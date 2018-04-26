章子怡成从演员变成推荐者 国内外优秀电影都不错过

原标题：章子怡分享观影感受 推送国内外优秀影片

出道多年，章子怡塑造了太多经典的银幕形象，主演过众多优秀的获奖佳作，并在戛纳、多伦多等重要国际电影节上担任过评委一职，把中国电影之美带向世界，是为华语影坛做出了杰出贡献的优秀女演员。章子怡对电影的热爱不仅体现在她对表演的全身心投入上，更渗透在日常生活中——经常在社交平台上分享自己的观影感受，并推荐优秀的影片给大家。

近期《暴裂无声》上映，章子怡就为这部小众文艺佳作做起了免费宣传“《暴裂无声》不该如此无声！”从15年的《心迷宫》起，章子怡就开始关注导演忻钰坤，第二部电影更是带来无限惊喜。同样，宋洋出彩的表演也引起了章子怡的注意。网友评论“子怡不光为中国电影事业做出来几大贡献，还一直心系中国电影的发展。”

章子怡微博

去年《闪光少女》上映，虽然无明星、无流量、无IP，却凭借优秀的故事和演员青春逼人的表演赢得一片掌声。章子怡也关注到了这部电影，这里面不但有好友陈奕迅的倾情客串，更有徐璐、彭昱畅等充满潜力的新人演员，“清新脱俗，热血沸腾！”看到章子怡说适合带着大点的孩子去看，网友评论“是不是带小苹果看的这部啦。”

推荐《闪光少女》

除了关注推广优秀的华语佳作，章子怡也热衷推荐好看的外语片。16年《血战钢锯岭》在大陆上映，章子怡看过点映之后第一时间就向大家推荐了这部感人至深、充满真诚的反战题材电影。虽然影片没有如章子怡预测的那样夺得奥斯卡最佳影片、导演、男主中的一项，但最佳音响、最佳剪辑两项殊荣仍然称得上是“奥斯卡的种子”。

推荐《血战钢锯岭》

与李安的亦师亦友情，让章子怡多年来格外珍视，这也就有了“再见安叔开心又心疼”的感慨。帮助李安宣传新片《比利·林恩的中场战事》，既有昔日的情谊，又有对优秀影片的真诚推荐。李安对新技术的不断探索和对故事的日臻完善，让章子怡不看后悔，也让所有观众不看后悔。

推荐《比例·林恩》

《七月与安生》让周冬雨和马思纯这两位年轻的90后小花拿到了金马奖的“双黄蛋”影后，章子怡也被她们真诚的表演感动的“泪眼婆娑”。从故事、节奏、表演到对友情的感慨，章子怡这篇影评写的“格外走心。”

推荐《七月与安生》

除此之外，作为奥斯卡终身评委的章子怡持续关注着奥斯卡的最新动态，写过不少关于影片、表演的看法。16年奥斯卡颁奖前夕，章子怡曾连发三条长文分析最佳男演员、最佳女演员和最佳影片的提名者。语言流畅有见地，既有专业分析又不乏幽默。最终，“小李子”如愿以偿摘得奥斯卡影帝，章子怡转发自己的原创文章调侃道“恭喜小李，紧张的我没敢看电视！明天买彩票可行？”

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