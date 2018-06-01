近40部新片六月上映 恐龙有望雄霸影市

历年来，六月的影市都作为暑期档来临的过渡档期，这个月的作品也不缺乏“野心家”，三年前一举收割近15亿票房的《侏罗纪世界》续作强势登陆，再次打开恐龙世界的大门。

《侏罗纪世界2》

《哆啦A梦：大雄的金银岛》

《超人总动员2》

《深海越狱》

《泄密者》

《龙虾刑警》

《幸福马上来》

《动物世界》

《伊阿索密码》

《血十三》

《猛虫过江》

五月影市在《复仇者联盟3》狂揽20多亿以及《超时空同居》的黑马逆袭下画上了句点，不仅有漫威大法、也有星战情怀、还有国产爱情电影的优质成绩，热闹的5月过去了，6月观众又能在影市看到怎样的作品呢？历年来，六月的影市都作为暑期档来临的过渡档期，这个月的作品也不缺乏“野心家”，三年前一举收割近15亿票房的《侏罗纪世界》续作强势登陆，再次打开恐龙世界的大门，这类题材从来都得到中国观众的期待，在如今观影人数日渐上涨的时日很有可能会创造新的惊喜。

另外，进口片还有皮克斯的代表作之一《超人总动员》的续集、史泰龙和黄晓明联手的《金蝉脱壳2》很有可能也会“落户”在这个档期，“蓝胖子”哆啦A梦更定档于儿童节当天，这些都颇有抢占票房的潜质。反观这个月的国产片整体来说水平平平，港产犯罪片《泄密者》能否拍出类型的特点？李易峰新作《动物世界》会有什么新的表现？《龙虾刑警》、《泡菜爱上小龙虾》两个“小龙虾IP”是噱头还是实力派？在重头国产大片云集的暑期档来临之前，华语片能否坚守住最后的阵地？新京报独家盘点六月院线上映的重点国内外影片，为观众买票进影院时做个有益的参考。

进口片

重量级 《侏罗纪世界2》

导演：胡安·安东尼奥·巴亚纳

主演：克里斯·帕拉特、布莱丝·达拉斯·霍华德

类型：动作、科幻、冒险

上映日期：6月15日

可看程度：★★★★★

比起《复仇者联盟3》，这一部《侏罗纪世界2》的优势大概就是绝不会被“剧透”，因为北美整整比中国晚了一周上映，足见该片对中国影市的重视。这一部依旧聚焦于探讨恐龙和人类的关系。《侏罗纪世界2》的监制将继续由史蒂文·斯皮尔伯格担任，导演换成了擅长拍摄惊悚灾难片的巴亚纳，他曾经执导过《当怪物来敲门》《海啸奇迹》等片，这次“星爵”帕拉特和女主角霍华德需要重返恐龙家园拯救物种，这一部电影中的恐龙种类和数量将会更多，场面也更宏大。巴亚纳依然采用了机械恐龙模型与CG特效相结合的拍摄方式，上一集中的“老朋友”迅猛龙布鲁也会带来惊喜的表现，甚至成为影片最关键的转折点。《侏罗纪世界》第一部在2015年上映，当年曾打破多项票房纪录，最终获得16.7亿美元的全球票房，目前仍位列影史第五。

[主创谈]

克里斯·帕拉特：这部影片最大的魅力在于展现了“人与怪兽的美丽联结”，这次我对恐龙也有更多的新的了解，相信没有人不爱恐龙吧。

老朋友 《哆啦A梦：大雄的金银岛》

导演：金井一晓

主演：水田山葵、大原惠美、嘉数由美

类型：动画、奇幻、冒险

上映日期：6月1日

可看程度：★★★★

依照惯例，“蓝胖子”通常不会缺席内地影市，尤其是“六一”儿童节这个黄金档期。这次哆啦A梦的故事以加勒比海为舞台，为了寻找大航海时代海盗隐藏的梦幻宝藏，大雄一行人又开始精彩的冒险旅程。据悉，本片3月在日本上映后斩获了不错的票房成绩：日本本土票房突破50亿日元（约2.9亿人民币），观影人数逾446万人，并刷新了《哆啦A梦》系列电影最高票房成绩，这个成绩也超越了同期在日本上映的漫威电影《黑豹》。片中将首次出现7个迷你版的哆啦A梦，长泽雅美也将为海盗船长的妻子菲奥娜配音，星野源还特别献上了主题曲，看上去就像个“蓝胖子”版的加勒比海盗。

[业内推介]

