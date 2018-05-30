化解中年尴尬 女演员真不必“装嫩”

《如果，爱》剧照

徐静蕾

《爱情的边疆》剧照

《楼外楼》剧照

近日，演员赵立新通过微博批评中年女演员无戏可演的弊病。这一言论获得不少观众认同，“老师说得好！其实我们并不缺少各种类型的优秀女演员，只是因为种种原因她们被迫接一些装嫩扮老的角色，很违和、很无奈”。对于女演员来说，步入中年真的就意味着无戏可演吗？从目前热播剧和热门综艺里秦海璐、张柏芝、徐静蕾、殷桃等的表现不难看出，化解中年尴尬，女演员可以选择的路并不少。

中年女演员“无戏可拍”？

赵立新一席话获网友认同

日前，演员赵立新通过微博公开表示：“于佩尔在我国没戏拍，包括梅姨、比诺什，今年奥斯卡影后弗兰西斯更没戏。混好了在彩色电视剧中串串恶婆婆什么的，也就这样了。满屏‘年轻漂亮’的皮囊始终拿不上精神品质和人文关怀的台面，自娱自乐吧！”

赵立新的这条微博言辞激烈，批评如今只注重年轻外貌，而忽视了作品的艺术品质和人文深度的现象，为优秀的中年女演员无戏可拍、有戏也是配角或质量不高的作品而可惜。

赵立新在微博中提到的四位都是欧美如今实力与作品成正比的著名女演员，于佩尔63岁还能出演《她》中风情万种的女演员，并凭此获奖无数；梅丽尔69岁依然活跃于大银幕；61岁的弗兰西斯凭借《三块广告牌》获奖无数；54岁的比诺什中年以后仍是佳作不断。相较而言，华语演艺圈中一些优秀的中年女演员只能演一些类似婆婆祖母的配角。

赵立新这一评论受到了众多网友的支持：“赞同！40岁以上的女演员，有颜值有演技的一抓一大把，只能演个婆婆妈妈，深陷婆媳家庭剧，想要找个好角色真是太难了。”“老师说得好！其实我们并不缺少各种类型的优秀女演员，但是有些影视创作为了迎合市场，令这些演员难以发挥自身实力和艺术抱负，只得屈身于各种普通角色中。”

赵立新的这种看法在中年女演员们的自述中也似乎得到了印证。马思纯在获得金马奖影后接受采访时表示，自己没有靠小姨（蒋雯丽）提携，因为小姨自己已经基本没戏可拍——事实上，蒋雯丽确实在谈话节目里谈到几年无戏可拍的情形，感慨“怀念青春时光”。在《演员的诞生》中，坐在导师席上的宋丹丹也曾坦言，在35岁到48岁之间这个女演员最好的时间段里，她几乎只拍了一部《家有儿女》。

提升自我修养，女演员也能找准合适的角色

不过，也有网友认为，中年女演员无戏可拍的言论有失偏颇，“俞飞鸿四十多岁还不是演女一号？保养很重要。女演员也需要提升自我修养，不然真的只能演大妈了”。

对此，即将迎来不惑之年的殷桃很坦然：“中生代女演员到了一定年纪要面对客观现实，你真的没办法一直演少女了。”殷桃也认为，身体状态的保持和心态调节，都是中生代女演员必备的功课，“如果有人愿意写，有观众愿意看，我相信中生代女性的爱情、生活，也会被写得很好看。但女演员的心态要平和，不能较劲，要去创作真正适合你的东西。另外生活中还是要尽可能地保持身体状态，状态好了，可能你的戏路就会相对宽一些”。

对于同样被认为处于“尴尬期”的秦海璐来说，找到适合自己的角色并不难。在热播剧《楼外楼》中，秦海璐饰演杭州大商户之女李春贤，在战火纷飞的乱世中支撑起整个大家族。不少观众认为，秦海璐精彩的表演为这部剧加分不少。而此前她在《南方有乔木》中的表演，同样被网友大赞“妥妥的演技派”“气场全开，冷艳、霸气，强大和自信特别到位”。

对于选择角色的“秘诀”，秦海璐透露，主要在于“人”，“能让我接戏的其实大多数不是因为剧本和角色，是因为主创团队对我的触动”。此外，她也表示：“对于演员来讲，可能很重要的是你需要随时随地记住你当下的一种感受。每一分每一秒的积累和反思都会是演戏的一个经验储备，不是通过某一件事，而是生活中的点点滴滴。”具体到角色，在秦海璐看来，《楼外楼》的李春贤“是一个多面性、很复杂的人，不能说是好人还是坏人，她经历了两次变化，如果是贤良淑德的大少奶奶，我肯定不会来演”。至于大家所认为的中年女演员的困境，秦海璐显得很淡然，“我沉迷于演的过程，至于谁在看，用什么方式看，跟我都没太大关系。你在进入角色时，你的表达、你的感知，表达了多少、感知到了多少、交流到了多少，就够了”。

