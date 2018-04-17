想拍出北漂女性励志生活？《北京女子图鉴》怕是不行

《北京女子图鉴》几乎可以发生在任何大城市里，剧中的北京并不具备它的独特性。女主角的故事与时代完全没有联系。

原标题：《北京女子图鉴》：照猫画虎反类犬

亚马逊在日本做的第一套网络剧就是让人眼前一亮的《东京女子图鉴》，编剧黑泽久子拿到的素材只有人气女性时尚生活方式网站“东京日历”上讲述“田舍女上京麻雀变凤凰”的简单记述。

编剧要做的就是补全女主角的二十到四十岁，从懵懂不经事的小姑娘到经历过婚姻的成熟女性的心态转变，同时还要带入女主角擦身而过的、遇见的、认识的各种各样的女性，借她们的视角大胆发言。不同群体不同的生活方式和不同观点碰撞，催生了这部剧与观众之间的化学反应。

《东京女子图鉴》在国内的受众颇多，其中的观念能够代表一部分落脚一线城市外地人的心境，同时也能给那些想要到大城市生活的年轻人提供人生指南。归根结底，《东京女子图鉴》和它最初的文本一样，展示的是同一座城市中不同群体不同的生活方式，各个国家都市化进程不同，但都市化的成果彼此彼此，都市生活的内在一致性为本土化改编提供了良好的基础。

但是看过最近播出的网络剧《北京女子图鉴》，可能会让一部分观众产生自己和东京人的距离比和北京人的距离要近的错觉。

《北京女子图鉴》

《北京女子图鉴》在故事的基本架构上和《东京女子图鉴》差不多，《东京女子图鉴》里的女主角绫从秋田奔赴东京，而《北京女子图鉴》的女主角陈可依（戚薇饰）是一个北漂的成都女孩。觉得成都没有好东西的女主角为了摆脱被妈妈安排相亲的日子，加上受到了瞧不上眼的女同学在北京过得还不错的刺激，为了和东北男友的爱情以及一颗炽热的、麻辣味的事业心奔赴北京，一开始就丢了爱情，但围在她身边的男人始终没断过，工作从前台到外企，步步高升，十年之后终于可以在高层公寓里俯视城市车水马龙，开始回顾十年人生历程。

如果不和《东京女子图鉴》做比较，《北京女子图鉴》在绝大多数喳喳呼呼的都市情感电视剧中算是合格的作品了，它习得了日剧相对平静的表现手法，女主角的事业和情感问题交织，篇幅短，故事情节保证每集都有推动。可一旦和《东京女子图鉴》做比较，就会发现这部网络剧不过是又一个诠释“照猫画虎反类犬”的事例。

奇迹

《东京女子图鉴》的故事只能发生在东京，只有东京才能容纳下多个完全不同风格的区域供不同生活方式、不同生活理念的人进行选择。但是《北京女子图鉴》几乎可以发生在任何大城市里，剧中的北京并不具备它的独特性。女主角的故事与时代完全没有联系，2008年女主角赴京的第一年，更是奥运年，但剧中体现时代感的只有滑盖手机和为了显示女主角幼稚的马尾辫而已。

北京有没有像东京一样有区分度的区域呢，应该是有的，四惠、双井、朝阳公园，再往远一点还有通州和顺义的别墅区。东京的女主角体验生活的方式其实是在吃、逛、喝茶、泡吧中完成的，但放到北京，生活完全围绕着男人的餐桌展开，情感关系没确定的时候是无知油腻中年男性愚蠢的酒局，情感关系确定的时候是和男朋友相对而食的一张餐桌，对生活体验的消减再次削弱了北京特有的地域特征。如果不展示生活，川流不息的街道车水马龙发生在北京、上海、广州、深圳又有什么区别呢？换言之，北京都市生活能够代表上海、广州、深圳或者其他急速发展的都市吗？

职场潜规则

《北京女子图鉴》和《东京女子图鉴》的差距，归根结底还是编剧意识和编剧理念的问题。

黑泽久子是一个对社会问题看法颇为犀利且有独到见解的女编剧，因而在《东京女子图鉴》中，所有对女主角事业、人生有过帮助、提点作用的女性都能说出一些为观众称道的至理名言来，针对从事不同职业、身处不同阶层、出身不同地方、拥有不同梦想的女性，也能写出贴合人物设定的、有见地的台词来。这些观点性的东西才是《东京女子图鉴》最打动观众的地方。

《北京女子图鉴》中的女性没有一个发表过有独创性的、有新意的观点，但大胆发言屡见不鲜，整容是为了利用公司高层男性谋求上位，只要放得开就能用一张床换来北京一套房，公司女高管能拥有几套房是几次婚姻分得的财产……女主角在成长路上一直没有一个可以追随、学习的模范标杆，北京看上去并不像是一座造梦的城市，反而像一座教人不学好的城市。

吴越饰顾映真

从拍摄手法上，《北京女子图鉴》保留了女主角向观众吐露心声的旁白，但没有效法《东京女子图鉴》使用让剧中人物直接与观众对话的拍摄手法。这种莎士比亚理查三世式的直接对话手法，美剧《纸牌屋》也采用了，优点在于拉近观众与剧中人物距离，在人物和观众之间形成共谋。《北京女子图鉴》没有观点可以表达，因而在面对观众时注定失语，只能选择回避。作为一部消磨时间的影视消费品，《北京女子图鉴》能够提供一种陪伴，但想要表现都市女性成长和多姿生活，彰显属于首都的自信，这部剧距离这个目标还要走太远太远。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）