哆啦A梦的IP在中国影市就是一桩稳赚不赔的买卖，恰逢六一儿童节想必更是不少儿童观众的节日套餐。

潜力股 《超人总动员2》

导演：布拉德·伯德

主演：格雷格·T·尼尔森、塞缪尔·杰克逊、霍利·亨特

类型：动作、动画、冒险

上映日期：6月22日

可看程度：★★★★★

作为皮克斯代表作之一，《超人总动员》的续集一直让全球影迷翘首期盼，时隔14年，这部续作终于要和我们见面了。前作在2004年上映时取得了极高的口碑（IMDb8分，豆瓣7.9分）和票房（全球票房6.3亿美元），还一举拿下当年的奥斯卡最佳动画长片，两次荣获奥斯卡最佳动画奖荣誉的导演布拉德·伯德曾一度明确表示，没有好的创意宁可不拍。

该片的故事背景则设定在第一部大战之后不久，超能先生成为专职奶爸，弹力女超人则负责拯救世界，面对生活重心的转变，也要继续想办法控制小杰克的超能力，另外还要面对新的反派的威胁，一家人又该如何应对？同时，观众们还可以难得一见享受全球同步的“贴片短片”，这部短片由皮克斯短片女导演石之予执导，故事也是她个人成长经历的改编，这种“看一增一”确实也是另类的福利。目前，据海外权威票房网站预测，影片北美开画首周有望取得超1.4亿美元的耀眼成绩，这也是整个六月档最有票房潜力的动画片。

[主创谈]

布拉德·伯德：第一部面世时只有一两部超级英雄电影；而现在满大街都是超级英雄，每两周就有一部上映。人们当然不想做跟风之作，总想自己的东西有些特点，所以我们尽力搞清楚《超人总动员2》的特点，可能会在角色本身和人物关系上多做文章。

动作范儿 《深海越狱》

导演：帕夏·帕特里基

主演：尚格·云顿、杜夫·龙格尔

类型：动作、冒险

上映日期：6月8日

可看程度：★★★

前段时间传出史泰龙和黄晓明联手打造的《金蝉脱壳2》也定档6月，消息没确定，六月初就率先有这部尚格·云顿和杜夫·龙格尔双雄联手的越狱片登上银幕。据记者统计，从《再造战士》开始，云顿和龙格尔在出演26部电影中已经合作了超过14部，无疑是一对固定锁定的动作CP。这次，云顿饰演的特工维勒被困于深海的核潜艇里，这里也是美国CIA的一座监狱，这时候他遇上了同时被困在这里的特工马可（龙格尔饰），两人需要逃出生天，证明自己的清白……不过，近年来云顿接到的影片大多质量不佳，看剧情大家自然也会联想起《金蝉脱壳》，越狱也切换到了深海模式，连外景拍摄都省了不少。不过，相信对于动作片的爱好者还是一个不错的选择。

[业内推介]

职业生涯大部分时间在B级片里打转的尚格·云顿、杜夫·龙格尔很少出现在中国银幕上，但在录像带时代成长起来的70后、80后影迷想必不会忘记老硬汉们曾带给他们的快乐。

华语片

香港仔 《泄密者》

导演：邱礼涛

主演：佘诗曼、张智霖、吴镇宇

类型：动作、悬疑、犯罪

上映日期：6月22日

可看指数：★★★

从六月片单来看，这是唯一一部值得期待的正统港片，被誉为“最敢拍”代表的邱礼涛回归，继《拆弹专家》之后又一部通过职业引发思考，《泄密者》同邱礼涛早年执导的《伊波拉病毒》相似，都是玩转“病毒题材”，这次聚焦马来西亚发生的高危变种传染病，吴镇宇、张智霖饰演的警察、佘诗曼饰演的记者就此事展开调查。虽说剧情上比较套路，但几个熟悉老面孔的加盟还是让人倍感亲切，同时本片也集合了警匪、飞车、枪战、爆破等观众熟悉的港味元素，邱礼涛则坦言自己想要再次将香港电影的独特魅力展现给大家，“我相信这部电影会是大家都喜欢的那种类型”。

[业内推介]

吴镇宇：作为土生土长的香港演员，港片是我生活中不可分割的一部分，这部电影看完之后会让人觉得现在的题材还可以这么拍。

黑马相 《龙虾刑警》

导演：李昕芸

主演：王千源、袁姗姗、刘桦

类型：喜剧、动作、犯罪

上映日期：6月22日

可看指数：★★★

六月正是吃小龙虾的好季节，刚好也应景来了一部关于龙虾的影片。《龙虾刑警》云集了南北笑星，同时也邀来最佳男主角王千源坐镇，同时还有沈腾的客串，对影片的搞笑程度自然增多了不少信心。该片讲述了王千源饰演的话痨“麻烦探长”率领袁姗姗饰演的辣手警花、刘桦饰演的老警员等人侦破黑帮大哥借快递点贩毒的案件，不得不盘下旁边的龙虾馆，一边做生意一边破案……看似剧情有些脑洞大开，但故事却是根据真实事件改编，王千源的角色形象也有大幅转变，一改以往沉稳硬汉的气质。这部影片也脱离了以往卧底电影全程紧张严肃的套路，改以喜剧形式表达，如果能够把故事讲得好还是颇具黑马相的。

