戚薇曝常看网上评论：特别喜欢看大家吐槽

“我其实经常会去网上看评论的，特别喜欢看大家吐槽，有些好玩的还会转给朋友一起看，至于子虚乌有的事情，也不会在意。”

戚薇

戚薇又上“热搜”了，最近讲述小城女孩陈可北漂闯荡的网剧《北京女子图鉴》热播，让她屡次成为话题中心，这次的热搜后面带了“双眼皮”三个字。由于前几集是素颜出镜，有网友在弹幕上吐槽，戚薇贴了双眼皮，她发微博“回怼”，并附上弹幕截屏，“这辈子从来就没有贴过双眼皮，我是割的……怎么了？”

熟悉戚薇的人大概都知道，“直接出牌”是她一贯的行事风格，问她觉得这种“想什么说什么”的性格适合娱乐圈吗？她笑了笑，“适不适合都待着了，哪个圈子都一样，喜欢你的自然会喜欢，不喜欢就不喜欢，你要做的是保持初心，找到一个舒适的状态。”

戚薇是个随和的艺人，就像她的座右铭一样，在设限的规则里做不设限的自己。采访中，也不会“这不能聊”、“那不能说”。就像，她喜欢“戚哥”这个称号，会常常挂在嘴边，“每次大家叫我哥，我都觉得像碰到了熟人，这么多年叫下来还挺亲切的。其实，我从没想过，要给外界展现所谓的哪一面，是什么样就是什么样。如果你给自己‘套人设’，为所谓的人设活着那多累啊！”

没想过做歌手

声音沙哑 曾被误听为叔叔

戚薇和她饰演的陈可一样，来自四川，在出演《北京女子图鉴》的过程中，她要一次次地回到刚出道时的记忆里，无论痛苦或是快乐，找回当时那种纯粹的眼神。

以前她爱说自己的人生不在规划范围内，没想过当明星，也不是科班学唱歌、表演出身。小提琴是戚薇儿时记得最清楚的爱好，到了十二三岁，妈妈认为应该以学业为重，她从此放弃了小提琴。在妈妈眼中，稳定最重要。

大学前填报志愿，戚薇选了浙江传媒学院录音艺术专业，“那时我都不知道录音艺术专业学出来要干什么，我和我妈都以为是在空调房里给歌手录音。结果到了大学里面又要学高数、又要学电工，焊接电路板，班上的女生边焊边哭。”

2006年，她带着“要做点不一样”的想法参加了选秀节目《我型我秀》。事实上，对唱歌她根本不抱信心，“我的声音一直低沉粗犷，也不太会发嗲。以前有次打电话，接通后对方说，‘叔叔，帮我找一下戚薇’（笑）。我妈也一直觉得我声音有点沙哑，根本没想过培养我唱歌，就更没有想过参加比赛能拿到好名次，只当是把想做的事都做一遍。”

选秀结束，戚薇一战成名，她选择“北漂”闯荡，那时的她最爱的歌是马天宇的《该死的温柔》，她说自己也想做这样的音乐，“北京对我来说是种诱惑，也是一个召唤，好像所有做文化产业的人都要来这里，我要来闯！”和很多“北漂”不同的是，戚薇的家人很支持她的决定，至今谈起，她都觉得自己很幸运，“从大学去外地念书，我妈妈就认为我一生注定漂泊，她不是传统上的保护主义者，一直都很鼓励我。”

歌红人却不红

落魄时银行卡只有35块钱

2007年，戚薇和袁成杰搭档组成“男才女貌”出道，正式开启歌手之路，回想当时，大街小巷播放着他们合唱的《外滩十八号》。不过，无论是参加选秀，还是之后几张唱片的发表，都没有让戚薇立刻走红，和很多选秀歌手一样，她也度过了一段沉寂的时光。最落魄时，她拿着银行卡去取款机取款，面值最低只能选50元，卡上却只有35元，她怎么都取不出来。她突然发现并不是人们认为的歌红了人也红了，就算努力、渴望很多，现实就是三个字——不赚钱，“其实赚钱真的不容易，名声和付出的努力有落差感，我一步一个脚印地走，但为什么没有回报？尤其是做我们这行，一定会有沮丧和迷茫的时候，而且这种心情比普通人会更加强烈，就看你能不能适应。”

