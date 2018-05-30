黄晓明欲拼二胎要女儿 尊重baby想法:受累的是她

黄晓明升格爸爸后更加重视家人，一年来几乎不接工作，专心陪伴家人，现在希望再拼第二胎，为儿子添一个妹妹，但他疼惜老婆Angelababy，不敢多想。

黄晓明

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，黄晓明29日来台参加两岸影展，与韩童生、郑铮宣传电影《无问西东》。他升格爸爸后更加重视家人，一年来几乎不接工作，专心陪伴家人，现在希望再拼第二胎，为儿子添一个妹妹，但他疼惜老婆Angelababy，不敢多想，“尊重我老婆的想法，身体受累的是她。”

距离上次来台近一年多，黄晓明被夸脸蛋比过往年轻，开心不已，“我觉得现在更年轻了，将近一年没工作，陪家人比较多，脸才会又白又嫩。”他坦言，40岁开始思考自己要的人生，选戏会更慎重一点，但不代表不工作，“我还是要赚钱养家，不可能永远不赚钱，现在孩子小不能到处走，等大一点就能到剧组玩了。”

访问过程中，黄晓明三句不离家人，尤其他还形容《琅琊榜之风起长林》就像现在自己的写照，注重家庭，保护家人。谈起郑铮在《无问西东》诠释家暴底下的女人，他坦言看了特别有感触，“过去电影描写那一段时期少了一些。”但媒体亏他是不是也有过类似遭遇，他笑说：“没有，你看我的脸就知道很幸福！”

黄晓明拍完《无问西东》，也投了一笔钱，支持导演完成梦想。他也想过担任导演，“但是当导演是很慎重的，剧本选材很重要，我想拍一部描绘亲情的，可以有些人生感悟的题材。”但他不打算特别安排Angelababy演出，“有合适她的角色再说，但是多无聊呢？观众就没有期待感了，平常都在一块，拍电影还老在一块，干嘛呢？”

再度来到台湾，黄晓明相当兴奋，“我一听到可以来，我就说‘我去！’好久没来了，想你们了！”他抵达桃园机场有不少台湾粉丝接机，粉丝对他说：“10几年了，我们还在没有离开你！”让他颇为感动：“有一种见老朋友的感觉！”ETtoday/文

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