此外，前晚在湖南卫视开播的《如果，爱》也因为张柏芝的加盟受到观众关注。

淡出荧屏多年，张柏芝在《如果，爱》中饰演了一个遭受丧子之痛的母亲。惨剧发生后三年，张柏芝饰演的万嘉玲还没走出悲痛中，她的虐心演绎也赚得不少观众的眼泪。张柏芝自出道以来，有太多场哭戏令人印象深刻。从《喜剧之王》中柳飘飘在出租车声泪俱下，到《星愿》中的虞秋男的撕心裂肺，张柏芝对哭戏的演绎总能引起观众的深切共鸣。电视剧虽在制作上不如电影精细，但张柏芝丝毫没有吝惜在角色诠释上所费的功夫。在丧子之痛、丈夫冷暴力、婆婆百般欺凌的多重压力下，万嘉玲的崩溃与绝望在眼泪中倾泻，爆发式演技赚足观众眼泪，“想给张柏芝递纸巾”“不愧是张柏芝，这眼泪有故事”。

转身幕后当“推手”，导演、制片人尝试多

对于步入中年的女演员来说，经验与人脉是她们的长项，她们也可以考虑尝试当导演、制片人，转身幕后“推手”大有可为。

前晚开播的《如果，爱》里，张柏芝除了担任主演外，还是该剧的制片人。以全新身份参与影视作品的张柏芝对于“制片人”这个新身份有感而发，“在对的时间做对的事情，这个剧组里大家都是朝着把剧做好的目标共同努力，很多东西都是大家一起去分担的，所以不会觉得很辛苦，也一直很感恩大家的付出”。她同时也透露了自己选择这部剧的原因：“从18岁出道拍戏，我拍过太多角色，但这种从小女生转变为成熟女人的角色还没尝试过，在拍戏的过程中，也借角色再一次感受了人生的酸甜苦辣。”

徐静蕾担任制片人的网剧《同学两亿岁》也即将跟观众见面。《同学两亿岁》是徐静蕾首次“触网”作品，相比电影创作，徐静蕾表示电视剧有足够时间空间发展剧情，也能一点点铺层、建立人物性格。对于为何选择科幻题材，徐静蕾直言觉得市面上同类型的剧不太多，“我喜欢当代题材，不是说其他科幻题材拍得不好，而是拍得太少，我想丰富市场”。

巧的是，赵薇也宣布将首次担任网剧监制，制作新剧《谁都渴望遇见你》。在赵薇眼中，网剧需要在已知的基础之上把某一种类型做到更极致，“不管对于电视台、媒体还是平台，品质永远是我们做内容最高的标准和要求”。

不管是赵薇、徐静蕾还是前段时间因为执导电影《后来的我们》引起巨大反响的刘若英，她们在幕后的发展足以让大众看到女演员“演而优则导”的实力，当她们转身幕后，用她们的才华和坚持，能给影视圈带来不少新意。

玩转综艺受欢迎，有实力之余有情怀

中年女演员们近年来也频频走进综艺节目，展现她们的魅力和实力，并获得好评。

章子怡在《演员的诞生》里展现自己的专业素养，刘涛除了拿到“跨界歌王”之外，还当上《亲爱的客栈》的老板娘，周迅近日作为《今日影评·表演者言》发起人宣传节目……综艺节目里她们的表现十分吸睛。

前日，赵薇通过社交网站晒和舒淇的亲密合影，并配文写道：“和大美女一起飞！”照片中，两人戴着超大墨镜，模样十分减龄。此前有消息称，舒淇和赵薇将一起参加《中餐厅》第二季的录制，所以不少网友猜测，“这是一起飞往节目录制地吗？”去年，在第一季《中餐厅》中，赵薇当店长给观众留下深刻印象，黄晓明在餐厅里展示的《还珠格格》海报，除了吸引当地客人外，还戳中观众的回忆。

此外，徐静蕾近日在综艺节目《跨界歌王》的表现也可圈可点。在节目首期，她和李亚鹏共同上演“回忆杀”，重现《将爱情进行到底》的经典场面，让观众大呼“情怀满分”。作为资深“老歌专业户”，徐静蕾重新演绎了《滚滚红尘》《恋恋风尘》《外面的世界》等作品，还展现出了属于自己独一无二的声线与咬字，细腻温暖的音色让向来点评严肃专业的谭维维都不禁感叹“有一种润物细无声的感觉”。除了歌唱，徐静蕾还大秀才女属性，包括专业书法作品、精美手工饰品、手工包包等，引得观众“哇”声连连，让嘉宾都不禁调侃“演艺圈是你的副业吧”。

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