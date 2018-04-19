全场起立鼓掌致敬 中年女茶水工为何能拿金像奖？

世上没有卑微的工作，只有卑微的心。就算是无名小辈，也请珍惜你拥有的工作，就如杨容莲那句话：你对人好，人也会对你好。

成龙颁奖

4月15日晚，第37届香港电影金像奖颁奖典礼在香港文化中心大剧院举行，今年的专业精神奖由提供茶水阿姐杨蓉莲（左）获得，奖项颁奖嘉宾为成龙。中新社记者 谭达明 摄

中新网北京4月18日电（记者 张曦）在第37届香港电影金像奖颁奖典礼上，一位相貌平平的中年女子拿到了“专业精神奖”。她走上台时，全场嘉宾起立鼓掌致敬，颁奖嘉宾成龙更直言，自己是为了她才专门回香港。

是怎样的一个人能获得如此大的殊荣？

她叫杨容莲（Pauline），不是明星也不是导演，甚至都不是电影行业从业者，只是在片场负责端茶送水的小人物，平日里大家都称她为“茶水莲姐”。

图片来源：香港“明报”

据悉，“专业精神奖”由香港电影金像奖协会于1990年加设，旨在表扬曾为香港电影出力的资深演员或幕后制作人员。这个奖项之前的获得者都是电影幕后工作人员，颁给片尾字幕都没有的茶水工，实属首次。

茶水工在香港剧组里很常见，虽说是体力活，但并不好做，一个剧组浩浩荡荡近百人，不仅需要记清每个人的口味，还要懂得在什么时候递过去饮品、毛巾或者盒饭。

全场起身鼓掌致敬 图片来源：香港“明报”

曾有媒体爆料称，某实力派男演员当初为了锻炼儿子，就让其去剧组做茶水工，既锻炼记忆力又能练就一身察言观色的本事。

三十多年前，杨容莲被人推荐进入这行，最初制片跟她讲——“你的工作只是照顾导演和演员，其他都不用做。”

但后来看到其他工作人员也很辛苦，杨容莲心想也就是多几只杯子多几杯水的事，干脆一并照顾到，没想到杯子越来越多。

杨容莲曾与多位明星亲密合影。 图片来源：香港明报

“做坏规矩的是我，以前的茶水工轻松点，但我发现幕后工作人员都很辛苦，没想过何时退休，做到没人需要我便不做。”杨容莲说这段话时，脸上露出真诚的笑容。

为何她能拿到“专业精神奖”，因为茶水做得特别好喝？非也，饮料是剧务买回来，她只负责派发。而冲奶茶、咖啡、茶，也只是速溶咖啡、茶包而已。

之所以能得到金像奖的青睐，全因她尊重这份工作。

杨容莲很珍惜这份工作。图片来源：视频截图

只要剧组开张，茶水工就不能闲着。杨容莲回忆，参与最辛苦的是梅艳芳和刘德华的一部电影，当时拍了七天七夜，“我总是想什么时候可以回家呢，好困啊，可不可以给张床啊，而度过那段时间的方法，就是不停做事”。

早出晚归，没空休息，尽管工作辛苦，但杨容莲看得很开，她说自己大字不识，但却可以挣到不太微薄的薪水，“怎么可以不用心对待工作？”

入行三十多年，杨容莲可以说见证了香港电影的发展，她曾和多位明星亲密合影，包括周润发、巩俐、萧芳芳、张国荣、梁朝伟、古天乐、刘青云、吴君如、舒淇、袁咏仪等。

吴镇宇以为Pauline就是“茶水”的代名词 图片来源：视频截图

她也熟悉片场演员的口味，古天乐称她是“开心果”；成龙说“有些人你拍摄的时候可能没发觉他们的存在，但他们不在片场的时候你会叫救命”；阿Sa说“只要有莲姐在开工不会口渴”；吴镇宇笑称一度以为Pauline就是“茶水”的代名词；袁咏仪说得很具体，“她照顾得很好，会问你吃什么，然后便准备好”……

因此，当金像奖舞台上喊到“杨容莲”的名字时，全场报以热烈掌声，更集体起立致敬，这个场面让不少网友大呼“温暖”、“充满人情味”。有网友说，曾在剧组感受到了莲姐对每个工作人员都很好，“拍摄期降温，她还给我准备了一个画着小姑娘卡通图案的保温杯”。

专业精神奖

4月15日，成龙为专业精神奖得主杨容莲（左）颁奖。当日，第37届香港电影金像奖颁奖典礼在香港举行。 新华社记者秦晴摄

站上颁奖台的杨容莲一度十分紧张，专门为她飞回香港的成龙，在一旁贴心帮忙调整麦克风的高度。

“非常感谢大家，我拿这个奖励真的很开心。”除了感谢金像奖、家人外，杨容莲不忘感谢导演、演员、剧务、场务等工作人员，就连演员的助手她也表示感激，“感谢萍姐教我很多东西，她说出来工作要用心，你对人好，人也会对你好”。

是的，世上没有卑微的工作，只有卑微的心。就算是无名小辈，也请珍惜你拥有的工作，就如杨容莲那句话：你对人好，人也会对你好。（完）

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