凭演技拼出一条血路的演员，后来都怎样了

我们所期待的《淑女的品格》，俨然与所谓主流审美相悖。不信你跟家里长辈说你不想结婚，想一个人过试试看，家里人不打折你的腿也得跟你吵翻天。

原标题：那些凭演技拼出一条血路的演员，后来都怎样了

文章来源于微信公众号：八卦娱乐早知道

我们常常抱怨现在是流量生花的时代，多少实力派，甚至老戏骨都沦落到没有戏可拍的境地。

而饱受国产烂剧摧残的网友们更是自己动手丰衣足食，脑洞了一部《淑女的品格》。

淑女的品格

不过想象很美好，现实很残忍。

我们心里都清楚现在的娱乐市场是什么类型比较吃香，当然是年轻面孔，姣好容颜，至于演技，有的话是加分项，没有也完全没关系。

就比如前阵子由陈数主演的《和平饭店》，明明质量很是能打，但收视率却远不如同期的《恋爱先生》。

和平饭店

恋爱先生

大多数观众更爱看的剧并不一定要质量上乘，只要符合他们的审美就可以。

而我们所期待的《淑女的品格》，俨然与所谓主流审美相悖。不信你跟家里长辈说你不想结婚，想一个人过试试看，家里人不打折你的腿也得跟你吵翻天。

这番理论不是要评出谁的审美更高级，而是现实如此，换而言之对于影视等艺术作品有高质量要求的人群毕竟是少数。

资本没必要放弃大块儿的蛋糕不吃，只盯着那顶上的一颗樱桃。

无奈

而当资本摆明了自己的立场后，那些拥有优秀演技的演员们又做出了什么选择。

提一个很网红感的问题，那些凭演技杀出一条血路的演员，后来都怎样了？

01

既然开篇提到《淑女的品格》，那正好说一说由它的灵感之源《绅士的品格》改编而来的国产电视剧《老男孩》的男主刘烨。

老男孩

刘烨在上《演员的诞生》时曾被群嘲[中年油腻]，那时候我还为他喊冤，辩解不要因为综艺节目设定而影响演员本身。

而当我看了十多集《老男孩》之后，我也想吐槽他一句[油腻]。先不说剧情和人物设置上大量借鉴韩剧《绅士的品格》，刘烨在剧中的形象也不符合绅士应有的样子。

可能他的人物设定就真的如同剧名一样，老男孩，到老也很孩子气吧，而且是大多数情况很皮很惹人厌的熊孩子。

真的好想念以前的社长，大概灵气这东西真的是会被消磨吧。

以前的社长

02

2017年，蓝盈莹应该能够评得上让人惊艳的女演员之一了吧。

蓝盈莹

2018年，她交出的第一部作品——《遇见你真好》。

遇见你真好

豆瓣评分4.8，来感受一下受欢迎的短评都是怎么说的。

豆瓣短评

知名影评人桃姐更是为了这部片子连发N条吐槽，但是在指责的同时，肯定了蓝盈莹的演技。

疯狂吐槽

因为评价实在太惨烈了，所以熄灭了我想去电影院看一看它到底是烂到什么程度，然后回来和大家吐槽的勇气。

03

因为声音而圈了不少粉的实力派大叔赵立新。

赵立新

依然在各个剧里演配角，比如集结一众老戏骨给陈思诚做配的《远大前程》。

这个造型……

这个造型，唉，真是糟蹋那么儒雅绅士的大叔形象啊，还是下面这张好看。

机器人争霸

嗯，对，赵立新老师也参加综艺了。难道说综艺是检验一个明星红不红的标准之一？

感觉国内的大叔型演员地位也是尴尬，名气大的可以各个剧里和小姑娘谈恋爱，不温不火的就是空得一个[戏骨]的好名，然后在各个剧里打酱油。

04

最后想说一个让我比较失望的女演员——迪丽热巴。

迪丽热巴

迪丽热巴在我的印象中一直都是实力派小花，而且外形可美可妖可飒可纯。

但是当我看了十几集《秦时丽人明月心》，五集《烈火如歌》，我想说，实力派需要好作品来打磨自己，而不是一味消耗人气。

烈火如歌

当时被高雯和凤九圈粉圈得死死的我，真的有点儿失望热巴近年的作品。

凤九

流量的路自然是大势所趋，但我总觉得热巴走这条路很可惜，她明明更适合青衣路线。

当然还有很多演技派在踏实接好本子，演好戏，今天就先简单聊一聊，我们有空再聊更多的实力派演员。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）