张震出任第71届戛纳电影节主竞赛单元评委

18日，上游新闻•重庆晨报记者获悉，演员张震要出任第71届戛纳电影节主竞赛单元评委，他也是今年唯一的一位华人评委。第71届戛纳电影节定于5月8日至19日在法国南部城市戛纳举行，澳大利亚影星、奥斯卡影后凯特•布兰切特将出任评委会主席。

第71届戛纳电影节

张震可以称得上是戛纳电影节的常客，曾先后有9部电影入围戛纳电影节，其中《最好的时光》、《呼吸》等五部入围主竞赛单元。此次张震的身份从参赛的演员到主竞赛单元的评委，张震表示：“心情很不一样，可以看到更多来自世界不同地方的好电影，很期待这一次的戛纳之旅。”对于好电影的评判标准，张震说到：“好的电影是需要温度的，这个温度是可以延续并且存在心底很久的。”同时张震也表示，这次还有一个任务就是来宣传优秀的华语电影，“这一次‘使命’发生了变化，心态也会不一样，是一次特别的体验。”

张震

在戛纳电影节的历史上，舒淇、张曼玉、章子怡、杨紫琼、巩俐、范冰冰等都曾担任过评委，还有导演吴宇森、徐克、姜文、王家卫、李安等人也曾任评委，巩俐则是历史上第一位担任戛纳评审的华人。

上游新闻•重庆晨报记者 孔令强

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