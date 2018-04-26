80岁的琼瑶被骂插足婚姻 这场大戏真精彩

有留言以霸占果子形容琼瑶，称其是“史上最理直气壮的小三”，随后琼瑶关闭留言版，称自己需要安安静静完成工作。

原标题：琼瑶用宋词回击平鑫涛前妻 被指“小三”关留言板

有网友留言以霸占果子形容琼瑶，称其是“史上最理直气壮的小三”

琼瑶关闭评论区

平鑫涛与琼瑶

平鑫涛与前妻一家合影。左二为林婉珍，右二为平鑫涛

新浪娱乐讯 4月25日上午，琼瑶在其个人社交平台上发文疑似回应丈夫平鑫涛前妻林婉珍指责自己一事。琼瑶首先对逝世导演刘立立表示了哀悼，随后以岳飞的心情自比，发布名为“问世间情为何物”的视频回击林婉珍。

近日，琼瑶丈夫、皇冠集团创始人平鑫涛前妻林婉珍在沉默50年后突然出书《往事浮光》，点名琼瑶当年的十大罪状，直指琼瑶破坏她的家庭。25日早，琼瑶在其个人社交平台发文发长文回击。首先，琼瑶对已故导演刘立立表示了哀悼，同时用“前人种树后人乘凉”的问题疑似隐喻平家儿女接管皇冠集团。随后琼瑶以岳飞自比，用一则“问世间情为何物”的视频回击林婉珍。

有网友留言以霸占果子形容琼瑶，称其是“史上最理直气壮的小三”：“说不爱的才是第者这种话才是肤浅，要有勇气当第三者就堂堂正正道歉，承认自己是第三者，不要用这种歪理来迷惑脑残粉们。”随后琼瑶关闭留言版，称自己还有《鬼丈夫》等工作要完成，需要安安静静完成工作，等工作忙完再开放。（实习生懿娴/文）

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