再曝造假丑闻，BBC纪录片《人类星球》下架

这部纪录片上次被曝光造假是在4月4日。BBC当时发表声明说，片中一个部落居住的树屋不像节目说的那样是部落居民的家，而是为拍摄效果刻意搭建。

BBC纪录片

新华社4月27日消息，英国广播公司（BBC）26日说，它出品的纪录片《人类星球》第一集一个重要镜头“失实”，决定下架这部一度广受好评的纪录片。这是《人类星球》不到一个月再次曝出造假丑闻。

BBC发表声明说，“2011年上映的《人类星球》系列片再度发生违反编辑规定的行为。在第一集《海洋》中，镜头中一名名为本杰明·布利科洛隆的拉马莱朗（Lamaleran）捕鲸者看似用捕鲸叉捕捉一头鲸。经审查，BBC认为对他起的作用的描述不实，尽管这组镜头反映他们的捕鲸方式。”BBC决定对这部纪录片展开“全面编辑审查”。

BBC提到的这集纪录片讲述一个印度尼西亚小岛上的居民生活。画面中，未成年捕鲸者布利科洛隆的哥哥没有叉中鲸，画外音说道：“本杰明的时刻来了。”接着，布利科洛隆挥动着捕鲸叉跳入水中。画外音说，他“叉中了”，给鲸“决定性一击”。

英国《泰晤士报》27日报道，一名美国新闻工作者最近找到布利科洛隆，了解到他没有叉中鲸。

这部纪录片上次被曝光造假是在4月4日。BBC当时发表声明说，片中一个部落居住的树屋不像节目说的那样是部落居民的家，而是为拍摄效果刻意搭建。但BBC当时没有从各播放平台下架这部纪录片。

（原标题：再曝造假丑闻，BBC《人类星球》下架）

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