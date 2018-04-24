陈思诚新作被吐槽演技浮夸 导和演靠啥才能拿双优？

靠导演《唐人街探案》系列电影名利双收的陈思诚，其身兼监制、总编剧和主演的新剧《远大前程》正在播出，却被不少观众吐槽“尬演”，有一帮老戏骨陪衬，他的表现却在拉低口碑和收视。

文章原标题：陈思诚新作《远大前程》被吐槽演技浮夸 导和演靠什么才能拿双优？

《远大前程》海报

《一出好戏》海报

《邪不压正》海报

《后来的我们》剧照

靠导演《唐人街探案》系列电影名利双收的陈思诚，其身兼监制、总编剧和主演的新剧《远大前程》正在播出，五年磨一剑，却被不少观众吐槽“尬演”，有一帮老戏骨陪衬，他的表现却在拉低口碑和收视。如今越来越多的艺人跨界做导演或演员，有成功，也有失败。要想做到导和演双优，不仅要看才华，还要看才华是否用对地方。

《远大前程》被吐槽：

除了陈思诚，老戏骨都很好看

《远大前程》由陈思诚担任总编剧和监制，历经五年打磨，但奈何观众不买账。目前它播出过半，看来前程并不远大，口碑收视皆大不如预期，要知道，当初这部戏被不少人期许为今年的“剧王”。

该剧以20世纪20年代的上海滩为背景，试图重现那个年代的争斗。它是陈思诚自编自演的新作，更集结了半个演艺圈老戏骨的阵容。比如，倪大红扮演“三大亨”之首霍天洪，不怒自威，很带感。刘奕君演了一个莽撞又没什么脑子的角色，脾气大，爱嚷嚷。赵立新则化身为陆昱晟，演技再受好评。一帮老戏骨聚在一起，堪称“举手投足都是戏”，“让人看不出表演痕迹”。在老戏骨的精彩表演映衬下，陈思诚的表演就显得格格不入，破坏了该剧原有的气氛和格调。他饰演的洪三闯荡上海滩，一路开挂，上演小人物逆袭的神话。他尝试复制喜剧路线，说话拿腔拿调，肢体动作也十分夸张。他在表演上模仿周星驰，视为“致敬”，但观众表示这种表演很尴尬，“生硬、油腻、浮夸”。对此，陈思诚在网上推出了“无陈净化版”，把自己的脸盖住，用自黑的方法回应外界吐槽。该剧剧本也被吐槽，洪三属于韦小宝式的人物，但所有的故事都在刻意制造矛盾冲突，一系列转变都缺乏足够的逻辑支撑。

有人指出，陈思诚执导《唐人街探案》系列电影取得成功，但这并非意味着他的喜剧表演适合《远大前程》该有的严肃气质。在上海滩的风云变幻里强行插入喜剧表演，只会导致整个剧情的基调不伦不类，打乱整体节奏。小人物在复杂时代里的故事本可以透视人性，但喜剧表演方法让剧本表达大打折扣。知名电影人文隽直言：陈思诚导电影很聪明，但《远大前程》聪明过头了。

导演和演员是两回事

做到双优不容易

陈思诚做导演比较出众，但在表演上，不仅风格不对，这张脸似乎还缺了一点观众缘。实际上，明星当导演和做演员完全是两回事，能同时做好的人是极少数。

姜文是导和演皆优的代表。早期做演员很出色，凭借《红高粱》《北京人在纽约》等俘获了一大批粉丝。其导演的作品《太阳照常升起》《让子弹飞》《一步之遥》等质量都较高，并保持三到四年出一部作品的节奏。他自编自导自演的新片《邪不压正》预计于暑期档上映，彭于晏、廖凡、周韵、许晴等加盟，令人期待。

《邪不压正》改编自张北海的武侠小说《侠隐》，故事发生在1936年的北平，青年侠士李天然为寻找五年前师门血案的元凶，深入古都的胡同巷陌，随着他调查逐渐深入，京城各路人马的斗智斗狠浮出水面……此外，徐峥、吴京等都是导演和演员一肩挑的模板，前者执导的新片还没有踪影，最近在参演电影，后者的《战狼3》正在筹拍。

