打的是“创造女团”旗号，走的是回锅路

此次这些或新成立或刚解散的女团成员纷纷加入《创造101》，与其说这是一档女团养成选秀，不如说是为挣扎在国内三四线、或活动区域受限的女团和成员们提供了一次重生的机会。

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继《偶像练习生》火遍网络并推出了全新男团之后，本周女性偶像养成类节目《创造101》也即将上线。新京报记者盘点了《创造101》节目中参赛的101位选手，发现有七十余位都是已出道的艺人，且其中一半以上都是通过女团形式出道的，涉及的正式出道团体多达24个以上。一场选秀竟成为出道女团的集体“回锅”。

纵观这些女团不难发现，大部分团体虽然都活跃了一年以上，甚至出道了五六年，但真正成为“国民”级别的却寥寥可数，微博粉丝数量从800到550万不等。其中，大部分公司选择了韩系练习生模式进行培养。这类女团的优势是唱跳实力俱佳，表演上更具多样性。然而由于国内缺乏系统专业性的培养、没有供偶像打歌的平台，以及公司在音乐资源、宣发资源上能力不足，导致这类女团虽单曲颇多，但具备传唱度的作品极少，因此大部分女团都不得不沦为商演专业户。

其余部分女团则走的是日系养成类型。以SNH48为代表。这类女团大多数活跃在上海、广州等南方地区，活动范围以本地的小剧场为主。她们的优势是和粉丝距离更近，可以让粉丝充分享受养成偶像的过程，具备独特的商业变现模式。但随着1931等女团的解散，欠薪风波、实力不足，以及大热女团产生的市场垄断效应，都让很多日系养成女团面临着极大的生存压力。

而此次这些或新成立或刚解散的女团成员纷纷加入《创造101》，与其说这是一档女团养成选秀，不如说是为挣扎在国内三四线、或活动区域受限的女团和成员们提供了一次重生的机会。机会都是公平的，能否绝处逢生？由实力来决定。

采写/新京报记者 张赫

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