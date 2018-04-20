王牌综艺延长生命力是技术活！

即便节目有些尝试的效果不太理想，但只要用心地改变了，其努力都会被人看到，最终收获更客观的评价。保持自身特色，又能不断制造新意，方能陪伴观众更久一些。

《奔跑吧》兄弟团受好评

新一季《极限挑战》接地气

《奔跑吧》第二季上周首播收获好评，《极限挑战》第四季本周将正式亮相，两档王牌综艺的隔空比拼惹人关注，占据了很大的话题度。作为综N代，面对观众可能出现的审美疲劳，既要表达情怀和正能量，又要不断改变自我，跳出舒适区，才能不被观众抛弃，延长生命力。

《奔跑吧》第二季首播反响好

传递正能量又不失欢乐

从2014年开始到现在，“跑男”这一王牌综艺已经走到了第六季。节目能一直做下去是好消息，上周五的首播引来讨论热潮，证明其保持了旺盛的生命力。可对于一些观众来说，节目需要保持热度和新鲜感。从节目质量来看，跑男团从上一季的八个人回到了七个人，彼此配合默契，自带综艺感，不再是无厘头的搞笑，而是在传递正能量的同时，不失欢乐。

4月17日，节目在山西太原举办发布会。总导演姚译添坦言之所以做一个节目“要把自己逼死”，是因为想与众不同，“很多游戏可以借鉴，但我们没有，与其说我们在做一档节目，不如说我们在守护一档节目，是带着一种情感，录制已经成为我们生活的一部分，有时候真的很难很累。我至今录了六季，期间哭过两次，是因为我真的很爱这个节目，我们要对观众负责，遇到困难一定要撑下去，欢迎大家提意见，让我们做得更好”。

谈到第一期挑战全英文演讲，队长邓超坦言事先不知道，“我们真的没有剧本，等了半天导演才告诉我们晚上的安排，吓得好几个人要退出了”。他还自嘲说：“其实我的英文词汇量真的不多。”

经过多季节目的磨合，兄弟7人已默契如家人，他们只要站在一起就是一场精彩的现场秀，比如邓超调侃李晨“敷面膜”，李晨阻止陈赫吃营养补品花生酱，大家调侃邓超英语等，体现了亲如一家的相处方式，互动起来笑料不断。

据透露，本季节目继续践行公益的力量，除了为学校修建阳光跑道、捐赠跑鞋等，还为留守儿童带去体育课和读书会，将公益直接融入节目内容中。

评论

坚持之余还要创新

针对外界对《奔跑吧》还能办几季的疑问，浙江卫视总监王俊回应说，跑男节目走到第六季必须还要有惊艳的感觉，并暗示将继续做下去，“等到跑男兄弟跑不动的时候，还能陪伴大家”。对观众来说，惊艳与否来自自己的实际观感，是对人设、游戏设置、综艺效果、价值表达等方面的综合评价。就此而言，节目还有要提高的地方。

既然户外真人秀黄金时代不再，这两档节目长时间存在本身就是一个焦点。不只是《奔跑吧》，《极限挑战》也面临同样的问题，既要稳妥地让节目播出，又要不断创新以赢得观众认可，观众要求的不断升级，对节目提出了很大的挑战：要告别舒适区，抛弃一些自己熟悉的路子，不断尝试新的东西，带给观众新的观感。就像邓超等人面对英文演讲非常不适应，但突破自我的勇气值得点赞。

所以，即便节目有些尝试的效果不太理想，但只要用心地改变了，其努力都会被人看到，最终收获更客观的评价。保持自身特色，又能不断制造新意，方能陪伴观众更久一些。

王牌纷纷回归，口碑好坏参差

上周五，《歌手》第二季的歌王之战落幕，外国歌手首夺“歌王”称号。这个节目举办以来，发掘了不少人才，但也面临审美疲劳的困境。从节目模式、歌手阵容到真人秀内容、制作水准，它都非常固定而且成熟，变化不太大。它除了能让老牌歌手翻红，还承载了文化交流等其他功能，曾经备受热捧。但最新一季，节目从收视到招商都没有再现往日的辉煌。近日，节目传出可能会“寿终正寝”的说法，如何让一个品牌存活下来，并再现辉煌，引人关注。

事实上，昔日的王牌综艺口碑和收视下滑似乎已经成为一个普遍现象。从第一季到第三季，网综《明星大侦探》的评分一路看涨，转成《我是大侦探》后在卫视播出，平台的改变给节目带来了一系列变化，导致原来节目的观众不停吐槽，比如新加入的嘉宾阵容知名度大增，但彼此的配合没有原班人马默契，“推理的部分少了，演员秀演技的尴尬多了”。

不过，在一些王牌综艺走下坡路的时候，央视播出的新一季《中国诗词大会》倒是保持了高水准，外卖小哥击败北大硕士夺冠更在网络上刷了一大波热度。其“诗词之美”的主题符合当前的文化热潮，但节目下一季如何保持创新也是一个受关注的话题。

这些综N代蓄势待发

“有意义”和新人设吸睛

在保持特色的基础上，有趣味性，还要有新面貌，这是老观众对综N代的期待，新一季的《奔跑吧》在努力做到，即将归来的《极限挑战》第四季同样如此。三季以来，《极限挑战》都是一档高分综艺，不缺收视和话题，对于年轻观众的价值引导越来越正面。新一季节目将于4月22日开播，6位成员保持不变，他们需要呈现新的人设。据悉，节目将更加“有意义”，将描绘普通人的生活变化。最新的录制路透照显示，黄渤变成红孩儿，孙红雷扮成牛魔王，参加当地的民俗表演，未播已足够吸睛。

从节目质量看，《高能少年团》离王牌综艺还有一段距离，但嘉宾们自带流量。这个节目第二季将于4月底播出，刘昊然退出 ，杨紫作为新成员，与张一山、王俊凯、董子健、王大陆携手，新人的加入将带来怎样的变化尚待观察，已经有人建议，节目玩法需要改进。

《向往的生活》第二季将于本周末亮相，继续主打“归田园”的概念，将探索慢综艺更多的可能性。已经播出的先导片让观众感叹“景更美，制作更大气了”。除黄磊、何炅、刘宪华三人组之外，人气演员彭昱畅加入，增加了新意，成片效果拭目以待。

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