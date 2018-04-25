选完男偶像又选女偶像 这次《创造101》很可能要扑街

原标题：为什么《创造101》很可能后续乏力？

导师 新京报漫画/陈冬

直观感受

讨论度不如“男团”

当《偶像练习生》热度未减，推出的偶像组合NINE PERCENT越来越火热的时候，打造女团的《创造101》（后简称“101”）正式上线了，虽然从各大社交平台的关键词指数来看，“创造101”与开播初期的“偶像练习生”不相上下，但是从直观感受来说，“101”的讨论度和争议度都冷却了不少。

从节目本身来说，《创造101》从韩国方面购买了版权，从舞台、道具、服化和节目包装来看的确是精致大气不少，其规则设置也在细节处使得节目的竞技特质更加明显，比如从一开始就对top11的强调、A班battle规则，以及更快的节目节奏。从第一集的风格来看，相比《偶练》更加注重角色塑造并且力争在更少的时间内为各位练习生设定“人物剧本”，“101”的重心似乎更加放在了“公平竞争”的内核上。

这样的设计的确更加忠于选手的培养，但在话题性和后期热度的潜力上就欠缺了，从一个细节来说，《创造101》甚至没有在表演中给每句歌词标上演唱者的名字，对于观众团体认脸来说非常不友好。虽然《偶像练习生》的“恶魔剪辑”被粉丝痛恨不已，但是对于一档全新的节目来说，充满话题性的剪辑的确直接导致了前期的话题度。

核心卖点

“逆风翻盘”和偶像养成逻辑不同

以往涉及女选手竞技或者选秀的节目中，选手的美貌和身材都是必备的卖点，也免不了将选手互撕、心机进行炒作，但是在倡导正能量的偶像选秀中，《创造101》选择将“逆风翻盘”作为核心卖点——即打破困局，扭转局势的意思。这个概念恰巧也说明了目前女团市场的尴尬。

例如SNH48与其同期的女团，是当年女团元年时涌现而出的各个大同小异的女团，但因为培养机制不完善、国内市场不成熟、公司资源不到位等种种原因，热度一过，也就树倒猢狲散。《创造101》中泪流满面的前1931组合的成员，她们的自述和众导师的点评也许就是目前中国女团市场的缩影。

我们可以明显地感受到，相比《偶像练习生》中基本都是95后的练习生来说，《创造101》的女选手们明显资历更深厚，不少女团都有出道经历，但是大部分都是不红不火的尴尬期。制作方这样的选择策略的确契合了“翻盘”的概念，并且带来的直接好处是，为选手们赢取了大量路人缘。一方面是因为共情的因素，另一方面也是因为选手们的实力和综合素质更高，从评级舞台来看，其平均业务能力就高出不少。

但是，从另一个方面来说，过于专业和竞技的选秀舞台也直接冲击了粉丝的“养成”心理。《偶像练习生》的火爆很大程度来说离不开粉丝制作人对节目和偶像制作的深层参与，节目反复强调了“全民制作人”和选手出道之间的关系，包括练习生们的集体鞠躬、线上互动和拉票、粉丝运营，都使得粉丝与选手之间的联系更加紧密。

而《创造101》从第一集来看，“制作人”的概念也变成了“创始人”，节目并没有强调“出道”的概念，而是强调选手本身对抗命运的倔强和努力，从某种程度上来说拉开了粉丝与选手之间的距离。而导师Ella在节目中说，希望选手们能成为女性粉丝们的榜样，这个偶像和粉丝的关系的确是最为理想的，但是想要通过短短几期节目来达成，难度着实不小。

导师人设

处在“陪伴”和“专业”的尴尬夹缝

有人说《创造101》的导师更加专业，且不说对或不对，但是从导师配置来看，《偶像练习生》邀请的六位导师基本没有在其他选秀节目或者专业竞技节目中出现过，甚至国内综艺节目经历也比较少，唯一参加过选秀节目的欧阳靖和周洁琼在此之前也都是选手。这样对于节目组来说，就有更大的空间和机会去塑造导师，打造导师的人设。

