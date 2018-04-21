漫威《复联3》遭遇“最差活动安排”？

类似《复联3》这样的风波并不少，虽然程度和范围不及这次，但归根结底，背后的原因是一致的，都是影迷对于强行捆绑本土明星宣传方式的不满。

在《复联3》上海红毯开始前72小时内，先后有两个关键词#漫威 宣发#、#迪士尼小镇#被粉丝送上微博热搜。

在红毯开始前24小时内，粉丝夜排、粉丝拥挤的画面点燃了整个网络，甚至出现“吓跑黄牛”、“粉丝和保安相持”的情况。

来自微博@戴戴的blog1307

作为好莱坞在国内的电影公司的头牌，迪士尼内地落地宣传在“好莱坞六大”一直处于上层，这次是怎么回事？

笔者联系了现场参与的媒体朋友们，排了20小时红毯的漫威粉丝等，来尝试复盘这次《复联3》上海首映活动的“群体风波”，以及频频上线热搜的来龙去脉。

不过，需要强调的是，好莱坞内地落地宣传，粉丝杠上宣传方，这次的《复联3》并非孤例，也非首次。

但是，在好莱坞大片首映越来越频繁落户内地的背景下，这一风波或许会开启外片内地宣传的一个新起点。

即便不是，也至少是一点经验，一个能够明白粉丝真实想法的出口！

来自微博@樱木簌簌

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两次热搜：从#漫威 宣发#到#迪士尼小镇#

说《复联3》是最大电影一点也不夸张。

从2008年开始，18部电影累计到《复联3》，以小罗伯特·唐尼和克里斯·埃文斯领衔的超级英雄有23位，几乎每一位都能独当一面，阵容之豪华让人瞠目。

《复联3》海报

不仅如此，该片目前确定时长149分钟，属漫威系列电影中的最长一部。

另外，该片和IMAX合作，导演罗素兄弟电影全IMAX摄影机拍摄，无论是从哪一个层面，都堪称好莱坞顶尖。

可与此相对的则是此次中国行的活动安排，从一开始就遭到诟病。

在活动开始前72小时，即本周一，“漫威 宣发”被推上热搜。

在没有大号加持、单纯依靠普通粉丝浏览讨论的的情况下，话题累积阅读量高达841万。虽然未进热搜前十，但却成为整个“群体风波”的重要起点。

截止4月19日22：00点，话题阅读量已高达870.2万

约36小时后，即活动开始前一天晚上，上千名粉丝聚集在迪士尼小镇夜排，希望能在第二天下午的红毯上见到自己的偶像。

同样，在粉丝的通力合作下，#迪士尼小镇#话题阅读超600万，在19日凌晨杀入热搜前十。

4月19日22：05，漫威、迪士尼相关话题再度上榜

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三大槽点：粉丝手撕宣发为哪般！

两次热搜，既有不满也有热爱，至于其中最大的矛盾，当属漫威粉丝和宣发方之间。

这一切的导火索就是那场漫威十周年庆典演唱会。

漫威十周年海报

对漫威粉丝来说，漫威的庆典是没有问题的。他们最大的不满在于，宣传方同时还宣布要邀请包括陈奕迅、张靓颖、张杰在内的歌手来助阵。。。。。。

在粉丝看来，好好的庆典变成了一场拼盘演唱会，这么做就模糊了漫威十周年的主题。

前来助阵的歌手和漫威的主演们

其二，漫威和迪士尼宣传方在后来又公布了模糊不清的抽奖规则，导致歌迷粉丝分流到了漫威庆典的门票，而漫威的粉丝却苦求不到票。

再加上从昨晚的夜排开始，一会儿让进，一会儿让选择，一会儿又取消，简直没有个谱儿。

这种安排不合理的问题，据说现场连保安都懵了，粉丝不生气才怪，所以才造成了这次自下而上的粉丝群体反弹事件。

陈奕迅和钢铁侠小罗伯特·唐尼互动

就先从这场“庆典演唱会”说起吧。在#漫威 宣发#的粉丝中，微博用户@白雨姗山之北 的观点比较有代表性。

她认为，漫威十周年庆典理应是主创们的主场，特别是此次中国宣传分队囊括钢铁侠、绿巨人、蜘蛛侠和抖森，阵容豪华，最后却好像沦为为歌手站台的尴尬位置。

尤其是此次活动的宣传文案用词，“RDJ等人将作为特别邀请嘉宾开场”，明显反客为主。

反客为主

粉丝们想看到的是这样的十周年啊！

以上还是其次，更为重要的是“门票乌龙”。

虽然活动红毯不需要门票，但是部分庆典入场券则是通过歌手官微以及合作平台分发出去。

“每个歌手的官微拥有9张门票，而RDJ马克叔抖森海总等主创演员的国内官微每人只有3-4张门票名额。”这让很多粉丝更加不满。