好在戚薇从来没有想过放弃，她一直想向外界证明，靠自己的努力到底能走多远，她说这是她坚持留在娱乐圈的原因，“以前我妈也会有顾虑，觉得娱乐圈是个大染缸，我想告诉他们不是这样的。我就依靠我和我的团队，不靠任何人，证明给大家看我能走下去。”

正如她所说的，戚薇相信做艺人需要经过很长的播种期，她也有耐心去等待。而就在此时，她获得了一次表演的机会，“当时表演对我来说是个盲区，就跟转行没啥区别，但是我觉得那是条新路，演不好也正常，因为我毕竟不懂，好在观众对我很包容。”

什么工作不累

当了妈后肩上的担子更重

《夏家三千金》里的夏友善、《爱情睡醒了》里的沐之晴、《爱情自有天意》里的程曦……戚薇在镜头下体会着百般人生，用表演的方式向观众传达一个演员的成长与变化。

去年，她等到了吴宇森导演的橄榄枝，在电影版《追捕》中出演经典角色真由美，这一邀约同样也让她傻了眼，“天啊，导演是吴宇森，我究竟何德何能才能演真由美。”开机第一天，戚薇和导演说，把她当男生用就行，大量的日文台词记背、危险的动作戏，她全部亲自上场，《追捕》也让她额头上留下了一个永久性的伤疤。

“我从不尬戏，其实无论大银幕或是小荧屏，只要我接的戏都是自己喜欢的、愿意付出的，不好好演就是对职业的不尊重。虽说任何一部戏都有运气的程度在，但我可以拍胸脯地说，自己的戏口碑都不错，可能没有到一种巅峰的水平，但我从未对表演打过折扣，能看到我的诚意。”

曾经，戚薇总是辗转在忙碌的工作中，自从结婚有了女儿后，她发现了人生的新定义，在演员、歌手、母亲和妻子多重身份中转化，说不累是不可能的，“你说我累，那什么工作不累。”拍戏很忙、通告无数，几乎每次都会被问到“如何平衡家庭生活和工作的问题”，问她，会不会因为无法在家照顾孩子而内疚，她笑笑说，“不会啊，我是在给她赚奶粉钱。当了妈之后你会知道要更努力工作，肩上担子重了就会更努力。其实这些年我一直努力在把工作和生活兼顾起来，目前看来做得还是卓有成效的（笑）。”

耿直“戚哥”

女强男弱？

婚姻相处，不是比谁更红

2014年8月，美籍韩裔演员李承铉在塞班岛向戚薇求婚。一个月后，两人在拉斯韦加斯领证结婚，戚薇在婚礼现场曾说过，“如果婚姻是一场赌博，两人愿用一生作为赌注，不畏输赢。”

结婚快四年，李承铉依然会在日常给戚薇制造很多意想不到的惊喜，比如去地铁上找到她的海报和她来个“偶遇”、威尼斯电影节红毯上带着宝宝去探班、一起培养打游戏的共同爱好，“我们每天都会互动，打打游戏、开开玩笑，这种相处很舒服。”

但对于二人的婚姻，外界一直存在“女强男弱”的言论，戚薇说，“我俩之间根本不存在他hold不hold住我。外界衡量或判断我们配不配的标准就是红不红，但我们是在过日子，不是在工作。我从不会用这种眼光看待任何一段娱乐圈的婚姻，你和你的老公不是同事，而是夫妻之间的相处模式，比如他的生活能力强，对家庭管理能力强，多层关系的平衡才会走进婚姻殿堂。”

