袁立炮轰王中军卖假艺术品 艺术家称是真迹

近日，有微博爆料称演员袁立在朋友圈发布，其在十年前在华谊兄弟传媒股份有限公司创始人、董事长王中军处购买的艺术品是伪作。

近日，有微博爆料称演员袁立在朋友圈发布，其在十年前在华谊兄弟传媒股份有限公司创始人、董事长王中军处购买的艺术品是伪作。

网传袁立朋友圈截图网传袁立朋友圈截图

5月30日16：07，王中军通过@华谊兄弟 官方微博发表了回应：“事情并不复杂，真假也不难求证。清者自清，就是这样。 ”他指出袁立提及的两件艺术品分别是魏小明与李凯两位艺术家的创作，建议找两位艺术家本人求证，并认为艺术收藏是开放自由的，应该保持一颗平常心。

王中军回应

针对演员袁立对其十年前所收藏的雕塑作品真伪的质疑，雕塑作者魏小明通过新浪收藏作出独家声明，并提供创作该作品时的照片。

魏小明声明

声明

尊敬的袁立女士：

我关注到近日来关于我雕塑作品的新闻，已经造成我本人、及艺术家朋友的困扰，甚至伤害。特说明如下：

我与王中军先生于2002年相识，对艺术的共同热爱让我们成为了朋友及合作伙伴。我也非常欣赏王中军先生对艺术的独特鉴赏力，及对艺术收藏的独特品味。

您提及的雕塑作品100%系我本人作品，如需要，我可以亲赴府上，以电子雕刻机镌刻上签名。

谢谢。

魏小明

2018年5月30日

魏小明创作工作照

（原标题：艺术家发声明回应演员袁立质疑收藏雕塑真伪）

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