应采儿：不希望Jasper娶一个跟我一样的

应采儿表示：“我觉得人品最重要，外表不会太重要，怎么对待家人，怎么为人处事。我不希望儿子（Jasper）娶一个跟我一样的”。

应采儿透露对未来儿媳的要求：人品最重要，安静、温柔一点更好。

信息时报讯（记者 蔡慕嘉）芒果TV恋爱真人秀节目《真心大冒险》正于每周六中午热播。节目集结5男5女进行甜蜜约会，由应采儿、欧弟组成的明星恋爱观察团则边吃瓜边围观这场“真心大冒险”，并分享出自己的情感经验。昨日，已经播出了三期的该节目在湖南长沙举办媒体见面会，嘉宾和观察员悉数到场。在分享完自己的初恋之后，应采儿和欧弟还大谈对子女未来的择偶要求。

应采儿鼓励年轻人多恋爱

《真心大冒险》邀请了10位性格迥异的年轻男女在厦门开启一场“寻爱大冒险”，不过有别于其他的恋爱真人秀节目，节目也为嘉宾设置了“陷阱”，即男嘉宾中至少有一名“隐藏真心的人”，约会过程中并不会付出真心，节目只是他试炼演技的平台，这也是节目为何定义为“青年初恋启示录”的原因。

欧弟对节目这一设置表示认可，借这个机会可以让观众“学习怎么样看出对方是不是真心”，学会保护自己，减少情感上的伤害。应采儿则鼓励大家在年轻时要多积攒些恋爱经验，“我并不觉得第一次恋爱就要进入婚姻。经历了分手之后， 才知道这种男生、女生到底适不适合自己。年轻的时候都不一定清楚了解自己要的是什么，那你怎么知道对方要的是什么，还是多体会多看看。”

无论是恋爱真人秀还是相亲交友等情感节目，近年来都不乏“提前设定剧本”的争议，昨日到场的9位男女嘉宾则力证节目“完全没有剧本”，其中男嘉宾章煜奇还调侃道，“有剧本的话，我是不同意剧本让我送水晶球的”，皆因他在节目中送水晶球遭遇了“群嘲”。他也解释了送水晶球的寓意，“我上网查了，代表圆圆满满”。

欧弟不许女儿找“圈内对象”

已为人母人父的应采儿和欧弟除了在节目中当“活体弹幕”之外，也会以过来人身份分享经验、为嘉宾的情感之路指点迷津。昨日发布会现场，两人也毫无保留地分享了自己的初恋。欧弟先是开玩笑道“我老婆就是我的初恋”，随后讲起自己的辛酸史，“他们（指节目嘉宾）比我幸运得多。我通常都是暗恋，对方根本不知道有你这个人的存在”。应采儿则透露初恋发生在学生时代在美国读书时，那时还会用数字代码发短信，“比如，6000就代表是good”。

两位爸爸妈妈还聊起了对子女未来择偶的要求。应采儿表示：“我觉得人品最重要，外表不会太重要，怎么对待家人，怎么为人处事。我不希望儿子（Jasper）娶一个跟我一样的”，而原因竟是“我不想看到另外一个自己在家里，一个就够了。 一山不能容二虎，我会hold不住她。找一个话少，安静一点、温柔的吧”。她笑言家里只需要她一个“leader”就可以，“其他都是follower。”

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