漫威大佬们现实生活中的另一半长啥样？狗粮管饱！

我们都知道，现在火遍全宇宙的唐尼曾经也经历过一段黑暗的日子，而私下里好莱坞广泛认为苏珊就是拯救了RDJ的奇迹。两人的爱情可以说相当甜蜜了……

原标题：漫威大佬们现实生活中的另一半长啥样？活生生被撒了一脸狗粮

文章来源于新浪看点号“迷妹说美剧”

看了这么久的漫威，相信大家对片中的CP都是了如指掌，什么

铁罐小辣椒啊、美队冬兵啊、锤基啊

，应该没有人不知道吧~

但是，这些漫威大佬们现实生活中的另一半长啥样，你们知道吗？

好奇的小伙伴们快来和迷妹一睹为快吧~

小罗伯特·唐尼（钢铁侠）

妻子↓

苏珊·唐尼

苏珊·唐尼

唐尼的妻子现实中是一个电影制片人，两人相识于2003年影片《鬼影人》的片场，于2005年8月27日在纽约汉普顿举行婚礼，现育有一女。

我们都知道，现在火遍全宇宙的唐尼曾经也经历过一段黑暗的日子，而私下里好莱坞广泛认为苏珊就是拯救了RDJ的奇迹。

两人的爱情可以说相当甜蜜了……

克里斯·埃文斯（美国队长）

前女友↓

珍妮·斯蕾特

克里斯·埃文斯（美国队长）

分分合合

珍妮也是一个演员，并且身兼编剧，在我还以为这分分合合的两人要修成正果的时候，结果美队在今年三月又恢复单身了……

我就知道，你和吧唧才是真爱~

乔什·布洛林（灭霸）

妻子↓

Kathryn Boyd

乔什·布洛林（灭霸）

这已经是灭霸的第三段婚姻了

相信不少小伙伴看到这个照片，关注的并不是他的妻子，第一反应是：卧槽！原来灭霸长这样啊~

他的妻子Kathryn Boyd是一个模特，这已经是灭霸的第三段婚姻了，希望他们能百年好合吧~

范·迪塞尔（格鲁特）

妻子↓

帕罗玛·吉曼涅兹

范·迪塞尔（格鲁特）

范·迪塞尔对自己的私生活一向都很低调

相较格鲁特的妻子，我更加震惊的是那么呆萌的小树精居然是主演过《速度与激情》的大佬范·迪塞尔演的。

范·迪塞尔对自己的私生活一向都很低调，两人的恋情也是低调的不能再低调，只知道他们两人现在育有一女，应该是蛮幸福哒~

佐伊·索尔达娜（卡魔拉）

丈夫↓

马可·派瑞柯

佐伊·索尔达娜（卡魔拉）

佐伊终于找到了自己的真爱

经过几段磕磕绊绊的恋情后，佐伊终于找到了自己的真爱，两人于13年6月在英国伦敦秘密晚婚，现在育有一对双胞胎。

戴夫·巴蒂斯塔（ 毁灭者德拉克斯）

妻子↓

Sarah Jade

戴夫·巴蒂斯塔（ 毁灭者德拉克斯）

Sarah是一名专业的舞蹈者，跳钢管舞绝对是一流的，还曾获得过美国钢管舞大赛2016年的冠军。

克里斯·海姆斯沃斯（雷神）

妻子↓

埃尔莎·帕塔奇

克里斯·海姆斯沃斯（雷神）

无数狗粮

这一对大家肯定不陌生，咱们账号已经撒过好几次他俩的狗粮了。

眼尖的群众早就看出来了，海总的妻子埃尔莎就是《速度与激情》中追捕范·迪塞尔的女警埃琳娜。

两人现在育有一个女儿和一对双胞胎男孩，这个五口之家简直不能太幸福。

本尼迪克特·康伯巴奇（奇异博士）

妻子↓

苏菲·亨特

本尼迪克特·康伯巴奇（奇异博士）

一对强强联合的组合

又是一对强强联合的组合，本尼有多厉害迷妹就不说了，他的妻子苏菲更是一名剧场导演兼编剧、演员、歌手。（也是全才了）

两人相识于《滑稽戏童话》，15年二月完婚，现在育有一子。

本尼对外宣布婚讯的时候，正是我迷《神探夏洛克》的时候，别提我当时有多揪心了，不过男神幸福才是最重要的~

马克·鲁法洛（绿巨人）

妻子↓

Sunrise Coigney

马克·鲁法洛（绿巨人）

这一对也是甜蜜的不要不要的，追星界扛把子马克叔现实生活中也是一个宠妻狂魔，无论去哪都会带着妻子，也是一个模范好丈夫了~

凯特·布兰切特（海拉）

丈夫↓

安德鲁·阿普顿

凯特·布兰切特（海拉）

瞬间化身小女生

别看电影中的凯特宛如一个女王，只要站在老公身边，瞬间化身小女生，两人也是恩爱的不行~

娜塔莉·波特曼（简）

丈夫↓

本杰明·米派德

娜塔莉·波特曼（简）

目前育有一儿一女

两人因拍摄电影《黑天鹅》而结识并迅速坠入爱河，目前育有一儿一女，小生活也是甜蜜的不要不要的~

伊德瑞斯·艾尔巴（海姆达尔）

未婚妻↓

Sabrian Dhowre

伊德瑞斯·艾尔巴（海姆达尔）

今年2月伊德瑞斯已经成功向女友求婚，估计好事将近了~

杰米·亚历山大（希芙）

男友↓

Airon Armstrong

杰米·亚历山大（希芙）

又是一对恩爱典范，街上热吻什么的是常态，专门狂虐单身狗~

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