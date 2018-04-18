中年职场女性是戏精？这部让蔡少芬讲rap的剧有点迷

相比涉世未深的少女，中年女性有来历、有压力，更有扎实的现实生活，她们个个充满不一样的故事。最悲催的中年女性角色，大概就是空活了一把年纪，还拿自己当无知少女。

原标题：编剧 少强加鸡飞狗跳给中年职场女性

在蔡少芬主演的《海上嫁女记》之后，我们的中年女主剧，离理想中的脑洞大剧《淑女的品格》又后退了一步。编导大概以为金牌经纪人和一些偶像明星一样，是个生活白痴；以为中年女精英就得蛮不讲理，除了扔钱骂人外，没有别的手段。最悲催的中年女性角色，大概就是空活了一把年纪，还拿自己当无知少女。

海上嫁女记

剧本浪费了蔡少芬的好个性

如果用情感猎奇类杂志的标题风格来概括《海上嫁女记》的剧情，差不多能直接写成“80后暖男拯救70后辣妈”“母女携手出嫁，共谱人间喜剧”，看起来颇合上世纪香港b级片口味。

刚看了个开头，许多观众就被此剧拼命加的麻辣猛料吓退了。有网友评议道：“全程鬼哭狼嚎没有剧情”，“女主的人设是疯子、精神病？中国女人素质有何念晴那么差吗？”“吵闹程度堪比傻白甜，打开《甄嬛传》看看皇后娘娘平复一下。”

其实单看角色介绍，《海上嫁女记》的女主设定一点不差，而且还挺新鲜的：蔡少芬饰演的是演艺圈70后金牌女经纪人何念晴，人到中年依旧靓丽光鲜，有职场资历，有经济基础，还有一个90后成年女儿。一般美艳女星不肯演妈妈角色，更何况演她女儿的还是一个年近三十的成年女演员。但蔡少芬豁达看得开，表示剧本好就不介意。

不过，《海上嫁女记》里的这位金牌女经纪人，业务素质真的够格过关吗，心理把控水平能不能匹配女精英人设？例如剧情中有一幕，何念晴不小心高跟鞋踩到了水，接下来的反应出乎所有人意料，四十几岁的她直接跳入水里唱Rap，抽风一般的表现看得人目瞪口呆，电视剧竟然还好意思让男主望着她春心怦动。

“一言不合就Rap”这绝对是对“时尚潮人”的误解吧。类似的误解似乎还有很多：以为金牌经纪人和一些偶像明星一样，是个生活白痴；以为中年女精英就得蛮不讲理，除了扔钱骂人外，没有别的手段。蔡少芬本人的个性很讨观众喜欢，直来直往，活泼风趣，是极少数用 港普仍能在内地综艺里把观众逗乐的香港女星。《海上嫁女记》或许也想放大她这种讨喜的性格，但是“女谐星”可是比“苦情西施”难写，笑料设置需要很高的技巧，一不留神就“蜜汁尴尬”。

中年职场女性的杀手锏绝不是撒泼卖萌

《海上嫁女记》后，我们的中年女主剧，离理想中的脑洞大剧《淑女的品格》又后退了一步。编导大概彻底误会了何为“金牌经纪”“职场精英”，什么叫“气场全开”“御姐范儿”。他们不懂，对中年女性而言，“十三点”比“玛丽苏”更可怕！

眼下，中年女性唱主角的剧里，“姐弟恋”差不多成了一半的标配。无论是闫妮、秦海璐还是俞飞鸿，似乎剧里没个把年轻的忠犬暖男来护花，这剧本都不知道该怎么编下去。但是，中年女性能抓住年轻男子的心，魅力是需要有说服力的，更讲究的是心灵上的契合，比如《密会》里跨度达20年的姐弟恋靠的是钢琴及音乐。要是中年女子像小女生那样噘嘴瞪眼使小性子，行动怪诞、思维奇葩，动不动搞得鸡飞狗跳，又何来魅力呢？

所以，亲爱的中年女星们啊，决定你们以后事业能否再登高峰的，不是脸蛋还是否光滑紧绷，也不是能否在剧里和帅气弟弟大谈恋爱，而是首先不要让自己堕入一个疯疯癫癫的白痴人设。如果说18岁的小燕子能迷倒永琪和许多电视儿童，那么40岁的小燕子还既抓马又无知铁定是人间悲剧了。

同时，我们也不必过度埋怨中国的中年女星没有好戏演。今年将满40岁的郝蕾在《情满四合院》里演的普通女工广受好评；比郝蕾年纪再长几岁的蒋勤勤演出《海上牧云记》，人人赞叹她的“盛世美颜”“洗脑级演技”和台词功底；殷桃更是在《鸡毛飞上天》里塑造了一个非但不纯情、做生意颇为老辣狠决的义乌女商人，看起来比傻白甜带劲多了。这些角色类型不一，但成就了我们荧屏上的中年女性经典。

相比涉世未深的少女，中年女性有来历、有压力，更有扎实的现实生活，她们个个充满不一样的故事。最悲催的中年女性角色，大概就是空活了一把年纪，还拿自己当无知少女。

□指间沙（专栏作家）

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