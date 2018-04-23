丰富学识获赞 “才华”人设更易脱颖而出

在综艺节目中，有嘉宾“耿直”圈粉，有嘉宾“呆萌”取胜，还有嘉宾展现超高情商，获得观众极高的好感度。近日，观众的口味似乎又发生了改变“学霸”人设似乎更容易脱颖而出。

原标题：丰富学识获认可 “才华”人设更易脱颖而出

韩雪

郑恺

在综艺节目中，哪种人设最圈粉？此前，有嘉宾“耿直”圈粉，有嘉宾“呆萌”取胜，还有嘉宾展现超高情商，获得观众极高的好感度。近日，观众的口味似乎又发生了改变——“学霸”人设似乎更容易脱颖而出。近日，郑恺在《奔跑吧》里秀口语、赵立新在《声临其境》中展语言天分、韩雪更是在多档节目中同时发力、展现知识丰富的一面，他们的表现为观众津津乐道，“没想到他们这么有才华”。

语言能力惊艳观众

近日开播的第二季《奔跑吧》中，一开场“兄弟团”就面对了五位中外考官的面试，考官们对“兄弟团”的举止礼仪、智慧学识、反应观察、语言沟通等能力进行特殊的考核。在这次的英文面试中，邓超自信地展示着自己的“超氏英语”，陈赫、李晨尴尬地向Angelababy求助等画面都逗得观众爆笑不已。

在这次面试和之后的英文演讲挑战中，最让观众惊艳的是郑恺的表现。良好的英文发音、一本正经地教别人“疼痛式pose”拍摄大片等，都给观众留下深刻印象。英语演讲挑战中，郑恺一段帅气的脱稿演讲，标准的发音和从容的姿态好几次夺得全场热烈掌声，连在一旁观察的“兄弟团”都纷纷秒变“猎豹粉”，网友们更是纷纷直呼：“郑恺这一期也太帅了，精英范十足，看的时候全程只有惊叹的份。突然觉得学好英语真的很重要。”“看来恺恺才是隐藏的真学霸。”“这期英文确实在跑男中脱颖而出。实力圈粉。” 相比之下，跟郑恺曾是同学的陈赫虽然用幽默化解尴尬，但在英语能力方面明显给他的人设减分，有观众认为：“也许这是为了综艺效果的缘故，但从英语能力来说，陈赫确实应该加强学习。”

其实，最近通过语言能力圈粉的演员并不少。此前，因为一期《声临其境》，赵立新强大的影视剧配音功底和对多国语言熟练的驾驭能力，让他本人以及他之前演绎过的作品都成为网络上热议的话题。因为语言能力积累人气后，赵立新如今已成为不少节目的人气嘉宾——他不仅是网络综艺《机器人争霸》的主持，近日还主持了第八届北京国际电影节开幕盛典。

同样是在《声临其境》中，韩雪的深厚配音功力同样让观众折服，收获了一大批粉丝。节目收官之战中，韩雪一人给《头脑特工队》八个角色配音被称“绝了”，此外她和张鲁一合作配音英文版《泰坦尼克号》，有观众认为，“感受下她的英语发音，好听又惊艳。”

丰富学识得到认可

除了语言能力外，综艺节目中嘉宾还展示出丰富的学识，赢得观众一致赞叹。

让观众觉得“不可思议”的是，除了在《声临其境》秀出语言能力外，韩雪还在《女人有话说》《奇迹时刻》《我是大侦探》打出“科技雪”“理工女”等称号。在《女人有话说》中，她展示自己对科技的迷恋，在《奇迹时刻》中，继续主打科技牌，在《我是大侦探》则是推理路线。其中，《女人有话说》里，韩雪用一屋子机器人珍藏和各种智能黑科技，惊呆观众。还有网友发现，韩雪此前还曾经公开直播10分钟重组手机、5分钟开密码锁，重换手机碎屏等技能。即使在《我是大侦探》中，韩雪也在推理之余不忘理工属性。“奇妙博物馆”推理时，侦探们遇上了有“华容道”机关的神秘暗门，韩雪见状立即上前指导，并且亲手理顺轨道破解机关，娴熟的操作惊呆现场嘉宾。

在几届《中国诗词大会》中，除了一个个民间诗词高手外，主持人董卿的表现同样让观众赞叹。节目中，董卿各种诗词信手拈来，向观众展示了自己深厚的文化底蕴，让网友感慨“真正明白什么叫‘腹有诗书气自华’”“不管是《朗读者》还是《中国诗词大会》，格外欣赏董卿的才情”“董卿每场的开场白，跟满分作文是一样的”。

此外，本季《最强大脑》中，王力宏也秀出自己的学霸属性。作为威廉姆斯学院和伯克利音乐学院的双博士，王力宏的真实智商终于借由《最强大脑》的舞台展现。一段随机生成的音符，内里包含三段陶晶莹选出的不同走向的道路，被记忆达人王峰感叹“陶晶莹果然没有手下留情”的难题，却被王力宏在不到十分钟的时间里破解。整个解题过程中，王力宏除了展现让选手感叹“好强”的记忆能力，还积极运用排除法选择正确答案。选手和观众纷纷为其智商点赞，“终于看到一个能听懂规则的嘉宾，娱乐圈的面子可算被挽回来了！”

“学霸属性”源于学习能力

在谈到“英文怎么这么好”时，郑恺笑说，自己之所以这么努力学习英文，完全是因为自己的英语老师长得很漂亮。显而易见这是一个调侃而已。据悉，他的英语水平归功于此前的勤奋学习。

据网友爆料，郑恺从小就是“英语小能手”，不仅在学校时拿过不少英语演讲比赛的奖项，高考时英语成绩更是拿到126分的高分，在艺考生当中称得上出类拔萃了。当年拍摄电影《非常幸运》时，郑恺的英语功底也备受外国导演的赏识，为其拿下角色加分不少。有网友评论，在综艺节目中，英语口语好，会让嘉宾更容易脱颖而出，“看了这些节目，你会发现，学习能力强的人更有内涵，更稳重，并且是气质的提升。相比之下，如果只会插科打诨，不免黯然失色”。

同样，韩雪也在节目里透露，自己每天不间断坚持学习3小时。她曾讲过苦学英语的背后：“差不多30岁时，我沉下心总结，发现这些年除了表演上的消耗，似乎没有补充能量，大量时间在片场聊天、打游戏中消磨了。我觉得未来不能再这样了，要不就把英文捡起来吧。”于是她请英语老师，每天通过电话、微信交流，一直坚持到现在。这份成绩单也接受过15分钟全英文演讲和野外探险真人秀《跟着贝尔去冒险》的检验，自信流利、从容不迫的英语表现，都刷过一波好评。有网友认为，韩雪“科技达人”人设有点冒险，“知识储备不足处处都能成为黑点。难得的是，韩雪把这个人设立起来了”。

董卿也在采访时表示，她到目前为止每天保持睡前一小时的阅读，“这个几乎是雷打不动的，习惯了。我的卧室里没有电视机、手机，也没有任何电子产品，每天安安静静地看会书再睡觉”。她说自己会反复阅读唐诗宋词，“随着年龄的增长，不同的生命阶段，对一首诗、一首词的理解，是不一样的”。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）