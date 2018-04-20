又一爆红韩剧：“暖男弟弟”人设走红也是现实观照

暖男弟弟”的人设走红背后，也是男女关系的深刻变化。在霸道总裁阶段，女性的角色是被动的、弱势的，但在“暖男弟弟”阶段，女性的角色是主动的、强势的，这是一种性别权利的转移。

原标题：“暖男弟弟”人设走红也是现实观照

姐弟恋

影视剧中，姐弟恋中的女方往往是女强人，有魅力，事业有成；但“老少恋”中的大叔，大多处于中年危机中……

姐姐恋爱背后是独立成熟打底

由孙艺珍和丁海寅主演的《经常请吃饭的漂亮姐姐》，正风靡国内互联网。孙艺珍饰演35岁大龄未婚的女主，情场失意，回家还得面对母亲的逼婚。转折来自闺蜜的弟弟、丁海寅饰演的男主回国工作。他帅气、可爱、事业有成，对女主温柔、贴心、宠溺，关键时候男友力展现。“暖男弟弟”正渐渐成为国内最受欢迎的男性形象。

“女人，你已经成功引起我的注意”“总有一天我会让你爱上我”的霸道总裁正在落幕，“姐姐，我好想你”的“暖男弟弟”开始登场。其在互联网上的异军突起，并不是偶然现象，事实上东亚社会的流行文化一直以来有意在打造这一类型。

早在2006年，一部叫《狐狸啊，你在做什么》的韩剧就以突破常规的恋情模式在韩国引起争论，这部剧由高贤廷和千正明主演，剧中两人的姐弟恋相差9岁。千正明单纯清澈的眼神，阳光灿烂的笑容，炙热黏人又可爱，当时打动了许多韩国家庭主妇，但姐弟恋还是不太被主流所接受。之后虽然断断续续有姐弟恋的影视剧，但模式仍旧是男强女弱。

但近年国内的流行文化领域，情势已经大大不同。在杨幂和黄子韬主演的《谈判官》中，黄子韬饰演的谢晓飞虽然霸道、又爱吃醋——但在剧中他的“自杀式”吃醋、体温热牛奶、甚至翻跟头逗女主开心，都流露出十足的蠢萌气质。而林心如和陈意涵分别主演的两部网剧《我的男孩》《幸福，近在咫尺》，都是姐弟恋题材，男主角也都不再强势，一个呆萌，一个护花。

《谈判官》

“暖男弟弟”的人设走红背后，也是男女关系的深刻变化。在霸道总裁阶段，女性的角色是被动的、弱势的，但在“暖男弟弟”阶段，女性的角色是主动的、强势的，这是一种性别权利的转移。这种转移得以实现的现实基础是，职业女性越来越多。一来，独立、成熟、善解人意的她们，本身就具有足够的魅力，得到不同年龄层男性的青睐和追求并不意外；其次，她们已经摆脱了通过婚姻满足经济的状态，也敢于挣脱传统对于姐弟恋风言风语的偏见。

大叔恋爱必须有中年危机陪伴

“暖男弟弟”风行的同时，电视荧幕也被张嘉译等大叔们霸屏了。细心的观众会发现，张嘉译谈了好几段老少恋。在《急诊科医生》，他和王珞丹相差14岁；在《我的！体育老师》中，他和王晓晨相差18岁；而在前一阵热播的《美好生活》里，贾小朵的扮演者岳以恩更是比张嘉译小了整整20岁……

对比鲜明的是，姐弟恋中女方往往是女强人，有魅力，事业有成；但“老少恋”中的“张嘉译们”，大多处于中年危机中。比如《我的！体育老师》中，马克离异，经济条件一般；《美好生活》中，徐天美国创业失败，回国后离异，心脏有问题……但大叔们的中年危机，最终都演变成了“中年爱情故事”，并且喜欢上他们的都是更为年轻可爱的小姑娘。这背后隐藏的一个无意识是：中年大叔——即便是失意的中年大叔，都是有魅力的，他们稳重，成熟，温柔，有包容心。

反之，年龄比张嘉译小得多的姐姐们，她们正处于职业生涯的黄金期，但她们与“弟弟”的恋情，却总要经历暴风骤雨。这是男权社会对女性年龄惯有的歧视与偏见。“男人四十一枝花、女人四十豆腐渣”，这样刻板成见延续的依然是“男主外女主内”的男权思维。

好在，姐姐与弟弟的恋情总是有惊无险，有情人终成眷属。他们的恋情风波，既是社会现状的反映，但他们的美好结局，又是对旧有成见的一种突破。现实生活中，能够接受姐弟恋人越来越多，姐弟恋的情形也越来越多。有调查显示，67.0%的受访者能接受姐弟恋。中国社科院研究员李春玲根据调研数据谈到，从2000年到2010年，中国“男小女大”的婚姻则从14.37%上升到40.13%。

可见，国产剧也并非鼓吹“姐弟恋”，而是希望更多女性拥有自由爱的权利：爱你所爱，不被年龄所限定。

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