[主创谈]

袁姗姗：这次和王千源首次合作实在是梦想成真，尤其是可以跟他学到很多东西，他从不吝啬自己的才华来帮助我们这些后辈。（王千源：哪里哪里，我们都是同龄人。）

想死你了 《幸福马上来》

导演：冯巩、崔俊杰

主演：冯巩、毛俊杰、刘昊然

类型：喜剧

上映日期：6月8日

可看程度：★★★

“我想死你们了”，带来了阔别影坛10年的冯巩导演的喜剧电影。电影讲述了冯巩饰演的重庆老牌“调解超人”马尚来遭遇涂松岩饰演的“调解界新秀”茅雪旺踢馆，两人争夺“调解界第一人”的故事，冯巩此前出演过的《站直啰，别趴下》、《埋伏》、《没事偷着乐》等影片都是讲述平凡老百姓的生活故事，这次他依旧延续了自己一贯的喜剧接地气的风格，将生活细节融入到喜剧创作中。演员阵容上汇聚了岳云鹏、贾玲为首的一众笑星，另外还有刘昊然的加盟，冯巩还不惧高龄挑战了大量动作戏。近年来，传统相声小品演员跨界电影成功案例越来越少，也越拍越烂，不知道“相声跨界电影”成就最高的冯巩这次挑战能否创造新的惊喜。

[主创谈]

冯巩：相声靠说话把观众逗乐，相声的形态是直接与观众交流，而电影不是。电影长于运动和追逐，它是体验。这两种艺术是两个门类，我希望都能给观众带来快乐。

日漫改编 《动物世界》

导演：韩延

主演：李易峰、迈克尔·道格拉斯、周冬雨

类型：剧情、动作、冒险

上映日期：6月29日

可看程度：★★★★

《滚蛋吧！肿瘤君》导演韩延的新作，改编自日本人气漫画《赌博默示录》，据称原著作者对作品的版权相当看重，如果拿不出来合适的、让人心动的改编方案就得不到授权，为了这次改编韩延当时连夜写了上万字的方案，直到剧本写完才真正得到了授权。而这次他也邀来了“流量偶像”李易峰担纲主角，讲述他饰演的郑开司意外背负上了数百万债务，为救植物人母亲和青梅竹马的周冬雨登上了渡轮开启神秘的游戏冒险，《蚁人》中的“皮姆博士”道格拉斯则变身为幕后的大BOSS，为了邀请他的参演，韩延还写了上万字人物小传递给道格拉斯。电影能否呈现出原著漫画的高深心理战，紧张刺激的反转再反转值得期待。

[主创谈]

韩延：这一次和李易峰的合作让我真正看到一个不一样的他，他为了这个作品几乎推掉了所有活动专心拍了8个月的戏，希望这部片子也能让大家看到他的努力和改变。

其他选择

《伊阿索密码》

上映日期：6月22日 可看指数：★★

《伊阿索密码》则讲述了未来世界的一次生死较量——梁静饰演的冷酷叛逆医学院高材生林子琪，为了挽救身患绝症但又提前意外解冻的姐姐羽琪，在赵立新扮演的姚博士诱导下，带着命悬一线的姐姐前往北极科研基地寻求最后的治疗希望。犯罪片有稳定的观众市场，谁能胜出就看谁的故事讲得好、有观众缘了。

《血十三》

上映日期：6月15日 可看指数：★★

由新锐导演李聆聪执导，黄璐等主演的《血十三》讲述了刑警队探长邢敏（黄璐饰）与省厅老侦查员老周（谢钢饰）组成连环杀人案专案组破获大案的故事。黄璐因出演《盲山》成名，之后在娄烨执导的《推拿》中也有不错的表现，区别于传统商业犯罪悬疑电影，《血十三》并未过度渲染悬疑气氛与作案手法，而是对现实犯罪案件进行细腻而新颖的解读。

《猛虫过江》

上映日期：6月15日 可看指数：★★

各路人马都在转型做导演，小沈阳也加入了这支大军，从目前曝光的预告片来看，《猛虫过江》沿袭了小沈阳一贯的搞笑风格，在笑料设置上也尽力而为，但小沈阳近年来的人气下滑是共识，他之前的电影号召力也平平，这是小沈阳的导演处女作，但一上映就和《侏罗纪世界2》正面对撞，是要沦为炮灰还是成为黑马？只能让影片质量和观众口碑来决定了。（周慧晓婉）

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