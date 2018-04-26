漫威大佬们现实生活中的另一半长啥样？狗粮管饱！

我们都知道，现在火遍全宇宙的唐尼曾经也经历过一段黑暗的日子，而私下里好莱坞广泛认为苏珊就是拯救了RDJ的奇迹。两人的爱情可以说相当甜蜜了……
原标题：漫威大佬们现实生活中的另一半长啥样？活生生被撒了一脸狗粮
文章来源于新浪看点号“迷妹说美剧”
看了这么久的漫威，相信大家对片中的CP都是了如指掌，什么
铁罐小辣椒啊、美队冬兵啊、锤基啊
，应该没有人不知道吧~
但是，这些漫威大佬们现实生活中的另一半长啥样，你们知道吗？
好奇的小伙伴们快来和迷妹一睹为快吧~
小罗伯特·唐尼（钢铁侠）
妻子↓
苏珊·唐尼
唐尼的妻子现实中是一个电影制片人，两人相识于2003年影片《鬼影人》的片场，于2005年8月27日在纽约汉普顿举行婚礼，现育有一女。
我们都知道，现在火遍全宇宙的唐尼曾经也经历过一段黑暗的日子，而私下里好莱坞广泛认为苏珊就是拯救了RDJ的奇迹。
两人的爱情可以说相当甜蜜了……
克里斯·埃文斯（美国队长）
前女友↓
珍妮·斯蕾特
珍妮也是一个演员，并且身兼编剧，在我还以为这分分合合的两人要修成正果的时候，结果美队在今年三月又恢复单身了……
我就知道，你和吧唧才是真爱~
乔什·布洛林（灭霸）
妻子↓
Kathryn Boyd
相信不少小伙伴看到这个照片，关注的并不是他的妻子，第一反应是：卧槽！原来灭霸长这样啊~
他的妻子Kathryn Boyd是一个模特，这已经是灭霸的第三段婚姻了，希望他们能百年好合吧~
范·迪塞尔（格鲁特）
妻子↓
帕罗玛·吉曼涅兹
相较格鲁特的妻子，我更加震惊的是那么呆萌的小树精居然是主演过《速度与激情》的大佬范·迪塞尔演的。
范·迪塞尔对自己的私生活一向都很低调，两人的恋情也是低调的不能再低调，只知道他们两人现在育有一女，应该是蛮幸福哒~
佐伊·索尔达娜（卡魔拉）
丈夫↓
马可·派瑞柯
经过几段磕磕绊绊的恋情后，佐伊终于找到了自己的真爱，两人于13年6月在英国伦敦秘密晚婚，现在育有一对双胞胎。
戴夫·巴蒂斯塔（ 毁灭者德拉克斯）
妻子↓
Sarah Jade
Sarah是一名专业的舞蹈者，跳钢管舞绝对是一流的，还曾获得过美国钢管舞大赛2016年的冠军。
克里斯·海姆斯沃斯（雷神）
妻子↓
埃尔莎·帕塔奇
这一对大家肯定不陌生，咱们账号已经撒过好几次他俩的狗粮了。
眼尖的群众早就看出来了，海总的妻子埃尔莎就是《速度与激情》中追捕范·迪塞尔的女警埃琳娜。
两人现在育有一个女儿和一对双胞胎男孩，这个五口之家简直不能太幸福。
本尼迪克特·康伯巴奇（奇异博士）
妻子↓
苏菲·亨特
又是一对强强联合的组合，本尼有多厉害迷妹就不说了，他的妻子苏菲更是一名剧场导演兼编剧、演员、歌手。（也是全才了）
两人相识于《滑稽戏童话》，15年二月完婚，现在育有一子。
本尼对外宣布婚讯的时候，正是我迷《神探夏洛克》的时候，别提我当时有多揪心了，不过男神幸福才是最重要的~
马克·鲁法洛（绿巨人）
妻子↓
Sunrise Coigney
这一对也是甜蜜的不要不要的，追星界扛把子马克叔现实生活中也是一个宠妻狂魔，无论去哪都会带着妻子，也是一个模范好丈夫了~
凯特·布兰切特（海拉）
丈夫↓
安德鲁·阿普顿
别看电影中的凯特宛如一个女王，只要站在老公身边，瞬间化身小女生，两人也是恩爱的不行~
娜塔莉·波特曼（简）
丈夫↓
本杰明·米派德
两人因拍摄电影《黑天鹅》而结识并迅速坠入爱河，目前育有一儿一女，小生活也是甜蜜的不要不要的~
伊德瑞斯·艾尔巴（海姆达尔）
未婚妻↓
Sabrian Dhowre
今年2月伊德瑞斯已经成功向女友求婚，估计好事将近了~
杰米·亚历山大（希芙）
男友↓
Airon Armstrong
又是一对恩爱典范，街上热吻什么的是常态，专门狂虐单身狗~
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