育儿理念？

父母要做的，是陪伴不是阻碍

2015年1月，戚薇和李承铉的女儿Lucky出生，自此戚薇多了一个新身份，妈妈。女儿出生后，戚薇一直坚持母乳喂养，每天陪伴。如今Lucky已经三岁，戚薇也开始默默准备她上学的事情，甚至为了研究女儿上哪个学校至凌晨四点。但对于女儿的教育方式，戚薇一直坚持通情达理，此前在某次采访中，她曾说起就算孩子有性取向的不同她也能够接纳，“你不接受能怎么办？是要断绝母女关系吗？其实我身边有很多这样的朋友，我觉得没什么问题，这是种存在方式。作为父母应该去面对孩子的成长和变化，引导她去做一个舒服的自己，陪着她成长，而不是阻止她成长。”

带货女王？

标签随便贴，高兴就好

戚薇的穿搭总是能引起不少网友的讨论和效仿，她也会利用微博给粉丝推荐喜欢的东西和化妆技巧，还会“开包”给大家看她的包里装了什么。粉丝们爱叫她街拍达人、带货女王，对这些标签，戚薇说她都欣然接受，“只要不过分，大家可以随便贴，高兴就好。”在她看来，这是一种认知和感觉，她不会否定任何人的每一个感觉，“其实我也是观众，也会给艺人贴标签。当然可能有正确的、也有刻板或是误解的，但这都是你给别人的印象，这能让你这个人变得立体。”

[新鲜问答]

Q：这几年的工作重心一直在演艺方面，音乐上除了EP还会发正规专辑吗？会有巡演的打算吗？

戚薇：现在很少人发正规实体专辑了，耗成本、销量又不好，其实如果歌量足够的话可以发给大家作纪念，不要老是停留在以前，实体专辑歌量比较足够的话还要再等几年。

Q：身为公众人物，你在爱情这件事上一直很勇敢，该公开就公开，该结婚就结婚，不怕掉粉吗？

戚薇：可能是我这个人顾虑不太多吧，啥事来了就来了，要掉粉就掉呗，我也不可能为了不掉粉就不结婚了。（大笑）我其实经常会去网上看评论的，特别喜欢看大家吐槽，有些好玩的还会转给朋友一起看，至于子虚乌有的事情，也不会在意。

Q：前段时间看到李承铉发微博调侃你省钱，给女儿过生日都是自己网购气球、装饰品，还自己布置，所以生活中的你很节省？

戚薇：倒不是说刻意节省，但一个孩子的生日需要过多大呢？你要把她捧成什么呢？公主？还是王子？不是说一定要花很多钱，更不是说要撑我的面子，最重要的就是她开心，你要陪着她。花了好多钱，结果父母却不在身边，有什么意义呢？所以我觉得网购些东西亲自布置是个很可爱的方式，为她亲自去吹每一个气球，其实我们真的就是普通人，只是职业不相同而已。

Q：以后会给女儿看自己演的戏吗？她现在知道妈妈是做什么的吗？

戚薇：她每天都在看我的戏（笑），我拍戏的时候也会把她带在身边。就像《北京女子图鉴》前几集里，我梳了以前小镇姑娘的发型，她就会对着屏幕叫我“妈妈姐姐”。其实她觉得我们出现在电视上、网络上、手机上都是很正常的，因为来家里看她的很多人也都是电视上的。过年的时候，她和爸爸回美国，我在工作没一起去，遇到很多空姐或是认识她的人会说，“你好可爱，长得好像妈妈”，她就觉得很奇怪，问我“他们又不认识你，你也没有来，为什么说我像妈妈”。但有时候，她又特别懂事，比如到了机场，出于对她的保护我们会分开走，她就会懂事地说，“妈妈我先走了，因为你还要拍照片。”（笑）

Q：拍戏时如果想孩子了，会用什么方法转移注意力？

戚薇：我不会转移注意力，就直接打电话给她，用FaceTime和她讲话，或者让孩子爸给我录视频，她现在可以正常讲话讲好久，明白很多事情了。

Q：未来会考虑生二胎吗？

戚薇：会，但不是现阶段。这些事情要有计划，看是什么时候会比较好。

采写/新京报记者 周慧晓婉 摄影/新京报记者 郭延冰

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