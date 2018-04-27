戚薇直率表示：我也买过假货名牌包 双眼皮是割的

除了对剧中角色的种种话题作了一一回应，戚薇还大胆自曝自己也买过假货名牌包，“双眼皮是上大学时就割的”，“有欲望没毛病，我也是有欲望的人”

文章原标题：川妹子戚薇好直率：我也买过假货名牌包，双眼皮是大学时割的

戚薇

前后价值观不统一、一个没啥背景的“北漂”妹子凭啥就有那么多人帮她……正在优酷热播的都市女性题材剧《北京女子图鉴》自开播以来一直话题不断。其中，唯一不变的就是女一号戚薇（饰陈可）被津津乐道得最多。

这位川妹子也的确够率真！25日，她接受了上游新闻-重庆晨报等国内媒体群访。除了对剧中角色的种种话题作了一一回应，戚薇还大胆自曝自己也买过假货名牌包，“双眼皮是上大学时就割的”，“有欲望没毛病，我也是有欲望的人”

“北漂”之初天天流鼻血

从在杭州开始参加比赛，到“漂”上海，继而“北漂”，戚薇一上来就坦言这么多年来自己可能唯一没变的就是自己的胃。“在外面，除了最想家人，就是吃的。”戚薇笑称，尽管在外发展多年，但到现在自己都没改掉的习惯是“去世界任何一个地方，我一定要带辣的吃的。我不吃辣不行的。”但凡有个2-3天的休息，她也都回成都，去吃些好吃的也好。

此前采访《北京女子图鉴》编剧时，她曾表示看中的就是戚薇身上川美子的冲劲。这点在采访中，戚薇也没谦虚，“我跟陈可起步的出发点很像，就是我们都是不想要看到有天花板的生活，希望自己的明天过的都比今天要好。”戚薇说，这是自己向外踏出那一步、以及自己坚持到现在的动力。“我觉得这也是很多四川女孩身上都会有的（特质）。”

现在回忆起“北漂”之初，戚薇说虽然不见得有剧中那么苦，但也足以让自己记到今天。“刚到北京，最大的不适应应该是天气太干了，我每天早上起来，醒过来的时候都流鼻血，有一段时间我想是不是我得白血病了。”

“还有就是堵车。”戚薇说刚到北京自己就换了好几处房子租。“住得相对较长的是在百子湾路上的叫京都杭城的房子。为了省钱，不到一百平的房子，我们四个女孩租住在里面。”戚薇印象中，有一年冬天自己在楼下打车，站着等了一个多小时都没打到。“我从来没有觉得北京这么冷过，我当时整个人都要被冰在那里，没有办法动了，这个是我特别深刻的记得。”

“我的第一个名牌包也是假货”

看过剧的观众一定印象深刻应该包括，剧中陈可对LV包可以说是到了执念的地步。戚薇解释，这其实只是一个表象。“只是她心中对自己努力的一个物化的东西。”戚薇说，其实这是陈可在找平衡，“她觉得我足够努力，我有资格买一个这样的包包，这是心理上的东西。”

直率的川妹子

记者随即追问现实中，戚薇自己买第一个dream bag（特别想要的包）是什么时候？这个直率的川妹子也没回避，笑着直言：“说实话，我自己第一个特别想买的名牌包，买的是一只假包。对，我也买过假包，哈哈哈。”

戚薇解释，刚刚出道时，家里还给自己寄钱，自己也没有那么多的收入给你买一个上万的包。“那是（一个上万的包）对我来说很遥远，但是我又特别喜欢，我当时看中那个包的款式和样子，我觉得特别好看，并不在于他是名牌。我就买了那个包的假包，其实也特别满足和欣慰。”

后来，戚薇也买了那个包的真品。“我把两个包拿出来对比，仿佛对比的不是这两个包了，仿佛对比的是我这一路经历和努力的过程，我终于有一天通过自己的努力配得上这个自己的Dream bag。”

“我大学时就割了双眼皮了”

剧中，陈可的“欲望”引发热议，戚薇从头演到尾自然对这一点有着很深的理解。“其实我觉得欲望不是一件坏事情。”戚薇说，《北京女子图鉴》想告诉大家的，就是其实欲望是褒义词。

“如果是好的欲望，不是很邪念的欲望的话，我觉得这就是你前进的一个动力。比如说女生想买包、过上更好的生活，这些都是欲望，但是你的努力要匹配得上你这种欲望。”戚薇说，有这种欲望，你才会更加努力改造自己，变成更好的自己，“所以我觉得欲望这个事情没有毛病，我也是有欲望的人。”

化妆术

都知道在陈可这个角色前期几乎都是素颜。当记者问起戚薇是不是特意去拉了双眼皮时，戚薇的回答也很直接。“双眼皮我割的比较早了，是大学一年级还是二年级的时候。”说到这里时，戚薇还进一步解释：“我是内双，看屏幕就看不到双眼皮了，开开以后，让睫毛可以伸出来，然后就去开了……我那个时候就是直接割的，其实没有现在科技那么自然。”

对于通过技术手段让自己变美戚薇在坦诚的同时也有着自己的看法。她直言，也有人问过自己，有没有考虑现在的技术让双眼皮更自然一些。“其实我手上掌握了非常好的让双眼皮变的很自然的技术，就是化妆术，化妆画的好的话，未必需要整形去辅助的。”

戚薇说，自己发现其实好的化妆术对眼线粗细，眼形调整方面，都有很大的帮助。“另外我想对这些想要用科技手法改变自己的女孩说，没有问题，只要你高兴就好，但是一定要注意度。”

上游新闻-重庆晨报记者 裘晋奕

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