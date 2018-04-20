潘玮柏自爆曾身体欠佳 现为演唱会做准备

潘玮柏发布了一段长文，他在长文中称自己2月份的时候曾被自律神经失调折磨得生不如死，但是在朋友的帮助和粉丝的鼓励下仍坚持举行演唱会。

潘玮柏

身体问题

血压太高

自律神经失调

4月18日，潘玮柏发布了一段长文，他在长文中称自己2月份的时候曾被自律神经失调折磨得生不如死，但是在朋友的帮助和粉丝的鼓励下仍坚持举行演唱会，并在文末称自己已经准备好心态与大家演唱会上见。

潘玮柏原文：

创始者巡回演唱会这礼拜六就要开始了。很庆幸自己撑到了现在。怎么说？其实2月过年的时候，我去了美国录音，但在那每天过的生不如死。每天起床半边身体从头麻到脚，手指头发麻，呼吸困难，血压高，晕眩，而且感觉心脏不见了。我以为是心脏病还是中风。晚上睡觉时都感觉过不了那晚。

当时心里很害怕再也看不到爸妈。唯一的想法就是一定要撑到回台北再说。而因为不知道身体到底怎么了，延期或取消巡回的念头也一直出现在脑海。直到三月初回到台北住进医院检查，我还是认为我身体完了。虽然很多好朋友也一一给我打气或是来探病，好转的程度还是有点缓慢。

但每次想要放弃巡回时，我就会想到我的歌迷等了很久也预购了票，我就咬着牙去开会，练舞，做音乐。上海记者会我在台上其实已经快要昏过去，但也一直用意志控制。还好后来一路遇到很多很关心病人的医生，告诉我说这是自律神经失调的病状，并给我对的药物来控制。

我现在终于可以恢复正常过每一天。特别感谢Jason唐志中每个礼拜陪我健身，鼓励我。也更特别谢谢我的歌迷，没有你们，我可能真的就放弃了。4/21 终于来了，我不敢说我身体100% 恢复，但我的心态已经100%准备好，给你们一个美好的夜晚。现在回看当时跟公司的对话，感谢老天，让我有机会能再为大家表演。

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