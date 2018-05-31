缺少现象级剧集 2018年何时才能有爆款剧

经历了2017年爆款剧井喷之后，2018年的剧集市场，显得冷清。6月就要来了，却还没有诞生现象级剧集。

文章原标题：2018年什么时候能有爆款剧？

热播剧

经历了2017年爆款剧井喷之后，2018年的剧集市场，显得冷清。6月就要来了，却还没有诞生现象级剧集。哪怕是戏骨聚集、受到很多观众认可的《爱情的边疆》《和平饭店》等，都远未达到爆款的标准。新京报记者盘点2014年至2018年的热门剧，即网站播放量破百亿，电视台收视率破1的剧集，从数据的角度来看2018年爆款剧稀缺的原因。

2014年的《武媚娘传奇》开创了网台联动爆款剧的先河，韩式平眉妆容、服装造型的后期特效、玛丽苏质感极强的剧情，在网络引发了大量话题和热议。随后的《芈月传》《锦绣未央》等剧都是这种路线。《花千骨》《三生三世十里桃花》《孤芳不自赏》等剧则稍有差别，虽然女主角的玛丽苏光环依旧，但男主角的存在感也极强。

2018年原本有两部该类型的重磅剧集，周迅主演的《如懿传》和范冰冰主演的《巴清传》，这两部剧年初就屡次传出要播的消息，但5个月过去了，仍然没有任何定档消息。

知名剧评人李星文在接受新京报采访时表示，对剧集来说，只有网台双屏播出才能实现价值最大化，近些年真正的爆款都是双屏播出。但具备购买能力的五大卫视受限于黄金档古装剧配额的规定，难以消化所有该类剧集。

开年至今，五大卫视播出的古装剧寥寥无几。北京卫视的《琅琊榜之风起长林》，收视平平。《烈火如歌》成了网播剧，播放量没破百亿。

虽然古装、玄幻剧在百亿点击量俱乐部中一骑绝尘，但从整体数据看，都市剧并没有太落下风。2014年至今的17部爆款剧中，古装、玄幻和现代都市的剧集数量分别是9部和7部，现代题材也有《人民的名义》这种收视率高达3.661的现象级剧集。

2018年的两部爆款剧《恋爱先生》和《谈判官》也都是现代题材剧集。但纵向对比所有现代题材爆款剧的搜索热度不难发现，《恋爱先生》和《谈判官》在爆款剧中也处于劣势。《谈判官》的微博指数虽然处于领先，但话题多是关于黄子韬和杨幂两位流量主演。而此前的现代题材爆款剧，大多引发了针对相关社会议题的讨论。《人民的名义》不用说，引发了涵盖面极广的讨论。《欢乐颂》系列则引发了关于贫富、阶级、原生家庭等诸多话题的讨论，以情感为主线的《我的前半生》，引发了女性奋斗的讨论。

而《恋爱先生》和《谈判官》均受到了“剧情、人设过于悬浮，不接地气”的批评。从观众的批评中不难看出，曾经一度流行的偶像剧玛丽苏模式，已经越来越难以取悦当下的观众。现代题材剧集如果不能突破“悬浮”的难关，恐怕难以诞生真正的现象级作品。

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