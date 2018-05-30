没看过《101》也给她投票 王菊逆袭登第一

在29日凌晨的最新排名中，可以看见王菊在某榜单中一度冲上第一名，随后也在微博热搜上榜，点进去一看可以发现粉丝们为了帮忙拉票，可说是用了各式各样的大绝招。

原标题：《101》王菊逆袭登第一 粉丝制表情包拉票超有才

王菊

王菊在某榜单中逆袭登第一

王菊登上热搜高位

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，选秀综艺《创造101》开播至今经历了2场正式表演的竞赛，很快又要再次迎接淘汰赛，原本一开始被说“大妈选手”的王菊，每一集都展现出自己对梦想的坚定意志，或许是因为这份决心，在29日凌晨在某榜单的最新投票结果中，冲上了第一！

王菊一开始参加《创造101》时，由于皮肤黝黑，身材也相较他人比较丰满一些，因为外表遭受到许多网友批评，四肢纤细又白皙的旧照曝光后，更是被酸民说：“怎么把自己搞成这样。”但在次次的淘汰和竞赛中，她坚毅不定的态度感动了所有观众。

在29日凌晨的最新排名中，可以看见王菊在某榜单中一度冲上第一名，随后也在微博热搜上榜，点进去一看可以发现粉丝们为了帮忙拉票，可说是用了各式各样的大绝招，用个性搞笑外放的王菊做成一系列的表情包，甚至还顾及到了很多不熟悉她的观众，做了一张“菊外人”的图提供使用，正所谓的饭随偶像，乐观又坚定的态度也影响了一般人开始关注起这个勇敢追梦的参赛者。（ETtoday/文）

给王菊拉票

粉丝拉票图

被王菊粉包围

粉丝各种拉票

各种表情包横飞

可能王菊自己也没想到

厉害的粉丝

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