4月末电视剧都在主打“热血”和“爱情”

一直以来，警匪、缉毒题材受到国家和大众关注，前有《永不瞑目》《黑冰》等经典剧作揭露毒品走私幕后黑暗交易；后有《湄公河行动》展现缉毒警察与毒贩生死搏斗。

原标题：月末荧屏主打“热血”和“爱情”

下一站，离别

飞虎队

四月过半，五一将近，各大卫视及视频网站在这一时期编排的多是关于“热血”和“爱情”的剧集，既有缉毒警察、飞虎队的英雄气概，也有温情的甜蜜爱情，且多是实力派演员担纲主演。

《下一站，别离》

李小冉、于和伟上演契约婚姻

江苏卫视、浙江卫视 4月16日 甜蜜指数：★★★★

剧中，于和伟饰演的公司高管秋阳，曾有过两次失败婚姻，被亲人朋友各种花式逼婚。李小冉饰演的大龄未婚女博士盛夏，想在早更之前生个孩子，急于结婚。就是这样两个生活毫无交集的人，因为同样的婚姻需求，误打误撞走到了一起。

看点：该剧并无罗曼蒂克的浪漫爱情路铺垫，反之一开始就用“契约婚姻”完成主人公的牵线问题，而在他们相互吸引的过程中，折射出了当下“爱无能”群体所面对情感时的问题，可以算是一部“治愈之作”。

《真爱的谎言之破冰者》

罗晋演绎“绝爱毒师”

北京卫视、东方卫视 4月18日 热血指数：★★★★☆

一直以来，警匪、缉毒题材受到国家和大众关注，前有《永不瞑目》《黑冰》等经典剧作揭露毒品走私幕后黑暗交易；后有《湄公河行动》展现缉毒警察与毒贩生死搏斗。《破冰者》以缉毒作为故事线，编剧蒋丹自幼在云南长大，她的青少年时期恰好是“金三角”活动最为猖獗的几年，别样的经历让蒋丹对缉毒禁毒有着特殊的情结。

看点：此次在《破冰者》中，罗晋饰演的靳远是一位身负灭门之仇、身份成谜的“绝爱毒师”。而在不为人知的另一面，却又是一名腰间藏枪、神秘干练的大毒枭“继承人”。

《飞虎之潜行极战》

苗侨伟、张兆辉领衔飞虎群英

优酷独播正在播出 热血指数：★★★★★

《飞虎之潜行极战》由李惠民担任监制及总导演，该剧的前作是2012年TVB播出的经典时装警匪剧《飞虎》系列。剧中飞虎队将面对多宗香港以及跨国严重罪案。

看点：《飞虎之潜行极战》的演员阵容几乎囊括了整个TVB的中青年男演员天团。苗侨伟压阵主演，飞虎队的“教官”则由张兆辉饰演，这是两位港剧戏骨相识三十年来的首度正式合作。在制作上不仅包括连环枪战、飞车、直升机轰天爆破等场面，拍摄还得到了香港飞行总会的全力支持，将会是香港电视史上首次出现大量直升机和小型飞机的警匪剧。

《阳光下的法庭》

颜丙燕出演铁腕高院院长

央视一套正在播出 热血指数：★★★★

该剧讲述以省高院院长白雪梅为代表的司法工作者，大力推进司法改革，维护社会公平正义的故事。全剧一开篇就引出一个棘手的环境污染纠纷案件，剧中还涉及了包括知识产权、平反冤假错案等诸多案件。

看点：扮演高院院长白雪梅的颜丙燕，因在电影《万箭穿心》中对暴躁又坚强的“李宝莉”一角的精准塑造给观众留下深刻印象。本剧中的女主角有极强的荣誉感与责任感，遇到事关原则性的问题，绝不会妥协。角色与颜丙燕的气质也很接近。

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