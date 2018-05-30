影视剧片名碰瓷，蹭了流量失了操守

片名往往是一个作品给大众的第一印象，创作者在给作品取名的时候倾注了许多心思。如今的影视圈，模仿、借鉴甚至照搬别人片名的例子比比皆是。

陈可辛导演的电影《如果·爱》

电视剧《如果，爱》

张柏芝担任总制片人的电视剧《如果，爱》，两部片名仿佛是“大家来找茬”游戏。

[一家之言]

片名往往是一个作品给大众的第一印象，创作者在给作品取名的时候倾注了许多心思。一个流传甚广、影响力颇深的片名是创作者智慧成果的结晶。但是在如今的影视圈，模仿、借鉴甚至照搬别人片名的例子比比皆是，究竟是法律规定的缺失，还是行业自律的失范？

对知名作品名的模仿，容易画虎不成

最近，一部新剧《如果，爱》播出，剧名与陈可辛导演的电影《如果·爱》除了中间的标点符号，完全是一样的。我看了看剧情介绍，故事却完全不同。不知道剧的出品方有没有获得陈可辛以及原电影版权方的授权，包括编剧杜国威、阮世生等人的授权，如果没有，这算什么？

其实，《如果，爱》作为片名，是不大成立的。原片《如果·爱》中间的标点用于外国人的人名，或者用于隔开两个词，这个片名是有设计感的，形成了“如果”与“爱”并列后语义的拓展，而“如果”后面跟了“，”就是结巴了。这种改还不如不改，但如果一定要改，是不是没有获得授权的技巧了呢？

影视行业，片名蹭热度不胜枚举

之前，韩寒拍摄的《乘风破浪》被影迷认为故事主情节来自于陈可辛的旧片《难兄难弟》，陈可辛则表示他并不在意，陈可辛的宽容大度，也许鼓励了更多往他身上蹭的人。

这方面，陈可辛简直是蹭热度者的富矿，他拍的著名的电影《甜蜜蜜》，国内很快就拍了同名而故事完全不同的电视剧。《亲爱的》也没有逃脱被照搬片名的命运，2013年被拍成了28集电视剧，故事也与电影毫无关系。

之前，有电影《道士下山》就有网剧《道士上山》，有《港囧》就有了《巷囧》，像《吹灯笔记》、《灌篮吧，高手》、《来自星星的继承者们》之类的就更不胜枚举。

有些作品的名字是常用词，比如《人到中年》，电影用的也是这个名字，也许版权人对“人到中年”这四个字很难具有独占性，但是谌容女士的这部小说作品太有名，再使用这几个字拍摄影视作品，我认为至少应该与原著者打个招呼，明白事儿的应该付人家一些费用。可据我所知，电视剧就没有给。

我与费明、闫刚曾经创作电影《说好不分手》，后来被一家公司用这个片名拍了电视剧《说好不分手》。起初我们很愤怒，后来发现涉及一些朋友，出于朋友面子，更多的是不愿麻烦，原本准备好的投诉材料，也就一直放在我车里，没有递交给广电总局。其实，即便递交，我也不知道主管部门会不会管。但作为作者，我内心是非常不悦的，如同吃了苍蝇般恶心。

之前看到杜国威与高志森与电视台交涉，《演员的诞生》栏目组未经其许可改编《我和春天有个约会》的剧本进行演出，要求节目组解释和道歉。杜国威也是电影《如果·爱》的编剧，不知他看到这个改了个标点符号的同名电视剧作何感想。

就算同名的尚不能保护，改个字，改个词儿，甚至只改个标点，你奈我何！

《著作权法》对片名保护仍有盲区

影视圈爱投机取巧不是一天两天了。《著作权法》对于片名、剧名的保护仍然不具体，留下较大的打擦边球的空间。我特意咨询了律师王军（琼瑶诉于正案的律师），他告诉我，一般性的片名，版权局有个文件，倾向于不受保护，不归入独创性的范畴。但是一些独特性的名称，如《何以笙箫默》这种怪异的名字，肯定受保护的力度大于《乡村爱情》这样的片名。如果可以确认片名被使用造成市场混淆、误认，或是明显蹭热度，可以归入不正当竞争，提出诉讼是可以的。

新的《著作权法》修改草案依然没有最后定稿，我建议，把作品名称作为一个独立的保护对象列入保护范围内，并对蹭片名的行为做出明确的限制和禁止。

我一直觉得影视行业，讲法律很重要，但除了讲法律，也要讲行业规范，讲职业道德，丧失了职业操守和自律，就等于是在众目睽睽之下人格的裸奔，希望这样的裸奔，能早日遭遇寒风。

□汪海林（编剧）

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