问题

2016年是小说《堂吉诃德》的作者塞万提斯逝世400周年，当年的戛纳电影节上，吉列姆信心十足地召开新闻发布会，又一次宣布该片会在当年10月开拍，之前确定的伊万·麦克格雷格换成了《星球大战7》中饰演凯洛·伦的亚当·德赖弗，约翰·赫特则换成了之前在《巨蟒与圣杯》中有合作的迈克·帕林。然而，到了十月，就在各界翘首以盼之际，吉列姆又放观众鸽子了，依然是老问题：资金没有到位。拍摄不得不延后，但他也孤注一掷地许诺：“只要我还活着，这电影就有希望。”

确实，看看吉列姆这些年的作品表便可发现，自2013年的《零点定理》后，他除了在英国执导歌剧《金匠切里尼》之外，所有精力几乎都放在了该项目上，显然是铆足劲无论如何都要将它拍成。

2017年

最终杀青

2017年3月，《杀死堂吉诃德的人》终于第二次正式开拍，距离上一次已过去了17年。主角托比没变，依然由亚当·德赖弗饰演。而堂吉诃德一角，则由之前的迈克·帕林换成了曾在《妙想天开》里与导演合作的老搭档乔纳森·普雷斯。影片拍摄了3个月，6月份最终杀青。从2000年第一次开拍，到2017年最终完成拍摄，导演吉列姆用了17年时间。

2018年

映期存疑

影片虽然拍完了，但对于影片的上映日期依然没有一个明确的消息。2016年协助导演的制片人保罗·布兰科因“创作分歧”退出了该项目，但他认为自己仍然拥有影片部分权益，没有他同意影片不能发行。本来想着影片能在今年5月份的戛纳国际电影节上先亮个相，但导演和制片人正在打官司，电影节赶不上了。至于电影何时上映，希望不要再让观众经历一次漫长的等待吧。

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