黄渤在大银幕是票房保证，其扮演的小人物屡获好评。他也是演而优则导，他的导演处女作《一出好戏》将在今年8月上映，除了自己主演，还集合了王宝强、舒淇、张艺兴、于和伟等演员。据悉，这个故事带有冒险气质，但是否有黄渤擅长的喜剧元素，最终成片如何，还待观察。而即将到来的五一档期，刘若英执导的《后来的我们》、张家辉执导的《低压槽：欲望之城》将同日上映，隔空比拼引人关注，他们的导演功力尚待验证，但基本上是在自己擅长的题材与风格上小试牛刀。

还有越来越多的优秀演员走在跨界当导演的路上，比如梁家辉执导的电影《深夜食堂》，姜武执导的《发小儿》，秦海璐执导的《一意孤行》……这些优秀演员在表演上获得过不少肯定，观众们也非常鼓励他们的转型尝试，他们能否对得住观众的信任，压力不少。

跨界成功有秘诀

厚积薄发，慢工出细活

姜文从导演到表演所达到的高度，算得上是华语演员中的范例。

姜文早年的表演才华是经过众多作品证明了的，所以他在演员这个位置上站稳脚跟并形成自己的独有风格以后，开始探寻做导演的可能性。这条路上，他一直专注于自己擅长的题材和风格，特别喜欢表现小人物传奇，这来自于他自己内心的感触。其次他毕业于中戏，专业扎实，能花大量时间沉下心来去研究，慢慢打磨，做出心中满意的作品。他在作品数量上不贪快贪多，是典型的“慢工出细活”。

张艺谋早年主演第一部电影《老井》大获成功，此后他更多地转向导演之路，在各类题材里都能拿下好口碑，又能在商业上有所作为。由于外形限制，张艺谋可能没法取得更辉煌的演员成绩，但他是摄影师出身，又懂表演，不做演员，精力能得到聚集，使他对导演作品的把控更精准更细致，所以导演的作品很少失手。

最近在香港电影金像奖颁奖礼上，田壮壮争夺最佳男演员奖时输给了古天乐，但他在《相爱相亲》中的表演依然令人动容，极为生活化、平易近人的诠释，真实感十足。早年间，他出身于电影世家，以执导高质量的文艺片知名。后来由于种种原因，他执导作品少了，但作为演员，他又再次获得关注与好评。

作为第五代导演，冯小刚在表演上也拥有显著的风格，他的《老炮儿》就是证明。不少观众认为，他和田壮壮一样，跨界当演员属于厚积薄发型，且选择了自己合适的角色，努力打磨，并非单纯为了赚钱的玩票行为。

评论

才华的边界 曾俊

在不少人看来，《远大前程》的失利，并不意味着陈思诚没有才华，只是他把才华用错了地方，喜剧表演和该剧气质不搭，只能让观众看得尴尬。还有观众认为，把陈思诚的戏份去掉，只剩下老戏骨的戏份，该剧的评分可能会提高。其实，再设想一下，如果让老戏骨表演喜剧，效果也不会好，喜剧因素在剧集里出了问题。

当然，陈思诚不断探索喜剧的边界，这种勇气值得点赞。不过凡事有利有弊，这也告诉大家，喜剧不能包打天下，观众是不是爱看喜剧，要取决于剧情是否合适，而好的导演也未必能成为合适的演员。这一次的教训也提醒他，不如收一下当演员的心思，集中精力执导自己的下一个项目。

在演员和导演之间来回跨界，能保持水准的例子真的微乎其微。这说明大多数人的才华是有边界的，演员和导演之间存在明显的分界线，艺人不缺钱不缺资源，但真的要跨过这道鸿沟，很考验能力。自己对自己的能力和优缺点要有足够认识，不可仗着观众的信任和喜爱就过分自恋，盲目挑战自我。

此外，时间都是公平的。如果你对一部作品花了很多时间，最后仍然不讨观众的好，要么是源于过度自信，要么是本人的确缺点才华，这都需要艺人停下来想一想，稳打稳扎。跨界若实在不行，退回来，专注于自己擅长的导演或演员工作，也未尝不是一件好事。

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