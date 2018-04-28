哈里王子将大婚 威廉王子与梅格汉闺蜜任伴郎伴娘

近日，根据英国皇室发布的声明称，哈里王子已经正式邀请哥哥威廉王子成为他的伴郎。而威廉王子本人也正式回应很荣幸被邀请，十分期待5月19日在圣乔治教堂的盛大婚礼。

哈里王子与梅格汉-马克尔

普里扬卡-乔普拉

新浪娱乐讯 据外媒报道，万众瞩目的哈里王子大婚还有不到一个月就要举办了，各种准备工作也在有条不紊地进行中。其中就包括婚礼中伴郎与伴娘的选择。

近日，根据英国皇室发布的声明称，哈里王子已经正式邀请哥哥威廉王子成为他的伴郎。而威廉王子本人也正式回应很荣幸被邀请，十分期待5月19日在圣乔治教堂的盛大婚礼。兄弟二人在婚礼上同屏出现也不是一件奇怪的事，毕竟早在2011年威廉王子大婚，就邀请了哈里王子做他的伴郎。而即将成为王妃的梅格汉-马克尔（Meghan Markle）这边也没闲着。她邀请了自己的好闺蜜，印度宝莱坞演员普里扬卡-乔普拉（Priyanka Chopra）。普里扬卡在接受采访时表示：“我认识梅格汉已经三年了，很高兴她能拥有一个幸福美满的未来。自从我认识她开始……她是世界上最有影响力的年轻女性之一。”“她是一个很有理想的女性，我认为世界需要梅格汉这样强有力的榜样，我希望她最终成为英国皇室的一员。”

伴郎伴娘的时候确定了，热心的网友开始猜测是否会让乔治小王子与夏洛特公主担任花童。尽管目前官方没有回应小王子、小公主是否会担任花童，但他们俩的出席，势必会造成不小的轰动，毕竟他们在小姨皮帕-米德尔顿（Pippa Middleton）的婚礼上可是抢尽了风头。（页页/文）

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