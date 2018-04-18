杨洋名誉权案一审胜诉 被告须道歉并赔偿5万元

2016年12月11日，微博账号“@顾年時”的用户赵某以其微博账号发布题为“杨洋、杨洋团队及杨洋粉丝做的极品事情”的长篇微博，通过虚构事实、断章取义及侮辱性的言辞，对杨洋进行了恶意侮辱及诽谤。

律师发案件情况说明

杨洋名誉权案一审胜诉

杨洋名誉权案一审胜诉

杨洋

新浪娱乐讯 4月17日，杨洋[微博]诉“@顾年時”名誉权纠纷案代理律师微博发布案件情况说明，杨洋诉微博账号“顾年時”名誉权纠纷已在北京海淀区法院作出一审判决，杨洋胜诉。法院同时宣判，被告需向杨洋公开赔礼道歉，并支付5万元精神损害抚慰金。

据了解，2016年12月11日，微博用户赵某在其账号“顾年時”发布题为“杨洋、杨洋团队及杨洋粉丝做的极品事情”的长篇微博，文章中涉及不少侮辱性言辞。随后，杨洋及团队委任律师进行处理，并将该用户告上了北京市海淀区人民法院。

17日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，杨洋胜诉。判决认为被告赵某所发表的文章多出失实、歪曲事实，使用大量侮辱性描写攻击和贬低原告，侵犯了原告的名誉权，并责令被告在判决生效后十日内，在其微博首日发布道歉声明，并需要向杨洋支付5万元的损害抚慰金。（安东/文）

案件情况说明

本团队代理的著名艺人杨洋诉“@顾年時”名誉权纠纷，北京市海淀区法院已于今日作出一审判决，杨洋获得一审胜诉。

2016年12月11日，微博账号“@顾年時”的用户赵某以其微博账号发布题为“杨洋、杨洋团队及杨洋粉丝做的极品事情”的长篇微博，通过虚构事实、断章取义及侮辱性的言辞，对杨洋进行了恶意侮辱及诽谤。本团队在接到杨洋经纪公司的委托之后，展开了必要的调研、取证及法律论证，认为其行为已经构成了对杨洋的名誉权的严重侵犯，并依法将赵某诉至北京市海淀区人民法院。

北京市海淀区人民法院经审理，认为被告赵某所发表的文章歪曲事实，使用大量侮辱性描述攻击和贬低原告，其行为具有主观过错，侵犯了原告的名誉权。因此，应承担向原告杨洋公开赔礼道歉、并赔偿杨洋精神损害抚慰金人民币50，000元的法律责任。

在此，本团队也希望各位网友严肃对待自己的网络言论，基于客观事实和法律规定，依法规范言行，尊重他人的人格尊严和人身权利，避免构成对他人的侵权。

王军律师团队

2018年4月17日

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