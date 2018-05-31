名导争相拍网剧 能扑腾出多大水花？

《同学两亿岁》海报

翟天临和尹正

《东方华尔街》剧照

《结爱·千岁大人的初恋》海报

《怒晴湘西》海报

导演、监制、出品人……陈凯歌、刘德华、徐静蕾、管虎等一批电影人相继入局网络剧市场，试图在新领域探索出一片新天地。曾经在大银幕上叱咤风云的他们，是否会水土不服？是否能重新收获观众喜爱？毫无疑问，他们能带来新的表现形式和制作手法，也会加大投入以追求电影质感，但想要短期内彻底理解和贴近年轻人的世界，并制作出爆款，还需拭目以待。

《东方华尔街》 双雄对决口碑好

《东方华尔街》5月24日上线，该迷你剧只有5集，实行一集免费看，一集会员先看的时候拿下了6000万的播放量，成绩不错，网络评分也上升到8.3分。该剧聚焦金融领域，有一定观看门槛，在紧凑的节奏之下，许多观众表示“即便看不懂金融词汇，但依然觉得很厉害”。

表演上，吴镇宇和张孝全的双雄对决有亮点，于不动声色之中暗藏杀机。两人有太多的故事，身份复杂且正邪难辨。两位主角从师友变成被迫“相爱相杀”，扣人心弦。而且对白没有废话，值得观众细品。

实际上，剧作对两位男主角的刻画更挖掘了人性的深度，极具现实感，剧情线和人物关系更为庞杂，让人不由得猜测后续的发展和最后的结局，不注水的创作理念更需引起同行借鉴，“看得非常过瘾，国产剧应该多一些短小精悍的制作”。

一批电影咖

触“网”掀热潮

《东方华尔街》是刘德华担任网剧监制的首部作品，能收获较好的反馈，就是源于实力派的加盟，加上刘德华在各个环节的亲力亲为，他把控的品质自然能有保障。除他之外，许多传统电影人也纷纷触网，拍起了网剧，比如由叶伟民导演，翟天临、尹正主演的《原生之罪》正在热拍中，备受期待；管虎担任总导演，费振翔担任导演的超级网剧《怒晴湘西》近日则曝光一组主角的海报，潘粤明、高伟光、辛芷蕾现身。据悉，作为《鬼吹灯》系列IP的第三部网剧，《怒晴湘西》的场景采用实景搭设，高度还原书中经典场景。目前该剧正在紧锣密鼓地拍摄，预计年内播出。

最新开播的网剧则有由徐静蕾监制的《同学两亿岁》。该剧作为一部青春科幻剧，既有小清新的风格，又有非常逗笑的效果，能贴近网络。原著小说也有一批忠实的95后粉丝，改编效果有待观察。但由于该剧主演都是毫无知名度的新人，对大众吸引力较弱。同时，此前这类剧很容易产生剧情逻辑不清、转换生硬的问题，不知道徐静蕾的加持能为这类剧集带来多大的改变。

值得指出的是，网剧面对的主要观众是年轻人，徐静蕾等老牌电影人的人气号召力不一定会比流量明星强。他们专业水平高，但也面临能否吸引到年轻观众的质疑。比如赵薇监制的青春剧《谁都渴望遇见你》还只是在筹备阶段，就已经出现不看好的声音，因为剧中所具有的脑洞大开的奇幻元素，能否被传统电影人所理解和呈现，是个问题。

因为网剧所要求的“网感”和传统电影风格不尽相同，张艺谋、陈凯歌等大导演虽然都宣布参与到网剧中去，但要拿出真正符合年轻人口味的作品，还要费一些力气。去年，冯小刚和周星驰就对外公布要进军网剧领域，如今没有新进展。王晶担任编剧和监制的《冒险王卫斯理之支离人》则在口碑和人气上一败涂地。管虎导演的《黄皮子坟》效果不如预期。