加上官微抽取门票设置抽奖活动条件不明，导致有疑似虚假抽奖出现，虽然后来官微道歉并宣布增加十个名额，但是对粉丝来说，怨气已成。

微博@漫威影业 的争议活动微博

随着粉丝的不满愈加累积，扒皮这次活动安排的吐槽贴在漫威粉丝间流行。

包括红毯时间和内场庆典同时进行进行的安排，使得很多粉丝只能选择其一，加上最后一刻锤哥缺席，虽然和宣发方没有关系，但却加重了粉丝的不满。

微博@漫威影业 最后一刻发布锤哥缺席信息微博

于是乎，漫威粉丝纷纷贴出投诉范本，呼吁大家给漫威总部写信，至此，#漫威 宣发#在活动开始前72小时被推上微博热搜。

如前所说，后来官微道歉并宣布增加名额，漫威粉丝暂时平静下来。

可事情远没有结束。在活动开始前一夜，即18日晚，因为红毯没有门票，先到先得，很多粉丝早早提前一天开始来排队。

据一位夜排的粉丝说，晚上十点工作人员突然说不能排，但是随后又可以排。这在微博上又重新引起了一阵讨论，卷起一轮波澜！

漫威粉丝

来自微博@寒鸦_Gray

事实上，在前期未宣布封闭红毯区的情况下，粉丝提前夜排属计划之内，场地有限需要清场等，本应该早作打算。

加上夜排本来就辛苦。我们从夜排的粉丝处了解到，很多粉丝18号下午就开始排队，有些粉丝晚上八点到达时已经满满当当。

假设粉丝从晚上八点开始排，到第二天下午三点红毯开始，这其中也有近20小时。想象一下，如此辛苦遭遇安排纰漏，粉丝的不满可想而知，只会更加强烈。

据传在夜排过程中，有不少黄牛也前去排队想要渔利，结果被粉丝发现给清了出去，后来微博上。朋友圈所谓“吓跑黄牛”估计是这个意思。

另外，据部分粉丝反应，今天上午排队时，工作人员曾承诺可以进场，但最终并没有被放进场。

最后的处理办法是：要么看大屏幕直播，要么免费进迪士尼玩的交换条件。

夜排现场，来自微博@茶白丁

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一次提醒：《复联3》风波并非孤例

事实上，随着近年来中国市场的扩大，好莱坞来华宣传活动越来越多，且越来越多的大片选择在中国办首映活动。

类似《复联3》这样的风波并不少，虽然程度和范围不及这次，但归根结底，背后的原因是一致的，都是影迷对于强行捆绑本土明星宣传方式的不满。

不过，综合比较一下，我们不难发现，各大宣传方最常用的做法便是联合本土明星。

从“电影代言人”到“内地推广曲演唱者”，再到“首席推荐官”，以及这次的“拼盘演唱会”，名称不一，但模式并无二致，这也是此次风波背后的最大原因。

粉丝制作图

有趣的是，如果要追述这一潮流，真正开始也是从迪士尼开始。

不得不提2015年的《星战7：原力觉醒》，这是星战系列重启之作，作为迪士尼手下最有前景的大IP之一，进军日益扩大的内地市场毋庸置疑。

当时，《星战7》宣布启用鹿晗担任“中国宣传大使“，另外，他还演唱了推广曲《原动力》。

《星球大战7：原力觉醒》的鹿晗

在此之后，国内宣传方们对这一做法乐此不疲。

比如，李易峰出任《蝙蝠侠大战超人》的“中国观战大使”，张杰为《星际迷航3》、《变形金刚5》献唱。

去年，《蜘蛛侠：英雄归来》更是找来当时爆红的PG one担任“中国区嘻哈大使”。

《王牌特工2：黄金圈》邀请tfboys 王俊凯担任“中国推广大使”，《银翼杀手2049》则找来王凯担任“首席内容推荐官”。

王凯担任“首席内容推荐官”

坦白说，这么做也无可厚非，毕竟对外片来说，即便是好莱坞大片级别，其卡司的内地知名度和票房号召力都相对有限，如果能得到本土流量明星的加持，在短时间内迅速提高曝光量，何乐而不为呢？

问题在于，随着这种方式被越来越多地效仿，宣传方在“甄选”过程中似乎越来越随便，本来是为了宣传电影，却常常出现“和电影八竿子打不着”的尴尬局面。

对影迷来说，这种做法更是一再被诟病，网上的反对声也越来越大。

比如最近的《水形物语》宣传方，他们共找来佟大为和关悦、尹昉、周深三组代言人，三组都依照电影主题，老实说最后呈现效果其实并不差。

但是在发布会开始前，因为害怕激起影迷更大的反对浪潮，活动临时宣布改用“嘉宾”，弃绝之前的“代言人”之类的称号。

佟大为和关悦

所以，从这一点来说，这次的《复联3》群体风波不过是之前问题的延续和集中爆发，它将这一做法推到了极致，遭到粉丝至今最为强烈的反弹其实也并不奇怪。

但是，换一个乐观的角度，这次的风波也或许能成为改变的起点、一个新的开始。漫威是你们的！

漫威

漫威是你们的！

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