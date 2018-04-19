韩剧收视冠军为什么会被中年演员占领？

原标题：韩剧收视冠军为何被中年演员占领？

《请回答1988》

《我们遇见的奇迹》

KBS新月火剧《我们遇见的奇迹》才开播两周，就以11.2%的收视率遥遥领先于同档的其他韩剧，成为该档期的收视冠军。而这部男主角在第一集就因为车祸丢了性命的新剧，却以意想不到的逗趣和感人的故事气氛，与最近流行的韩剧题材走起了差异化路线，给观众们带来了轻松的观剧体验。

制作 《冬季恋歌》导演新作

《我们遇见的奇迹》能够一开播就取得收视佳绩，很大的原因是这部剧的阵容实在是太强大了，金牌编剧加老牌导演再加全演技派阵容，不怕跟任何一部热播剧对比。编剧白美京去年在JTBC推出了两部超人气剧《大力女都奉顺》和《有品位的她》，两剧风格题材迥异，却都超受欢迎；特别是后者，不但创下了JTBC开台以来的历史最高收视率，并且让两位女主角金喜善和金宣儿迎来了进入中年后的事业高峰。导演李亨民去年与白美京编剧合作了《大力女都奉顺》，此次二度携手合作更加默契。在他的履历表上，还有着《冬季恋歌》《对不起我爱你》《玉氏南政基》等不同年代的经典韩剧。

卡司 “豹子女士”熬成主角

编导的号召力决定了主演阵容选择的范围。在韩影韩剧中，演技都极具代表性的金明民成了男主角，他是韩国青龙奖与大钟奖双料影帝，同时也是百想视帝，《我们遇见的奇迹》是继2015年的古装剧《六龙飞天》之后，他时隔两年半再次出演韩剧。与他对戏的女主角是演技口碑俱佳的金贤珠和罗美兰，可以说是绝佳的“铁三角”。金贤珠不用多介绍相信很多观众都非常熟悉，毕竟她从2000年初开始，就是韩剧中的熟悉面孔，《玻璃鞋》《嫁给百万富翁》《花样男子》等韩剧中，都有她的精彩表演。

这里非常值得重点介绍下罗美兰。以《请回答1988》中的“双门洞豹子夫人罗美兰”一角开始，被广大中国观众熟悉。罗美兰这两年在韩剧中，已经从黄金配角成了主角，而且出演的韩剧如《付岩洞复仇者们》《月桂树西装店的绅士们》都是收视高，好评多。罗美兰2005年以电影《亲切的金子》演员出道的时候，已经三十岁，之后在长达七年的时间里，都在各种影视剧中扮演配角，直到2012年凭借电影《舞后》获得了青龙奖的最佳女配角提名，事业开始快速提升，并且在第二年凭借在电影《素媛》中的表演，终于斩获青龙奖最佳女配角。罗美兰的演技很生活化，有亲和力。尽管外形跟传统的韩剧女主角反差巨大，却不妨碍她以“业务能力”博得人气，并且终于成为公共台黄金档的女主角。

故事 一个丈夫，两个家庭

邀请到了金明民这样的男主角，《我们遇见的奇迹》的故事肯定是不走平凡路。故事从两个同名同姓同日生的男人开始讲起，一个是冷酷刻薄的银行家，一个是温和的中华料理店老板，同一天出了交通事故的两人，却因为地狱使者的失误，让只是受了轻伤的料理店老板提前去世了。为了弥补自己的失误，使者又把料理店老板的灵魂放进了银行家的身体，于是醒来的银行家无论如何苦苦证明自己不是“他”，都被家人当做是事故伤了脑子，两个家庭也彻底乱套了。

银行家和妻子之间的相处模式可以用相敬如“冰”来形容。银行家专制刻薄，对于妻子追求经济独立在超市工作，更是动不动就进行语言攻击，哪怕他们生活在华丽的大房子里，却丝毫没有幸福的味道。料理店老板和妻子每天忙个不停，为了盘下自己的店面省吃俭用，却天天笑口常开，用自己的辛劳离梦想更近一些。直白的生活方式对比，带来完全不同的人生意义。

《我们遇见的奇迹》不但汇聚了奇幻、喜剧和悬疑等多种剧情元素，在很多小细节上又走的是韩剧擅长的温情派路线。同一张面孔的男人因为不可思议的奇迹，经历两段完全不同的人生，编剧也希望通过这样的对比告诉观众，以独特的方式温柔对待这个世界的重要性。

评论

中年题材韩剧增多

最近几年，韩剧题材开始多样化，其中有一个很鲜明的特点，就是除了长篇家庭剧之外，中短篇韩剧也不再只是年轻人的故事，比如《我亲爱的朋友们》就把主角直接变为了年逾古稀的老人们，至于中年人是主角的故事就更多了，最近就有《要先接吻吗》《携手望夕阳》《我的大叔》和这部《我们遇见的奇迹》。

这些韩剧的故事类型也非常丰富，既有中年家庭生活，中年人的爱情故事，也有当人到中年面对突如其来的生活变故如何反应，等等。韩剧编导们镜头下的中年人群，到了这个年纪承受着最大的生活压力，同时也有了更好的人生经验，如何找回热情、找回年轻心态、找到更好的承担责任的方式，观众和从业者都在困惑，但也在努力探寻。

撰文/木星

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