《楚乔传》被指抄袭 原告起诉要求赔偿14万余元

《楚乔传》与《九州·斛珠夫人》高度相似的内容多达17处。被告作品抄袭了大量原告作品中的经典文字，属于独创性极高的经典文字，抄袭恶意明显。

《楚乔传》被指抄袭 作者被起诉

认为存在17处内容高度相似 原告要求赔偿14万余元

认为《11处特工皇妃》（后更名为《特工皇妃楚乔传》，以下简称《楚乔传》）多处使用与自己作品高度相似的内容，《九州·斛珠夫人》作者黄女士（笔名萧如瑟）将《楚乔传》作者赵女士（笔名潇湘冬儿）、江苏凤凰文艺出版社有限公司、亚马逊卓越有限公司诉至法院。昨天上午，朝阳法院公开审理了此案。

原告要求赔偿14万余元

《楚乔传》

去年5月，电视剧《楚乔传》开播在即，原作小说却陷入抄袭风波。昨天上午，案件在朝阳法院开庭审理。

原告黄女士诉称，2006年自己以笔名萧如瑟出版发行了《九州·斛珠夫人》一书，并多次再版。2011年，赵女士开始在潇湘书院网站上连载穿越时空小说《楚乔传》，后由江苏凤凰文艺出版社有限公司出版，通过亚马逊卓越有限公司经营的亚马逊网站进行销售。黄女士发现，《楚乔传》多处使用了与自己作品《九州·斛珠夫人》高度相似的内容。因此将赵女士、凤凰出版社、亚马逊起诉至法院，要求赵女士、凤凰出版社、亚马逊停止出版发行销售《楚乔传》，公开赔礼道歉，赔偿合理费用4万余元，另要求赵女士、凤凰出版社连带赔偿经济损失97692元，共计141861元。

被指存在17处内容高度相似

黄女士一方称，《楚乔传》与《九州·斛珠夫人》高度相似的内容多达17处。被告作品抄袭了大量原告作品中的经典文字，属于独创性极高的经典文字，抄袭恶意明显。

其代理律师指出，原告作品宣传文案中“眼睁睁看他射出，这一往无回的命运，从此，永失幸福”系知名作家匪我思存许可原告使用，是原告的特殊性标志。但《楚乔传》中却出现了同样的内容，可能导致读者的混淆、误认。“看过原告作品的读者会认为被告的使用行为获得原告的授权。没有看过原告作品的作者，先接触被告作品后会认为原告使用被告作品中的句子进行宣传，造成的后果是被告不当利用了原告作品的知名度，并且使自己的价值获得不当提升，进而得到商业价值”。

黄女士一方因此认为，《楚乔传》作者赵女士的行为不但侵犯了自己的权益，也是对所有原创作者的伤害。

《楚乔传》作者：经常性描写

针对黄女士的起诉，《楚乔传》作者表示，通过比对，两部作品在情节、场景、语言风格等各方面均不同，两部作品分别具有独创性，不构成实质性相似，不存在抄袭侵权。而“17处的描写均出自公有领域，相对于原告18万字的作品，占比较少，不会也不可能构成相似的感受和体验。最多只是经常性描写”。

其代理律师称，《楚乔传》是穿越题材，而《九州·斛珠夫人》是玄幻题材，二者面对的是不同的受众主体，不可能构成不正当竞争关系。“原告作品截至今日不属于知名作品，甚至不如被告作品知名，涉案内容属于公有领域的描写，不具有独创性，不具有区别来源的情景，不构成混淆”。

被告亚马逊卓越有限公司表示，自己仅是销售者，在线销售的涉案图书版本均有合法来源，不存在侵权故意。目前，涉案图书电子版还没有下架，纸质版已下架。该案未当庭宣判。

文/本报记者 孔令晗

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