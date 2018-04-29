张杰为怀孕的谢娜写情信曝光：每天都像刚谈恋爱

谢娜曝光了张杰在孕期为她写的情信，记录了夫妻俩恩爱甜蜜的日常，谢娜孕期每一周的变化。张杰撒狗粮表示：“看着你每天鼓起来的肚肚，我们都觉得好开心好幸福……我一直觉得孕期的女人是最有韵味最幸福的样子”。

近日，生下双胞胎女儿的谢娜重返《快乐大本营》录制节目，和何炅、李维嘉、吴昕、杜海涛合体。生完宝宝的谢娜气色红润，身材圆润。她在节目中透露两个女儿的名字叫：跳跳、俏俏。

在节目中，谢娜更曝光了张杰在孕期为她写的情信，记录了夫妻俩恩爱甜蜜的日常，谢娜孕期每一周的变化。张杰撒狗粮表示：“看着你每天鼓起来的肚肚，我们都觉得好开心好幸福……我一直觉得孕期的女人是最有韵味最幸福的样子”。

张杰回顾谢娜怀孕时的日常，不能吃最爱的火锅，不能喝想喝的可乐，不能玩想玩的手机，不能见想见的朋友，不能录想录的节目，每天循环织围脖、听音乐、吃孕餐、睡觉觉。

2月1日，谢娜生下双胞胎女儿，张杰则在信里写到：“当时我在门口放着为女儿写的歌，心里也为她们默默的祈福，希望能得到保佑和祝福”张杰表示：这么天差地别的两人怎么就可以每天生活着像刚刚谈恋爱似，因为我会永远坚信彼此就是永远陪伴着走完这一生的那个人。

如此恩爱甜蜜的言语承载着张杰对于妻子满满的爱意，对此，网友纷纷表示：“狗粮来了，接好了”、“甜死人”、“要一直幸福呀”。

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