而且《偶练》这6位总体来说艺龄比较短，且程潇、周洁琼、王嘉尔和张艺兴这几位韩国练习生制度下诞生的偶像，对于“练习生选拔”和“越努力越幸运”这两个概念来说，都十分契合，充当着师兄师姐陪伴与辅佐后辈们成长的角色。比如在第一集中就出现了大量练习生前后辈相认的场面。

而《创造101》在导师选择上一是选择了综艺节目的老熟人，比如胡彦斌、Ella都是音乐节目的熟面孔，罗志祥和黄子韬近年也频繁出现在选秀节目中，即使再有节目效果的艺人，观众的新鲜感也是有限的。

另一个方面来说，我们可以看到几位导师的点评风格更加严厉，与选手之间的关系也比较疏离，但是其专业度又远不如韩国原版节目中的导师来得高，使得该节目处在“陪伴型导师”和“专业级导师”之间的尴尬境地。

根本原因

女团消费市场比男团小得多

虽然讨论了这么多节目本身之间的差别，但是说到偶像团体，男团和女团市场之间的差别，也许才是导致这两档节目可能出现不一样境况的根本原因。众所周知，偶像市场的消费者中女性消费者占据了多数，曾有报告指出这个数字可能接近70%。对于女性消费者来说，男性偶像自然能获得更多的市场，而女性偶像的竞争也就相对地更加激烈，毕竟，女性观众会对同性偶像有着更高的要求和标准。

据相关新闻报道，女团典范AKB48的粉丝可能有七成左右是男饭，但在中国，有消费动机的男性“活粉”究竟有多少，恐怕也不需要数据来说明了。我们可以看到在微博指数中，对比《偶像练习生》和《创造101》的资讯用户画像，男女比例并没有发生特别大的变化，因此，如何激活男粉，将成为本节目后期面临的最大难点。并且，节目组是否能够将“女团励志”发挥到极致来吸引女性观众“路转粉”，也是一项未知的因素。□豆包（娱评人）

正三观

罗志祥让女练习生唱“老公抱抱”不妥

如果说《创造101》有什么让人不舒服的镜头，可能就是罗志祥让一位叫王晴的练习生唱“老公老公抱抱”了。面对可爱挂的练习生，罗志祥可能有点“控制不住自己”，指着黄子韬对王晴说，“我们俩蛮想看你表演‘老公老公抱抱’（歌词）。”王晴脸上闪过一丝尴尬，但立刻故作大方地表演了一段。

不禁让人联想到春节期间北京文艺圈的那场聚会，舞蹈演员出身的小姑娘被当众要求在酒局上跳舞。或许，男导演要求新人女演员跳舞是想给她展示才华的平台，导师在节目中向练习生点歌也是给她出镜露脸的机会，甚至可以解读为深谙娱乐圈生存之道的前辈提携后辈的善意之举。

问题在于，提携归提携，为什么一定非得点“老公老公抱抱”这样略带有性暗示的歌词和舞蹈？这首歌是更能考验新人的唱功还是舞蹈？又为什么在练习生已经表露出不自在时，导师依旧故我？不管这个插曲是罗志祥的“真情流露”还是节目组的“事先安排”，都是负面影响——前者说明导师轻浮，后者说明节目导向低俗。

选秀节目里的“导师”承担的功能自然不只是专业指导，“导师”本身往往自带话题和流量，卖萌、卖泪点、卖毒舌、卖鸡汤……卖各种人设都可以。只是在一档“创造女团”的综艺节目中，性别问题的把握本来不易，男性导师若稍微放纵自己“卖尺度”，一不小心就会滑向不尊重女性的道德和舆论洼地。罗志祥“卖尺度”显然也不是第一次了，只是这回面对的是平均年龄都快小他两轮的小姑娘而不是《极限挑战》的糙老爷们，是应该吸取一些教训了

林中路（媒体人）

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