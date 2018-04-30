五一节、暑期档看什么？最新“观影指南”出炉！

专家认为，从奇幻巨制到动作悬疑，从动画特效到浪漫爱情，多类型、多元化凸显了优质内容制作能力正逐渐成为中国电影市场持续增长的驱动力之一。

新华社北京4月26日电（记者史竞男）五一小长假即将到来，大片云集的“暑期档”也将揭开面纱。有哪些好电影可让影迷们一饱眼福？

影院

4月25日至27日，第16届全国院线国产影片推介会在青岛东方影都举行，中影、华夏、万达、博纳、猫眼微影等中国电影公司，分别发布了即将在五一档和暑期档上映的影片片单。

这份权威“观影指南”有哪些看点？未来中国电影在影片类型上会出现哪些变化？记者带你先睹为快——

五一档期“多类型、多样化”

五一小长假中，最值得关注的四部影片分别是由刘若英导演、井柏然搭档周冬雨主演的爱情片《后来的我们》、陈伟霆和林允主演的古装动作片《战神纪》、徐峥、王丽坤主演的悬疑片《幕后玩家》以及张家辉自导自演的警匪片《低压槽：欲望之城》。

《后来的我们》导演：刘若英 主演：井柏然/周冬雨

《后来的我们》

刘若英的导演处女作《后来的我们》，是一部带有文艺气息的爱情片，讲述了一对男女在过年回家的火车上相遇相识，二人命运由此纠缠在一起，历经恋爱、分手、错过、重逢的故事。刘若英的那首《后来》已经成为一代人的经典，也为人们带来更多关于本片的期待。

《战神纪》导演：哈斯朝鲁 主演：陈伟霆/林允/胡军/倪大红

《战神纪》

擅长拍摄人文类影片的导演哈斯朝鲁，这次带来一部商业大制作，希望给观众呈现全新视野。《战神纪》这部电影除了表现青年铁木真外，主要看点还有故事里加入了很多魔幻元素，全片有两千多个特效镜头。加上让·雅克·阿诺作为监制保驾护航，让影片的期待值飙升。

《幕后玩家》导演：任鹏远 主演：徐峥/王丽坤/王砚辉/段博文

《幕后玩家》

本片讲述了坐拥数亿财产的钟小年（徐峥饰），在事业如日中天之时却财权两失，经过一系列磨难后实现自我救赎的故事。主演徐峥突破形象留起长发，除了演员的表演外，影片的故事设置和悬疑剧情拉高“吸睛”指数。

《低压槽：欲望之城》导演：张家辉 主演：张家辉/徐静蕾/何炅/余男

《低压槽：欲望之城》

该片是典型的警匪动作片，讲述了警方卧底于秋因一宗儿童绑架案身份败露，引来犯罪集团追捕。为了坚持正义，于秋不惜铤而走险，与神秘集团展开一场斗智斗勇的生死战的故事。演员阵容方面，除了张家辉，还有徐静蕾、何炅、余男等人加盟。

暑期档看点“工业化大制作”

记者从推介会上获悉，今年暑期档将上映多部工业化大制作影片，包括成龙、施瓦辛格、马丽主演，俄罗斯导演斯特普琴科执导的奇幻片《龙牌之谜》，郭帆执导、根据刘慈欣小说改编的科幻片《流浪地球》，以及刘嘉玲、梁家辉、吴磊等人主演的奇幻片《阿修罗》。

《阿修罗》

由赵立新、梁静主演的《伊阿索密码》和徐峥、刘雪华、赵立新主演的《记忆切割》等悬疑类影片，沈腾、王千源、刘桦主演的《龙虾刑警》和小沈阳执导的首部影片《猛虫过江》以及彭昱畅、张子枫主演的《快把我哥带走》等喜剧片，也都集中于今年暑期上映。

《猛虫过江》

暑期档，自然少不了“合家欢”型动画电影，其中《生死斗牛场》《神奇马戏团》两部影片都与动物相关；还有经典IP改编的《大头儿子小头爸爸3俄罗斯奇遇记》《阿凡提之奇缘历险》《神秘世界历险记4》等。

多元化创作格局完善 国产电影未来可期

国家电影局数据显示，今年一季度全国票房市场总计202.17亿元，同比增长39.82%，刷新了电影史上单季度国家电影市场票房的最高纪录。其中国产电影无论票房还是口碑都获得了观众认可，展现了国内电影市场可喜的发展势头。与此同时，影院和银幕数保持较高增速，院线规模不断壮大。截至今年3月底，中国内地电影院合计9965家，银幕总数达54165块位居世界第一。

万达电影股份有限公司总裁曾茂军表示，当前中国电影市场正在发生改变——转型导演、自带IP效应的热门档期、票房纪录被不断刷新成为新常态，相信未来中国电影的整合及电影工业化也将成为常态。

交流

作为中国电影行业内交流互通的重要平台，本次全国院线国产影片推介会上，即将登陆各大院线的国产影片集中亮相。专家认为，从奇幻巨制到动作悬疑，从动画特效到浪漫爱情，多类型、多元化凸显了优质内容制作能力正逐渐成为中国电影市场持续增长的驱动力之一。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）