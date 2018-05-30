杨幂阮经天领衔6月荧屏 陈坤杨洋佟丽娅花式抗战

新浪娱乐讯 6月荧屏，一大波热血悬疑剧来袭！《脱身》陈坤[微博]一人分饰性格截然不同的双胞胎兄弟搅动谍战风云，《武间道》杨洋[微博][微博]化身江湖侠士热血抗战，《爱国者》张鲁一[微博]、佟丽娅[微博]、芦芳生等上演冰城谍恋。如果以上还不能满足你，那么请移步《扶摇》，看杨幂[微博]、阮经天[微博]、高伟光如何在五洲大陆斗智斗勇、披荆斩棘，对抗不公的命运！

此外，喜欢情景喜剧的朋友们也有福了，张一山[微博]、高亚麟[微博]携手带来《家有儿女》升级版《家有儿女初长成》，熟悉的模式，全新的剧情，这波童年回忆杀你会买单吗？

《扶摇》

《扶摇》

导演：杨文军、谢泽、李才

编剧：解嬿嬿

主演：杨幂、阮经天、高伟光、刘奕君等

时间：6月18日（暂定）

平台：浙江卫视（周播）

点评：根据天下归元小说《扶摇皇后》改编，原著算是女尊文，电视剧改为热血励志向。之前曝光的片花中杨幂饰演的扶摇霸气十足，打戏也十分潇洒利落，《三生》中对“霸气幂”没看过瘾的亲们有眼福啦。只不知同样是有演技的台湾小生，阮经天能复制“姑父”赵又廷[微博]的打脸式走红模式吗？

《脱身》

导演：林柯

编剧：汪启楠、王琼

主演：陈坤、万茜[微博]等

时间：6月9日

平台：东方、北京卫视

点评：陈坤时隔近10年的荧屏回归作，还买一送一地扮演了一对双胞胎，当中还有兄弟俩互相扮演的戏份，厂花大大挑剧本的眼光果然毒，专给自己加难度哈哈~该剧女主则是气场十足的万茜，加上配戏的王耀庆、赵文瑄[微博]，客串的王景春、廖凡[微博]，让人禁不住对这部谍战剧口水连连！会是下一部《潜伏》《伪装者》吗？

《家有儿女初长成》

《家有儿女初长成》

导演：林丛

编剧：李建宏

主演：张一山、张晔子、高亚麟、王琳[微博]等

时间：5月29日

平台：东方卫视（周播）

点评：看着《家有儿女》长大的我们，很难对这部剧说不吧？虽然剧情是全新的，主创也没有全员回归，但有张一山、高亚麟“父子档”压阵，有“雪姨”王琳化身好妈妈，有宋宁等笑匠加盟，许久没有情景喜剧可追的我已经蠢蠢欲动了，你呢？

《爱国者》

《爱国者》

导演：龚朝晖

编剧：汪海林

主演：张鲁一、佟丽娅、芦芳生等

时间：6月9日

平台：江苏卫视

点评：以十四年抗战为背景，讲述中共特工宋烟桥寻找传奇英雄颜红光并最终成长为“颜红光”，带领各路爱国者奋勇抗敌的故事。全剧分为“中国式越狱”“冰城谍战”“林海雪原”三个篇章，不同的画风，同样的惊险刺激。冲着张鲁一的演技和丫丫的颜值，这剧也值得追一追了。

《武间道》

《武间道》

导演：钟少雄、谢毅航

编剧：杰夫、谭存灵

主演：杨洋、张嘉倪[微博]、连奕名[微博]、宋轶[微博]等

时间：5月31日

平台：陕西卫视

点评：原名《终极征服》，讲述抗战时期以主人公“白念生”为首的江湖侠士为拯救国家和民族而浴血奋战的故事。5年前的老剧终于上星播出，21岁的杨洋真的超水嫩啊，打斗、射击、飞檐走壁等动作戏超燃，等不及看《武动乾坤》的童鞋可以先抱着它解馋了。

《走火》

《走火》

导演：李小平

编剧：李松

主演：于毅[微博]、高旻睿、周放等

时间：6月6日

平台：浙江卫视（周播）

点评：讲述都市青年干警生活、爱情、挫折和成长的故事，以一起“走火”大案贯穿始终，同时穿插了许多与社会热点事件紧密相关的悬疑案件。对于刑侦题材，我们不要求其一定要达到TVB和日剧的精致练达、发人深省，但至少专业性要过关，不要全篇再顶着破案的名义玩爱情游戏就好。

《爱的速递》

《爱的速递》

导演：刘雪松

编剧：萧子屈、胡蓉、孟婕、邱濒

主演：杜淳[微博]、姚笛[微博]、释小龙[微博]等

时间：6月11日

平台：安徽卫视

点评：讲述出生于武术世家、奔波在大城市憨厚善良的速递员熊旦（杜淳饰）、美丽霸道的舞蹈家杨一一（姚笛饰）、高富帅海归李墨（释小龙饰）的爱情故事，融合武术、爱情、职场、励志、幽默等多重元素，很适合和爸爸妈妈爷爷奶奶一起看。

熟悉的模式，全新的剧情，这波童年回忆杀你会买单吗？

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