不得不承认，网剧的主体受众是20多岁的年轻人，他们是看美剧、英剧、日韩剧长大的，不喜欢说教的题材，也早就过了因为一个主创的名气就去追剧的阶段，而是更追求一部戏的品质以及与自身的接近性，因此，小成本的青春剧、科幻类型都有一定的市场，《最好的我们》《忽而今夏》《结爱·千岁大人的初恋》等都受到欢迎。但是悬疑类网剧对故事结构性、整体水准要求更高，知名传统电影人在任何一个环节有缺陷，都会迎来口碑的崩塌。

网剧

为何令电影咖“着迷”

一时之间，如此多的电影人参与网剧工业，当然受到瞩目。为什么？这首先是由于网剧的体量越来越大，优酷、爱奇艺和腾讯三大视频网站都为此准备了大量的预算。两三年前的网剧多半还只是几百万元的投资规模，但去年以来，网剧投资动辄几千万元，头部剧集都突破2亿元了，这越来越比肩电影的制作成本，况且在高分国产剧排行榜上，《大军师司马懿之军师联盟》等网剧占据了前几位，这就吸引到越来越多的电影人加入。而网剧精品化是大势所趋，需要大量专业人才，电影人正好发挥其强项，所以也受到视频网站的青睐。

其次，视频网站更多依靠网剧促进会员增长，给予制作方的分账会越来越大方，原来需要一张张卖票收回成本的电影人，现在能拍完剧一次性卖给视频网站，盈利更能迅速见效。

再次，相比大银幕和传统的电视荧屏，网络播放的题材更为多样化，让电影人也有了更为多元的表达空间，他们在这种介于电视剧和电影中间的“迷你剧”中，能充分理解网感和年轻观众，难怪陈可辛用“着迷”来形容网剧，也因此众多电影咖改变老观念，加盟网络剧行业。

虽然电影导演入局网剧是大趋势，但在几个月就要出一部网剧的紧张拍摄期中，能亲自上阵当导演的人很少，所以他们多数都是当监制，利用自己的名声为新人站台，即使失利了，也不会有多大损失。在这种比较保守的做法之下，名导们能在多大程度上提升网剧的水准，依然是一个未知数，观众想要看到更多精品好剧，还要耐心等待。

催生好导演

“反哺”传统影视圈

电影导演要来分网剧的一杯羹，但这个市场早已培养了一大批30岁左右的青年导演，他们的角力值得关注。这批青年导演有制作网剧的经验，敢于尝试，懂年轻人喜好，也有独特的审美，遇上贴近现实的故事，能迅速成名。让潘粤明“回春”的网剧《白夜追凶》，导演是王伟，他对悬疑类型有独到见解，既有正经推理，还有喜剧桥段，作品有吸引力。由于有爆款作品傍身，他也正式进入传统电视圈，他最近正执导谍战大剧《隐秘而伟大》，李易峰担纲男一号，未播已经备受关注。

此外，《最好的我们》的导演刘畅，《河神》的导演田里，《无证之罪》的导演吕行等，他们都出身于学院派，作品画面精美，质感高级，有明显的电影手法和独特风格，往往能够收获较高的评价。有人总结说，这些导演本身就是在网络时代成长起来的，在心态上更能和年轻观众碰撞到一起，表达也更易获得共鸣，他们迅速成长为市场上抢手的好导演。

如今网剧表面上红红火火，但行业还远远没到成熟期，所以视频网站一方面加大对自制网剧的制作力度，另一方面也会尽力降低市场风险，力求制作更多的精品网剧。如果没有好的剧本创意，也不去摸清观众的需求，大牌的电影咖也很可能会落入“受累不讨好”的窘境。从这个意义上说，电影导演除了发挥自身长处外，还需要向熟悉网剧的年轻导演取经，放下身段，扎实创作，多了解年轻观众的审美与喜好，这样做出来的内容才会优质且合时宜。

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