处女座的黄渤终于给自己的导演处女作定名定档了！

《一部好戏》由黄渤自导自演，王宝强、舒淇、张艺兴、于和伟、王迅、李勤勤、李又麟联袂主演，阵容强大。黄渤发微博自嘲到，“《一出好戏》是开拍前没有定名的情况下，一拍脑袋想的暂代名。”。

原标题：处女座的黄渤终于给自己的导演处女作定名！《一出好戏》定档8月10日上映

黄渤的导演处女作自从宣布开机就引发了极大的关注，前不久宣布了定档暑期档，却一直没有想好电影名字。现在，纠结的处女座黄渤终于给自己的导演处女作想好了电影名字！19日，上游新闻•重庆晨报记者获悉，黄渤首部执导电影宣布片名《一出好戏》并定档8月10日暑期档。

定档海报

电影终于定名《一出好戏》，也引起了观众的不少猜测，黄渤则发微博自嘲到，“《一出好戏》是开拍前没有定名的情况下，一拍脑袋想的暂代名。但是！但是！再后来近一年的时间里又想出一千多个名字后……才发现没有比它更合适的了……”，网友也回复到，“果然是处女座的处女作，好不容易定名了！”。

一出好戏

《一部好戏》由黄渤自导自演，王宝强、舒淇、张艺兴、于和伟、王迅、李勤勤、李又麟联袂主演，阵容强大。定档海报中众主演在荒岛上或坐或靠，黄渤坐姿从容，脸上盈满笑意，看似随意搭在身侧的右手与舒淇十指紧扣，舒淇漫不经心的表情也因此多了几分少女情怀的羞涩。与黄渤之间的甜蜜氛围不同，舒淇对待另一侧的王迅却使出一记重拳，让人猜测他们之间是否有不少恩怨过往。躺靠在树枝上的张艺兴衣衫褴褛，表情中却带着几分不屑，看来这次在电影里的表现应该会突破以往的偶像气质。于和伟笑容慈祥，伫立在众人中间，仿佛“人生赢家”操纵大局，李又麟惬意地仰视天空，李勤勤更是开怀大笑，气氛祥和融洽。与之相比，画面最右侧的王宝强则显得严肃许多，眼神深沉晦暗，想必是个很具有故事性的角色。定档海报也不由让人对电影内容更感好奇。

上游新闻•重庆晨报记者 孔令强

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