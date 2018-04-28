福原爱买月球土地示爱老公 暂不考虑生二宝

谈及印象深刻的礼物，福原爱曾买下月球土地送给老公，让他超感动，小爱笑说：“范围有足球场那么大，我也在旁边买一块地，跟他在月球上当邻居。”

新浪娱乐讯 福原爱、江宏杰26日在台北出席顶级珠宝活动。母亲节将至，也是福原爱第一个母亲节，江宏杰表示：“会带小爱与家人一起吃饭，也会买珠宝送给她。”谈及印象深刻的礼物，福原爱曾买下月球土地送给老公，让他超感动，小爱笑说：“范围有足球场那么大，我也在旁边买一块地，跟他在月球上当邻居。”两人目前有个可爱女儿AIRA，是否想再生第二胎？福原爱笑说：“目前很辛苦，而且宝宝太可爱了，心里满满的她，没有考虑这么远，而且怀孕不是三天就出来了。”

福原爱与江宏杰结婚前时常分隔两地比赛，每天为了奥运集训拼命，福原爱希望江宏杰每天晚上看到月亮就能想起她，因此买下月球土地，浪漫程度破表，她说：“大概一万日币（约578人民币）左右，没有很贵，大家也可以买地跟我们当邻居！”有次江宏杰生日，福原爱动员江宏杰全家大小到高雄帮他庆生，让他又惊又喜。

江宏杰则自认是务实、不浪漫的人，平时看到适合小爱的衣服就会买下送她，他最近觉得小爱的手机不好用，昨天更立刻买了一支新的送她，小爱则小念一下他：“头好晕喔，就觉得一下子花这么多钱好吗？”福原爱喜欢首饰项链，以前比赛时会特别染头发、做美甲、戴上珍珠耳环，让自己亮丽也更有自信。（新浪娱乐台湾站 林怡妘/文、图）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）